Estudo: Mais de 1.500 ecossistemas costeiros sumirão se deixarmos o planeta aquecer mais 2 graus

Grande parte do litoral natural do mundo é protegida por habitats vivos, principalmente manguezais em águas mais quentes e pântanos salgados mais próximos dos polos. Esses ecossistemas sustentam a pesca e a vida selvagem, absorvem o impacto das ondas e limpam os poluentes. Mas esses serviços vitais estão ameaçados pelo aquecimento global e pelo aumento do nível do mar.

Pesquisas recentes mostraram que as áreas úmidas podem responder ao aumento do nível do mar aumentando seus sistemas radiculares, extraindo dióxido de carbono da atmosfera durante o processo. O crescente reconhecimento do potencial desse sequestro de carbono “azul” está impulsionando projetos de restauração de mangues e pântanos salgados.

Embora a resiliência desses ecossistemas seja impressionante, ela não é isenta de limites. Definir os limites da resiliência dos manguezais e pântanos salgados sob a aceleração do aumento do nível do mar é um tópico de grande interesse e muito debate.

Nossa nova pesquisa, publicada em agosto na revista Nature, analisa a vulnerabilidade e a exposição de manguezais, pântanos e ilhas de coral ao aumento do nível do mar. Os resultados ressaltam a importância fundamental de manter o aquecimento global dentro de 2 graus em relação à linha de base pré-industrial.

Simon Albert

O que fizemos:

Reunimos todas as evidências disponíveis sobre como os manguezais, as marismas e as ilhas de coral respondem ao aumento do nível do mar. Isso incluiu:

investigar o registro geológico para estudar como os sistemas costeiros responderam ao aumento do nível do mar no passado, após a última Era Glacial;

explorar uma rede global de referências de pesquisa em manguezais e pântanos salgados;

análisar imagens de satélite para verificar mudanças na extensão de áreas úmidas e ilhas de coral em taxas variáveis de aumento do nível do mar.

No total, nossa equipe internacional avaliou 190 manguezais, 477 pântanos salgados e 872 ilhas de recife de coral em todo o mundo.

Em seguida, usamos modelagem computadorizada para calcular o quanto esses ecossistemas costeiros seriam expostos ao rápido aumento do nível do mar nos cenários de aquecimento projetados.

Neil Saintilan

O que descobrimos

Manguezais, pântanos salgados e ilhas de coral podem lidar com baixas taxas de aumento do nível do mar. Eles permanecem estáveis e saudáveis.

Descobrimos que a maioria dos pântanos e mangues está acompanhando as taxas atuais de aumento do nível do mar, em torno de 2 a 4 mm por ano. As ilhas de coral também parecem estáveis sob essas condições.

Em alguns locais, a terra está afundando, portanto a taxa relativa de aumento do nível do mar é maior. Ela pode ser o dobro desse valor de 2 a 4 mm ou mais, comparável às taxas esperadas com as mudanças climáticas futuras. Nessas situações, encontramos pântanos que não conseguem acompanhar o aumento do nível do mar. Eles estão se afogando lentamente e, em alguns casos, se rompendo. Além disso, essas são as mesmas taxas de aumento do nível do mar sob as quais os pântanos e mangues se afogam no registro geológico.

Esses casos nos dão um vislumbre do futuro em um mundo em aquecimento.

Portanto, se a taxa de elevação do nível do mar dobrar para 7 ou 8 milímetros por ano, será “muito provável” (90% de probabilidade) que os manguezais e as marismas não consigam mais acompanhar o ritmo, e “provável” (cerca de 67% de probabilidade) que as ilhas de coral sofram mudanças rápidas. Essas taxas serão atingidas quando o limite de aquecimento de 2,0℃ for ultrapassado.

Mesmo com as taxas mais baixas de aumento do nível do mar que teríamos entre 1,5℃ e 2,0℃ de aquecimento (4 ou 5 mm por ano), é provável que ocorra uma grande perda de mangues e pântanos salgados.

Os pântanos salgados são menos expostos a essas taxas de elevação do nível do mar do que os manguezais, pois ocorrem em regiões onde a terra está subindo, reduzindo a taxa relativa de elevação do nível do mar.

Vamos dar aos ecossistemas costeiros uma chance de lutar

Sabemos que os manguezais e as marismas já sobreviveram à rápida elevação do nível do mar antes, a taxas ainda mais altas do que as projetadas sob mudanças climáticas extremas.

Eles não terão tempo suficiente para criar sistemas de raízes ou reter sedimentos para permanecer no lugar, portanto, buscarão terrenos mais altos, deslocando-se para terras baixas costeiras recém-inundadas.

Mas, dessa vez, elas estarão competindo com outros usos da terra e cada vez mais presas atrás de diques costeiros e barreiras rígidas, como estradas e edifícios.

Se o aumento da temperatura global for limitado a 2℃, os ecossistemas costeiros terão uma chance de lutar. Mas se esse limite for ultrapassado, eles precisarão de mais ajuda.

É necessário intervir para permitir a retirada de mangues e pântanos salgados em nossas paisagens costeiras. Os governos têm um papel importante na designação de caminhos de retirada, no controle do desenvolvimento costeiro e na expansão das reservas naturais costeiras para terrenos mais altos.

O futuro dos litorais vivos do mundo está em nossas mãos. Se trabalharmos para restaurar os manguezais e os pântanos salgados à sua antiga extensão, eles poderão nos ajudar a enfrentar as mudanças climáticas.