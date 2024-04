Enfants nés du viol : l'héritage dévastateur de la violence sexuelle dans le Rwanda de l'après-génocide

Avertissement : cet article contient des récits de violences sexuelles.

Le génocide rwandais de 1994 contre les Tutsis a entraîné le meurtre de plus de 800 000 personnes, soit environ 70 % de la population tutsie du pays. Les violences sans précédent et les massacres de masse de Tutsis et de Hutus non extrémistes ont été perpétrés pendant 100 jours entre avril et juillet 1994.

On estime que 250 000-500 000 femmes et filles ont été violées pendant le génocide par la milice Interahamwe dirigée par les Hutus, par des officiers de police locaux et par des hommes isolés. Les femmes hutues ont également été abusées par des soldats du Front patriotique rwandais.

Jusqu'à 90 % des femmes tutsies qui ont survécu au génocide ont subi d'une manière ou d'une autre une forme de violence sexuelle.

Bien que le viol ait souvent été immédiatement suivi d'un meurtre, certaines filles et femmes ont survécu, et leurs agresseurs leur ont dit qu'elles “mourraient de tristesse”.

La violence sexuelle a été utilisée comme stratégie délibérée et arme de génocide pour dégrader, humilier et détruire les Tutsis. Elle a eu des effets physiques, psychologiques et socio-économiques dévastateurs.

Les violences sexuelles liées aux conflits affectent les victimes de viols, mais aussi des familles et des communautés entières. Elles laissent des séquelles complexes d'une génération à l'autre. Ceci est particulièrement évident pour les 10 000 à 25 000 enfants nés de violences sexuelles liées au conflit au Rwanda. En l'absence d'accès légal à l'avortement, de nombreuses femmes violées ont accouché en catimini, se sont livrées à l'infanticide ou ont abandonné leur bébé.

Les enfants nés du génocide - souvent appelés “enfants de la haine” par les membres de la communauté - sont devenus des témoins vivants de l'histoire du pays aux mains de leurs bourreaux. Pourtant, peu d'attention a été accordée à ces enfants.

Au cours des deux dernières décennies, j'ai fait des recherches sur l'impact de la guerre et du génocide sur les enfants et les familles, ainsi que les retombées de la violence sexuelle liée aux conflits et ses implications intergénérationnelles. Pour ce dernier travail, je me suis appuyée sur des centaines d'entretiens, de groupes de discussion et de méthodes artistiques avec des enfants nés de violences sexuelles liées aux conflits dans de multiples contextes post-conflit, et des mères qui ont donné naissance à des enfants nés de ces attaques.

J'ai terminé une étude au Rwanda qui a exploré les réalités des enfants, garçons et filles, nés de violences sexuelles liées au conflit. J'ai étudié comment 44 mères et 60 enfants continuent d'être affectés par la discrimination, la violence et la marginalisation socio-économique post-génocide.

Ces filles et ces garçons - aujourd'hui de jeunes femmes et de jeunes hommes - ont indiqué que la commémoration annuelle au Rwanda, qui a lieu chaque année en avril, reconnaît rarement les enfants nés de violences sexuelles liées au conflit. Leur désir d'être reconnus, vus et protégés a été fréquemment répété au cours de mes recherches.

Mes conclusions montrent que les filles et les garçons subissent les conséquences indirectes des injustices (sexospécifiques) commises à l'encontre de leurs mères, ce qui fait de la stigmatisation et de l'exclusion sociale une expérience commune et intergénérationnelle.

L'héritage pour les mères et leurs enfants

Les tensions ethniques entre la majorité hutue et la minorité tutsie du Rwanda remontent au passé colonial du pays sous la Belgique. Le favoritisme des Belges à l'égard des Tutsis a déclenché des décennies de conflits et de discordes, qui ont culminé avec le génocide de 1994 contre les Tutsis.

Les mères qui ont participé à mon étude ont raconté comment, en tant que survivantes, elles étaient souvent rejetées et stigmatisées lorsque les membres de leur famille apprenaient qu'elles avaient été violées. Elles ont souvent été chassées de leur famille et de leur communauté.

Comme l'a expliqué une mère :

C'était difficile parce que tout le monde m'abandonnait. Ils disaient que j'étais une femme d'Interahamwe (milice hutue). Ils disaient que je devais mourir plutôt que de donner naissance à l'enfant d'un tueur. Je l'ai donc élevée et je l'ai détestée.

Ces expériences ont eu des répercussions intergénérationnelles. La violence et la stigmatisation subies par les mères ont eu des répercussions directes sur la vie de leurs enfants. Les enfants qui ont participé à mon étude ont indiqué que leurs propres relations familiales et communautaires étaient entachées de multiples formes de violence, d'ostracisme et de discrimination :

Un jour, alors que j'étais avec d'autres enfants voisins, un enfant m'a appelé “Interahamwe”. Ce que je savais, c'est que les Interahamwe étaient des tueurs pendant le génocide contre les Tutsis. Je suis donc rentré chez moi et j'ai raconté à ma mère ce qui m'était arrivé. Au lieu de parler, elle a beaucoup pleuré.

Compte tenu de leur origine, les enfants nés d'un viol génocidaire ont également eu du mal à trouver leur identité. Qui étaient-ils ? Quelle était leur place ? L'identité et l'héritage des enfants étaient souvent liés au père de l'auteur du viol. Cette mère explique :

Vivre (avec ma famille) était difficile parce que même ma famille ne voulait pas voir mon enfant … Et le plus dur, c'est que la personne qui m'a violée (pendant le génocide) a tué mon grand-père. Chaque jour, je m'en souviens et c'est très douloureux. Et quand je vois ma fille, je vois son père en elle ? Il y a des choses que l'on peut oublier, mais ce sont des choses avec lesquelles on vit, et les oublier n'est pas facile … Je suis mariée, mais mon mari ne l'accepte pas. Alors parfois, je pense que c'est de sa faute, les choses qui me sont arrivées.

Les enfants ont subi de nombreuses formes de maltraitance, les filles déclarant être chargées de lourdes tâches domestiques à la maison et être victimes de violences sexuelles de la part de leur beau-père.

De nombreux enfants ont déclaré qu'ils vivaient dans la pauvreté, qu'ils ne pouvaient pas payer les frais de scolarité et qu'ils étaient exclus des systèmes de soutien.

Par exemple, le Fonds d'assistance aux rescapés ne soutient que les personnes qui étaient vivantes et affectées par le génocide entre octobre 1990 et décembre 1994. Cela signifie que les enfants nés de violences sexuelles liées au conflit et nés en 1995 n'ont pas droit à l'aide sociale et financière liée au génocide.

Une force partagée

Et pourtant, contre vents et marées, de nombreuses mères et enfants ont trouvé force et soutien les uns auprès des autres. Certaines mères ont parlé de leurs enfants comme d'un “don de Dieu” :

Je la détestais quand j'étais enceinte. Mais quand j'ai appris, après le génocide, que tous les membres de ma famille étaient morts - mes parents, mes sept frères et sœurs - j'ai commencé à souhaiter qu'elle naisse pour que je puisse avoir une famille. Je l'appelais par son nom parce que je l'aimais tellement en raison de la manière dont elle est née. J'ai été violée, et comme je ne peux pas savoir qui est son père, j'ai l'impression d'être sa mère et son père.

De leur côté, de nombreux enfants entretiennent des liens étroits avec leur mère et soulignent le soutien et l'attention qu'ils reçoivent :

Ma mère est ma meilleure amie. De nombreux membres de sa famille ont demandé à ma mère de me rejeter, mais elle ne l'a jamais fait. Au contraire, elle s'est occupée de moi comme des autres enfants. Elle m'a montré de l'amour et je l'aime aussi.

Compte tenu de l'ampleur de la violence au Rwanda, de la nature intime de la violence entre voisins, des pertes dévastatrices et des cicatrices durables, le défi de la (re)construction du tissu social est évident et permanent, des décennies plus tard. Face à une profonde adversité, les mères et les enfants ont fait preuve de force, de capacité et de résilience immenses pour surmonter le passé marqué par la violence.