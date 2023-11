Esqueça o “homem caçador”. Evidências arqueológicas e fisiológicas comprovam que mulheres pré-históricas também iam à luta em busca de proteína

Os homens pré-históricos caçavam; as mulheres pré-históricas coletavam. Pelo menos essa é a narrativa padrão escrita por homens e sobre homens, excluindo as mulheres.

A ideia do “homem caçador” está profundamente enraizada na antropologia, convencendo as pessoas de que a caça nos tornou humanos, que somente os homens caçavam e que, portanto, as forças evolutivas devem ter agido somente sobre os homens. Essas representações são encontradas não apenas na mídia, mas também em museus e livros didáticos introdutórios de antropologia.

Um argumento comum é que a divisão sexual do trabalho e a divisão desigual do poder existem hoje; portanto, devem ter existido também em nosso passado evolutivo. No entanto, essa é uma história sem apoio comprobatório suficiente, apesar de ser difundida em disciplinas como a psicologia evolutiva.

Há um conjunto cada vez maior de evidências fisiológicas, anatômicas, etnográficas e arqueológicas que sugerem que as mulheres não apenas caçavam em nosso passado evolutivo, mas que talvez fossem mais adequadas para essa atividade dependente de resistência.

Nós duas somos antropólogas biológicas. Cara é especialista em fisiologia de seres humanos que vivem em condições extremas, usando sua pesquisa para reconstruir como nossos ancestrais podem ter se adaptado a diferentes climas. Sarah estuda a saúde do homem de Neandertal e dos primeiros humanos modernos e escava em seus sítios arqueológicos.

Não é incomum que cientistas como nós - que tentam incluir as contribuições de todos os indivíduos, independentemente do sexo e do gênero, nas reconstruções do nosso passado evolutivo - sejam acusados de reescrever o passado para cumprir uma agenda politicamente correta. No entanto, a evidência real fala por si só: Os papéis de trabalho de gênero não existiam na era paleolítica, que durou de 3,3 milhões de anos atrás até 12.000 anos atrás. A história está escrita nos corpos humanos, agora e no passado.

Reconhecemos que o sexo biológico pode ser definido por meio de várias características, incluindo cromossomos, genitália e hormônios, cada um dos quais existe em um espectro. O gênero social também não é uma categoria binária. Usamos os termos feminino e masculino ao discutir as evidências fisiológicas e anatômicas, pois é isso que a literatura de pesquisa tende a usar.

Corpos femininos: Adaptados para a resistência

Um dos principais argumentos apresentados pelos defensores do “Homem Caçador” é que as fêmeas não teriam sido fisicamente capazes de participar das longas e árduas caçadas de nosso passado evolutivo. Mas várias características associadas às mulheres, que proporcionam uma vantagem de resistência, contam uma história diferente.

Todos os corpos humanos, independentemente do sexo, têm e precisam dos hormônios estrogênio e testosterona. Em média, as mulheres têm mais estrogênio e os homens mais testosterona, embora haja uma grande variação e sobreposição.

A testosterona geralmente recebe todo o crédito quando se trata de sucesso esportivo. Mas o estrogênio - tecnicamente o receptor de estrogênio - é profundamente antigo, originado em algum lugar entre 1,2 bilhão e 600 milhões de anos atrás. Ele é anterior à existência da reprodução sexual envolvendo óvulo e esperma. O receptor de testosterona originou-se como uma duplicata do receptor de estrogênio e tem apenas a metade da idade. Dessa forma, o estrogênio, em suas diversas formas e funções abrangentes, parece ser necessário para a vida tanto de mulheres quanto de homens.

O estrogênio influencia o desempenho atlético, principalmente o de resistência. As concentrações mais altas de estrogênio que as mulheres tendem a ter em seus corpos provavelmente conferem uma vantagem de resistência - uma capacidade de se exercitar por um período mais longo sem ficar exausto.

O estrogênio sinaliza ao corpo para queimar mais gordura, o que é benéfico durante a atividade de resistência por dois motivos principais. Primeiro, a gordura tem mais do que o dobro de calorias por grama do que os carboidratos. E leva mais tempo para metabolizar as gorduras do que os carboidratos. Portanto, a gordura oferece mais benefícios em geral, e a queima lenta fornece energia sustentada por períodos mais longos, o que pode retardar a fadiga durante atividades de resistência, como a corrida.

Além da vantagem do estrogênio, as mulheres têm uma proporção maior de fibras musculares do tipo I em relação aos homens.

Essas são fibras musculares de oxidação lenta que preferem metabolizar gorduras. Elas não são particularmente potentes, mas demoram um pouco para entrar em fadiga, ao contrário das potentes fibras do tipo II, que os homens têm em maior quantidade, mas que se cansam rapidamente. Fazendo o mesmo exercício intenso, as mulheres queimam 70% mais gorduras do que os homens e, sem surpresa, têm menos probabilidade de se cansar.

O estrogênio também parece ser importante para a recuperação pós-exercício. Exercícios intensos ou exposição ao calor podem ser estressantes para o corpo, provocando uma resposta inflamatória por meio da liberação de proteínas de choque térmico. O estrogênio limita essa resposta, que, de outra forma, inibiria a recuperação. O estrogênio também estabiliza as membranas celulares que, de outra forma, poderiam ser danificadas ou rompidas devido ao estresse do exercício. Graças a esse hormônio, as mulheres sofrem menos danos durante o exercício e, portanto, são capazes de se recuperar mais rapidamente.

As mulheres do passado provavelmente faziam tudo o que os homens faziam

Esqueça a família nuclear dos Flintstones com uma esposa que fica em casa. Não há evidências dessa estrutura social ou de funções de trabalho de gênero durante os 2 milhões de anos de evolução do gênero Homo até os últimos 12.000 anos, com o advento da agricultura.

Nossos primos neandertais, um grupo de humanos que viveu na Eurásia Ocidental e Central há aproximadamente 250.000 a 40.000 anos, formavam pequenos bandos altamente nômades. Evidências fósseis mostram que as fêmeas e os machos sofreram os mesmos traumas ósseos em seus corpos - uma assinatura de uma vida difícil caçando veados, auroques e mamutes lanudos. O desgaste dentário resultante do uso dos dentes da frente como uma terceira mão, provavelmente em tarefas como o curtimento de peles, é igualmente evidente em mulheres e homens.

Esse quadro sem gênero não deve ser surpreendente quando se imagina a vida em pequenos grupos. Todos precisam contribuir com as tarefas necessárias para a sobrevivência do grupo - principalmente, produzir alimentos e abrigo e criar os filhos. Cada mãe não é a única responsável por seus filhos; nas forrageiras, todo o grupo contribui para o cuidado das crianças.

Pode-se imaginar que essa estratégia de trabalho unificado tenha mudado nos primeiros humanos modernos, mas evidências arqueológicas e anatômicas mostram que isso não aconteceu. Os humanos modernos do Paleolítico Superior que saem da África e entram na Europa e na Ásia apresentam pouquíssimas diferenças entre os sexos em termos de trauma e desgaste por movimentos repetitivos. Uma diferença é a maior evidência de “cotovelo de arremessador” em homens do que em mulheres, embora algumas mulheres compartilhem essas patologias.

E essa também foi a época em que as pessoas estavam inovando com tecnologias de caça como atlatls, anzóis e redes de pesca, e arco e flechas - aliviando parte do desgaste que a caça causava em seus corpos. Um experimento arqueológico recente descobriu que o uso de atlatls diminuía as diferenças entre os sexos na velocidade das lanças arremessadas por homens e mulheres contemporâneos.

Mesmo na morte, não há diferenças entre os sexos na forma como os neandertais ou os humanos modernos enterravam seus mortos ou nos bens associados a seus túmulos. Esses indicadores de status social diferenciado por gênero não aparecem até a agricultura, com seu sistema econômico estratificado e recursos monopolizáveis.

Todas essas evidências sugerem que as mulheres e os homens do paleolítico não ocupavam papéis ou domínios sociais diferentes.

Os críticos podem apontar para populações recentes de forrageadores e sugerir que, como elas estão usando estratégias de subsistência semelhantes às de nossos ancestrais, seus papéis de gênero são inerentes ao estilo de vida dos caçadores-coletores.

Entretanto, há muitas falhas nessa abordagem. Os caçadores-coletores não são fósseis vivos, e suas estruturas sociais e normas culturais evoluíram com o tempo e em resposta aos vizinhos agrícolas patriarcais e aos administradores coloniais. Além disso, os etnógrafos dos últimos dois séculos trouxeram seu sexismo para o campo e isso influenciou a forma como eles entendiam as sociedades forrageiras. Por exemplo, uma reanálise recente mostrou que 79% das culturas descritas em dados etnográficos incluíam descrições de mulheres caçando; entretanto, as interpretações anteriores frequentemente as deixavam de fora.

É hora de mudar esses mitos do homem das cavernas

O mito de que as capacidades reprodutivas femininas de alguma forma as tornam incapazes de coletar qualquer alimento além daqueles que não podem fugir faz mais do que apenas subestimar as mulheres do Paleolítico. Ele alimenta as narrativas de que os papéis sociais contemporâneos de mulheres e homens são inerentes e definem nossa evolução. Nossos ancestrais paleolíticos viviam em um mundo em que cada um do bando tinha seu próprio peso, realizando várias tarefas. Não era uma utopia, mas também não era um patriarcado.

Certamente, devem ter sido feitas adaptações para os membros do grupo que estavam doentes, se recuperando de um parto ou temporariamente incapacitados. Mas a gravidez, a lactação, a criação de filhos e a menstruação não são eventos permanentemente incapacitantes, como os pesquisadores descobriram entre os Agta vivos das Filipinas que continuam a caçar durante esses períodos da vida.

Sugerir que o corpo feminino foi projetado apenas para colher plantas ignora a fisiologia feminina e o registro arqueológico. Ignorar as evidências perpetua um mito que serve apenas para reforçar as estruturas de poder existentes.