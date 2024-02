‘Está sequestrando meu cérebro’ - uma equipe de especialistas encontrou maneiras de ajudar os jovens viciados em mídias sociais a reduzir o desejo

Muitas pessoas comparam a natureza viciante da mídia social com os cigarros. Verificar suas curtidas, dizem elas, é a nova pausa para fumar. Outros dizem que a inquietação em relação à mídia social é apenas a próxima rodada de pânico moral em relação às novas tecnologias.

Somos uma dupla de pesquisadores que investiga como a mídia social afeta a saúde mental dos jovens. Mais de 75% dos adolescentes verificam seus telefones de hora em hora e metade deles diz que se sente viciada em seus dispositivos.

Aqui estão algumas das coisas que eles nos disseram:

“O TikTok me deixou em um sufoco”.

“Eu diria que estou 1.000% viciado.”

“Sinto-me completamente consciente de que ele está sequestrando meu cérebro, mas não consigo largá-lo. Isso me faz sentir envergonhado.”

Talvez você mesmo já tenha tido sentimentos semelhantes, independentemente da sua idade. Embora seja verdade que as tecnologias sociais ofereçam benefícios claros - ao contrário do fumo - muitas pessoas ainda se sentem desconfortáveis com o tempo que passam on-line e muitas vezes se perguntam se estão viciadas.

Anos de investigação levaram nossa equipe a essa conclusão: Talvez uma abordagem melhor seja encarar seu consumo de mídia como uma dieta. Assim como há muitas maneiras de ter uma dieta saudável, há também uma variedade de maneiras de desenvolver hábitos saudáveis e personalizados de mídia social.

A busca por respostas

Uma enxurrada de pesquisas sobre o uso de mídias sociais que começou no início da década de 2010 mostra impactos negativos em áreas relacionadas à imagem corporal, distúrbios alimentares e comparação social.

Por outro lado, outros estudos apontam para os benefícios da mídia social para a saúde mental, incluindo bem-estar social, amizades fortes e exposição a diversas perspectivas.

Outros estudos ainda mostram resultados conflitantes. De fato, resultados inconclusivos ou mistos parecem ser um padrão recorrente quando se pesquisa esse assunto.

As inconsistências nesses estudos destacam o problema muito difícil de caracterizar a interação saudável entre dois sistemas complexos: as tecnologias de mídia social e a psicologia comportamental humana.

Um problema é que o estresse, a ansiedade e os desafios à autoestima vivenciados pelos usuários podem variar de um momento para outro, dependendo do que eles estão vendo. Considere que nem todo o tempo gasto na mídia social é igual. Por exemplo, enviar mensagens a amigos distantes durante uma hora por dia provavelmente o deixará mais satisfeito do que passar 30 minutos por dia fazendo doomscrolling, que se refere a um tempo excessivo consumindo mídia negativa.

É por isso que os pesquisadores estão tentando distinguir entre o uso ativo e passivo da mídia social. O “uso ativo” refere-se a trocas sociais, como enviar mensagens ou publicar conteúdo, enquanto o “uso passivo” é estritamente o consumo de conteúdo de mídia social sem participação, contribuição ou envolvimento com outras pessoas.

Mas mesmo essa distinção é muito simplista e está sendo examinada. Alguns comportamentos ativos, como trollar no Reddit, provavelmente não são saudáveis para todos os envolvidos. E alguns comportamentos passivos, como o consumo de vídeos educativos, são benéficos.

Como o consumo saudável de mídia varia consideravelmente de pessoa para pessoa, nossa pesquisa adota uma abordagem diferente e se concentra no desenvolvimento da agência pessoal dos usuários com relação ao seu consumo de mídia.

Uma intervenção de quatro semanas

Mais de 500 estudantes universitários com uma ampla variedade de hábitos de mídia social participaram de nosso estudo em andamento. Os alunos começam refletindo sobre seu relacionamento atual com a mídia social e, em seguida, estabelecem metas para as mudanças que desejam fazer. Isso pode incluir passar menos tempo rolando a tela sem pensar, fazer a curadoria de seu feed em um aplicativo ou não dormir com o telefone no quarto.

Durante quatro semanas, os participantes relatam seu sucesso no cumprimento de suas metas. Eles também refletem sobre seus sentimentos e experiências por meio de um diário e do preenchimento de pesquisas psicológicas padrão que capturam o vício em mídia social e outros resultados de saúde mental.

Nossa análise inicial indica que a intervenção de quatro semanas reduz significativamente o vício em mídias sociais para aqueles que começaram com níveis problemáticos ou clínicos de vício em mídias sociais.

O vício problemático em mídias sociais está associado a uma série de efeitos negativos, incluindo mau humor, ansiedade e uma quantidade excessiva de tempo e energia gastos nas mídias sociais ou pensando nelas. As pessoas com níveis clínicos de dependência de mídias sociais experimentam esses mesmos efeitos, mas em um grau mais elevado, com seus padrões de hábito em relação às mídias sociais semelhantes aos de um viciado.

Aqueles com pontuações problemáticas de dependência de mídia social no início da intervenção apresentaram uma redução média de 26%, e as pontuações dos participantes que começaram com pontuações clínicas de dependência de mídia social caíram 35%. Essas reduções levaram ambos os grupos a uma faixa saudável de uso de mídia social ao final da intervenção.

O uso da mídia social melhorou durante um período de intervenção

Ao final das quatro semanas, os participantes relataram mudanças positivas em seus relacionamentos com a mídia social, com declarações como as seguintes:

“Sinto que meus vínculos com meus amigos se fortaleceram porque, agora, quando me comunico com eles, é para ter uma conversa real, em vez de passar o tempo respondendo a Snapchats.”

“Acho (as mídias sociais) muito menos atraentes em vários aspectos e não sinto vontade de publicar algo há muito tempo. Acho que estou usando-a para diversão ou conexão em vez de distração.”

“Este desafio mudou positivamente a forma como vejo a mídia social e a aprovação social.”

Mudanças positivas levam tempo

Assim como qualquer mudança de comportamento, a adoção de hábitos mais saudáveis de consumo de mídia requer tempo, dedicação e autorreflexão. Embora nossa pesquisa se concentre em estudantes universitários, acreditamos que um processo semelhante de quatro semanas focado na agência e na reflexão pode levar a melhorias profundas no bem-estar geral de pessoas de todas as idades.

Dito isso, há medidas práticas que podem ser tomadas agora mesmo para reduzir sua dependência da mídia social. Isso inclui desativar as notificações, remover ou limitar os aplicativos que você considera prejudiciais, controlar seu feed de mídia social deixando de seguir determinadas contas, configurar seu telefone para escala de cinza para reduzir o apelo e reservar um tempo livre do telefone. Você pode começar agora mesmo respondendo a uma pesquisa gratuita e psicologicamente validada para avaliar seu nível de dependência.

Se você não pode comer glúten, provavelmente não tem pão à base de trigo na cozinha. Uma dieta realmente saudável requer aprender quais alimentos fazem você se sentir melhor e encontrar alegria em comer certos alimentos com moderação. Da mesma forma, nossa pesquisa mostra que passar algum tempo definindo metas e fazendo uma autorreflexão pode mudar seu relacionamento com a mídia social - para melhor.