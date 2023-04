Etats-Unis : les écoles afrocentriques face au défi de la qualification

Au cours de la dernière décennie, on a remarqué une résurgence et une multiplication des écoles afrocentriques aux Etats-Unis. Ce phénomène, qui n’est pas nouveau, s’inscrit dans une perspective complexe intimement liée à l’histoire des Noirs dans ce pays.

Les études sur les populations de descendance africaine en Amérique du Nord se sont considérablement développées en termes de portée et de diversité au cours des dernières décennies. Une attention croissante a été récemment accordée à l'éducation et à sa signification, son objectif et aux problèmes découlant de sa mise en oeuvre.

L'obtention d'une véritable éducation a été partie intégrante de la lutte des Africains pour survivre dans la société américaine depuis la période de l'esclavage. Même pendant la période de l'esclavage, lorsqu'il était illégal pour un Africain asservi de lire ou d'écrire, l'éducation était un bien précieux, souvent considéré comme le chemin le plus sûr vers la liberté.

Après l'émancipation, l'éducation est restée le principal moyen pour les anciens esclaves d'améliorer leur situation dans un monde qui les considérait comme intrinsèquement inférieurs. La lutte des Africains pour l'éducation s'est heurtée à une résistance farouche et à une répression de tous les instants par des moyens validés par des lois mises en place et par des mesures secrètes illégales, souvent violentes.

Malgré les tentatives incessantes des Blancs de les maintenir dans une position de soumission, les Africains ont utilisé toutes les ressources dont ils disposaient pour obtenir une certaine forme d'éducation pour eux-mêmes et leurs enfants. Le plus souvent, cela signifiait qu'ils prenaient la responsabilité de s'éduquer eux-mêmes, avec ou sans l'aide de quiconque.

Spécialiste des Black Studies, des littératures et civilisations africaines, américaines et des Caraïbes, je vais tenter d'expliquer les raisons qui ont poussé à la création de ces écoles et les difficultés liées à leur fonctionnement, malgré le regain noté ces dernières années.

Alternative culturelle

L'afrocentrisme est un mouvement scientifique qui mène des recherches et dispense un enseignement sur des sujets d'histoire mondiale, du point de vue des peuples et des trajectoires historiques africains. Il adopte une position critique à l'égard des hypothèses et des mythes eurocentrés.

Les écoles et les programmes scolaires afrocentriques visent à éduquer les enfants noirs à partir d'une perspective centrée sur leur propre histoire et leurs expériences culturelles et à les préparer de manière adéquate à devenir des membres à part entière de la communauté afro-américaine.

Les écoles afrocentriques offrent une alternative culturellement riche aux parents noirs qui se sont sentis exclus des systèmes éducatifs traditionnels.

L'éducation a été comprise par les peuples de descendance africaine comme un processus d'exploitation du potentiel intérieur. Il est donc impératif de conférer aux jeunes une conscience de leur identité. Le terme “miseducation” a été inventé par Carter G. Woodson – historien, essayiste, chroniqueur afro-américain et fondateur de l'Association for the Study of African American Life and History – pour décrire le processus de privation systématique des Afro-Américains de la connaissance de soi.

Woodson pensait que cette ‘miseducation’ était à l'origine des problèmes des masses de la communauté afro-américaine et que si les membres de la communauté afro-américaine avaient reçu les connaissances et l'éducation correctes dès le départ, elles ne seraient pas dans la situation dans laquelle elles se trouvent aujourd'hui.

Dans son livre The Mis-Education of the Negro, Woodson affirme notamment que les Afro-américains valorisent souvent la culture européenne au détriment de la leur.

200 ans d'existence

Les écoles noires indépendantes (et quasi-indépendantes) existent depuis plus de 200 ans. Cependant, c'est le constat de l'incapacité et du manque de volonté du système scolaire public post-intégration à fournir aux étudiants noirs un développement intellectuel, personnel et culturel adéquat qui a été le principal moteur de la plus récente poussée en faveur de modèles éducatifs alternatifs pour mieux servir les enfants noirs.

L'incapacité du système scolaire public traditionnel à éduquer correctement les enfants noirs se manifeste par ce que l'on appelle communément “l'écart de réussite”) au cours des dernières décennies.

Un modèle d'éducation alternative proposé comme solution aux échecs bien documentés du système scolaire public traditionnel est l'éducation afrocentrique. De nombreux universitaires ont soutenu et continuent de soutenir la nécessité d'une éducation afrocentrique pour les élèves d'origine africaine, et de nombreuses écoles ont été créées à cette fin dans tout le pays.

Certains chercheurs reconnaissent l'inadaptation culturelle comme un facteur important contribuant à la disparité manifestement racialisée dans divers résultats scolaires, notamment les résultats aux tests de réussite standardisés, les taux d'obtention de diplôme, les taux d'entrée à l'université, etc.

De nombreuses réformes ont été théorisées et mises en œuvre depuis la fin de l'esclavage et ensuite après l'obtention des droits civiques, dans l'espoir de faire progresser une approche plus “multiculturelle” de l'éducation publique. Cependant, malgré ces efforts, le “fossé” demeure.

Conscients de ces insuffisances persistantes, et plutôt que d'aborder la question sous l'angle de la réforme du système actuel, un nombre considérable d'universitaires et d'éducateurs estiment que le système d'éducation publique occidental est largement incapable d'éduquer correctement les étudiants de couleur, en particulier les étudiants d'origine africaine.

Développer une identité positive

Et la conviction que le système éducatif existant est en fait conçu pour perpétuer les systèmes institutionnalisés de suprématie blanche plutôt que de fournir une “véritable” éducation est partagée par ceux qui plaident pour des modèles et des institutions éducatifs alternatifs pour les enfants noirs.

L'éducation afrocentrique a été largement conçue pour contrer ce qui a été reconnu par les chercheurs comme la nature oppressive de l'enseignement traditionnel. En plus de résoudre potentiellement le problème de l'écart de réussite, une autre caractéristique de l'éducation afrocentrique, et sans doute la plus importante, est qu'elle est conçue pour fournir aux enfants noirs l'éducation culturellement fondée que beaucoup estiment nécessaire à leur développement réussi en tant que peuple africain.

Les écoles et les programmes d'études afrocentriques visent à éduquer les enfants noirs d'un point de vue centré sur leur propre histoire et leurs expériences culturelles et à les préparer adéquatement à devenir des membres valables de la communauté afro-américaine.

Ce faisant, l'éducation afrocentrique est considérée comme un moyen de favoriser le développement d'une identité positive chez les enfants noirs, d'encourager la cohésion et le progrès de la communauté afro-américaine dans son ensemble et de contribuer à la préservation et à la transmission de la culture africaine.

Le défi de la qualification

Il est difficile de donner des chiffres fixes et fiables sur le nombre d'écoles et d'élèves concernés, car les écoles se font et se défont. Il est courant de constater l'ouverture d'une école ou de deux écoles en même temps. Les apprenants aussi peuvent intégrer une école ou quitter en plein milieu d'année scolaire.

De nombreuses recherchesont été menées par le passé sur la nécessité d'une éducation afrocentrique afin d'améliorer les résultats scolaires des enfants noirs, en particulier ceux qui fréquentent les écoles urbaines dans les zones de grande pauvreté.

Et si les recherches disponibles sur les écoles et les modèles éducatifs afrocentriques sont de plus en plus nombreuses, l'étendue de ces recherches est encore quelque peu limitée et leur quantité a considérablement diminué au cours des 10 à 15 dernières années. Les écoles connaissent une résurgence, alors que les recherches dans ce domaine diminuent.

Certains chercheurs poursuivent leurs travaux sur l'éducation afrocentrique en tant qu'alternative viable à l'enseignement traditionnel pour les étudiants noirs, mais la recherche dans ce domaine semble avoir atteint son apogée au milieu ou à la fin des années 1990. Il existe encore moins de recherches sur l'efficacité de l'enseignement afrocentrique, les qualifications nécessaires des enseignants ou le développement des enseignants afrocentriques. L'enseignement dans une école afrocentrique requiert une formation particulière et l'acquisition de beaucoup de compétences dans le domaine de l'histoire des communautés noires en général et de l'Afrique en particulier. Ce que la formation des enseignants n'offre pas du tout.

La plupart des recherches disponibles se concentrent sur l'idéologie, les objectifs et le contenu de l'éducation afrocentrique, tout en accordant moins d'attention aux théories et méthodes pédagogiques efficaces. Cette lacune est d'autant plus importante que plusieurs chercheurs qui ont mené des recherches sur certaines écoles afrocentriques ont suggéré qu'il est parfois difficile pour les écoles d'acquérir et/ou de retenir des enseignants suffisamment qualifiés pour enseigner un programme afrocentrique du fait de l'offre supérieure des autres institutions scolaires en termes de revenus et de conditions de travail.