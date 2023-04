Ghetto Kids : ce qui se cache derrière les pas de danse de la troupe ougandaise qui a conquis le monde

Un groupe de jeunes danseurs ougandais, les Triplets Ghetto Kids, est devenu très célébre dans le monde entier lorsqu'il a obtenu le “golden buzzer” à mi-parcours lors de l'émission Britain’s Got Talent. Le “golden buzzer” envoie une pluie de confettis dorés sur la scène, ce qui permet aux candidats d'accéder directement aux phases finales de l'émission, et il n'avait jamais été actionné au milieu d'un spectacle auparavant.

En fait, le groupe de danse est une sensation sur Internet depuis quelques années déjà. Ils dansent avec une énergie positive contagieuse sur des chansons à succès avec des pas de grands chorégraphes et publient des vidéos sur YouTube, Instagram et TikTok.

En tant que spécialiste de la diffusion des styles de danse africains dans le reste du monde, je me suis intéressée à la manière dont leurs spectacles uniques s'inspirent des chansons africaines populaires et des formes de danse traditionnelles africaines, en y ajoutant une touche contemporaine innovante. Les Ghetto Kids sont la preuve que la danse a le pouvoir de transformer les vies.

Qui sont les Ghetto Kids ?

Les Triplet Ghetto Kids font partie d'une famille d'une trentaine d'enfants recueillis par Kavuma Dauda. Sa fondation offre un abri, de la nourriture et une éducation aux enfants des rues de Kampala depuis 2007. Triplets Ghetto Kids a été enregistrée en tant qu'organisation non gouvernementale en 2013 suite au succès inattendu de la troupe de danse avec la vidéo de danse faite maison sur Sitya Loss du chanteur ougandais Eddy Kenzo. La fondation utilise la musique, la danse et le théâtre pour aider les enfants à accéder à une vie meilleure.

Les Ghetto Kids ont attiré l'attention des plus grands chorégraphes qui ont travaillé avec eux. Ils ont remporté de nombreux prix de danse internationaux depuis 2015, notamment un Afrimma Award, un prix de la Recording Industry Association of America et un YouTube Creators Award. Ils se sont produits lors de la Coupe du monde de football masculin en 2022.

Une notoriété grandissante

Les Ghetto Kids ont acquis une reconnaissance mondiale en 2017 avec leur vidéo de danse sur la chanson Afro house Marimba Rija du musicien angolais Dotorado Pro. Avec les pas de la chorégraphe rwandaise de renommée internationale Sherrie Silver, la vidéo a atteint 25 millions de vues à l'époque.

Marimba Rija était le choix idéal pour faire ressortir le caractère de Ghetto Kids. Le marimba est un instrument de percussion fondamental pour divers styles de musique en Afrique. La chanson a été produite par une grande star de l'afro house et du kuduro, un genre musical et de danse développé à Luanda, en Angola, à la fin des années 1980. La vidéo associe des éléments de danse traditionnelle spécifiques et ajoute des mouvements originaux issus de la créativité et du style du groupe.

Une autre vidéo qui forge le caractère unique du group a été enregistrée en 2021, sur Laissez Passer, un tube du musicien congolais Diblo Dibala. La chanson est une fusion de soukous et de coupé décalé. Le soukous – également connu sous le nom de sakis – est un genre de musique de danse dérivé de la rumba congolaise et popularisé dans les années 1980. Le coupé décalé est une forme de danse et de musique populaires créée à Paris par un groupe de jeunes Ivoiriens au début des années 2000. Combinée aux pas de kuduro, la danse des Ghetto Kids montre exactement pourquoi nous devrions les “laisser passer” - ils sont là pour rester !

La performance de Britain’s Got Talent

La chorégraphie de Britain’s Got Talent est le fruit d'une collaboration entre deux chorégraphes ougandais, Nandala Mathew, qui parcourt le monde pour diffuser les styles de danse africaine dans des fusions incroyables avec le hip-hop et le funk, et Namata Esther, une talentueuse chorégraphe ougandaise qui travaille avec la fondation Ghetto Kids.

Le spectacle était placé sous le signe de la fusion, s'ouvrant sur un clin d'œil au célèbre mouvement de danse pelvienne de la pop star américaine Michael Jackson et sur les sons d'une joyeuse chanson soukous, puis sur des sons afro house (musique de danse électronique d'origine sud-africaine) agrémentés d'un soupçon de coupé-décalé.

Ils ont mélangé quelques pas traditionnels de ces styles avec quelques autres mouvements issus des nombreuses danses fascinantes du répertoire ougandais. Les danses traditionnelles ougandaises comprennent le ding dong (danse enfantine du peuple Acholi), l'agwara (danse rituelle utilisée aujourd'hui dans les cérémonies de mariage et de funérailles), l'ekoche (danse nuptiale du peuple Langi), l'ekizino (du peuple Bakiga) et l'ekitaguriro (du peuple Banyankore, également appelée la danse de la vache et basée sur les mouvements de la vache). Avec plusieurs autres danses ougandaises, elles constituent l'une des archives vivantes les plus riches du continent.

Ajoutez à cela les interprétations faciales et corporelles personnelles des jeunes danseurs et vous obtenez un mélange d'une fraîcheur absolue.

Ce qui les rend uniques

La combinaison de la tradition et de l'innovation est parfaitement maîtrisée par les Ghetto Kids. Leurs mouvements emblématiques reflètent le flux d'influences artistiques et culturelles qui existe entre les pays d'Afrique subsaharienne.

Le groupe est également conscient du pouvoir qu'il y a à afficher et à dissiper les images stéréotypées de l'Afrique grâce à des interprétations surprenantes et amusantes de ses influences. L'iconographie du village africain traditionnel, des paysages ruraux et même du swag africain (s'habiller avec des chapeaux et des vestes fantaisistes) sont utilisés pour proposer leur propre attitude face à la vie.

Un mélange de confiance en soi, d'ironie et d'optimisme joyeux se dégage de toutes leurs vidéos et performances. Ils assument ce qu'ils sont vraiment et sont prêts à partager leur recette du bonheur.

Pourquoi ils sont importants

Le fondateur de Ghetto Kids, Dauda, a souvent parlé du fait qu'il était lui-même un enfant des rues, qui n'avait pas les moyens d'aller à l'école. Un inconnu a financé son éducation et il s'est promis de faire de même pour les autres. Il créé sa fondation après avoir obtenu son diplôme de professeur de mathématiques.

Read more: The #JerusalemaDanceChallenge showed how Pan African styles can be forged

La mission de Dauda revêt une importance particulière en Ouganda, un pays qui lutte depuis des décennies contre les guerres civiles, où les enfants sont victimes de l'instabilité politique et où le paludisme, les infections respiratoires et le sida ont coûté la vie à de nombreux jeunes.

Dans ce contexte, la visibilité des enfants est également une stratégie visant à protéger leur vie, à s'assurer qu'on doit compter avec eux, à stimuler leur développement et leur éducation, à réparer la violence du passé et à dénoncer leurs conditions sociales.

Les Triplets Ghetto Kids sont l'expression de la nécessité de transformer les faiblesses historiques en forces pour l'ensemble de la communauté. Ils dansent pour leur éducation et leur survie, et ils réussiront.

Mais ne me croyez pas, regardez plutôt !