História da cirurgia: como serras, amputações e mãos de ferro transformaram o corpo na Renascença

Atualmente, o corpo humano tem muitas partes substituíveis, desde corações artificiais até pés mioelétricos. O que torna isso possível não é apenas tecnologia sofisticada e procedimentos cirúrgicos delicados. É também uma ideia - que os seres humanos podem e devem alterar os corpos dos pacientes de maneiras extremamente difíceis e invasivas.

De onde veio essa ideia?

Estudiosos geralmente descrevem a Guerra Civil Americana como o divisor de águas inicial para as técnicas de amputação e o design de membros artificiais. As amputações foram a operação mais comum da guerra, e todo um setor de próteses se desenvolveu em resposta a isso. Qualquer pessoa que tenha assistido a um filme ou programa de TV sobre a Guerra Civil Americana provavelmente já viu pelo menos uma cena de um cirurgião se aproximando de um soldado ferido com uma serra na mão. Os cirurgiões realizaram 60.000 amputações durante a guerra, gastando tão pouco quanto três minutos por membro.

No entanto, uma mudança importante nas práticas relacionadas à perda de membros começou muito antes, na Europa dos séculos XVI e XVII.

Como historiadora do início da medicina moderna, exploro como as atitudes ocidentais em relação às intervenções cirúrgicas e artesanais no corpo começaram a se transformar há cerca de 500 anos. Os europeus passaram da hesitação em realizar amputações e de poucas opções de próteses de membros em 1500 para vários métodos de amputação e complexas mãos de ferro para os ricos em 1700.

A amputação era vista como um último recurso devido ao alto risco de morte. Mas alguns europeus começaram a acreditar que poderiam usá-la junto com membros artificiais para moldar o corpo. Essa ruptura com uma tradição milenar de cura não invasiva ainda influencia a biomedicina moderna ao dar aos médicos a ideia de que ultrapassar os limites físicos do corpo do paciente para modificá-lo drasticamente e incorporar tecnologia a ele pode ser uma coisa boa. Uma moderna substituição de quadril seria impensável sem essa suposição subjacente.

Cirurgiões, pólvora e a imprensa

Os cirurgiões do início da idade moderna debateram apaixonadamente onde e como cortar o corpo para remover dedos das mãos, dos pés, braços e pernas de uma forma que os cirurgiões medievais não faziam. Isso se deveu, em parte, ao fato de terem enfrentado dois novos desenvolvimentos na Renascença: a disseminação da guerra com pólvora e da imprensa.

A cirurgia era um ofício aprendido por meio de estágios e anos de viagem para treinar com diferentes mestres. Pomadas tópicas e procedimentos menores, como fixação de ossos quebrados, punção de furúnculos e costura de feridas, preenchiam a prática cotidiana dos cirurgiões. Devido ao perigo, operações importantes como amputações ou trepanações - fazer um furo no crânio - eram raras.

O uso generalizado de armas de fogo e artilharia colocou sob pressão as práticas cirúrgicas tradicionais, pois dilacerava os corpos de forma que exigia amputação imediata. Essas armas também produziam feridas suscetíveis a infecções e gangrena por esmagarem tecidos, interromperem o fluxo sanguíneo e introduzirem detritos - desde lascas de madeira e fragmentos de metal até pedaços de roupas - profundamente no corpo. Membros mutilados e gangrenados forçavam os cirurgiões a escolher entre realizar cirurgias invasivas ou deixar seus pacientes morrerem.

A imprensa deu aos cirurgiões que lidavam com esses ferimentos um meio de divulgar suas ideias e técnicas além do campo de batalha. Os procedimentos descritos em seus tratados podem parecer horríveis, principalmente porque eles operavam sem anestésicos, antibióticos, transfusões ou técnicas padronizadas de esterilização.

Mas cada método tinha uma lógica subjacente. Golpear uma mão com um martelo e cinzel tornava a amputação rápida. Cortar a carne morta e dessensibilizada e queimar a matéria morta restante com um ferro de cauterização evitava que os pacientes sangrassem até a morte.

Enquanto alguns queriam salvar o máximo possível do corpo saudável, outros insistiam que era mais importante remodelar os membros para que os pacientes pudessem usar próteses. Nunca antes os cirurgiões europeus haviam defendido métodos de amputação com base na colocação e no uso de membros artificiais. Aqueles que faziam isso estavam começando a ver o corpo não como algo que o cirurgião deveria simplesmente preservar, mas sim como algo que o cirurgião poderia moldar.

Amputados, artesãos e membros artificiais

Enquanto os cirurgiões exploravam a intervenção cirúrgica com serras, os amputados faziam experiências com a fabricação de membros artificiais. Dispositivos de madeira continuaram sendo comuns próteses de membros inferiores como eram há séculos. Mas as colaborações criativas com artesãos foram a força motora por trás de uma nova tecnologia protética que começou a surgir no final do século XV: a mão mecânica de ferro.

Fontes escritas revelam pouco sobre as experiências da maioria dos que sobreviveram à amputação de membros. As taxas de sobrevivência podem ter sido tão baixas quanto 25%. Mas entre aqueles que conseguiram sobreviver, os artefatos mostram que a improvisação era fundamental para a forma como eles navegavam em seus ambientes.

Isso refletia um mundo em que as próteses ainda não eram “médicas”. Atualmente, nos Estados Unidos, é necessária a prescrição de um médico para um membro artificial. Os primeiros cirurgiões modernos às vezes forneciam pequenos dispositivos, como narizes artificiais, mas não projetavam, fabricavam ou adaptavam membros protéticos. Além disso, não havia uma ocupação comparável à dos protéticos atuais, ou profissionais de saúde que fabricam e colocam próteses. Em vez disso, os amputados dos primeiros tempos modernos usavam seus próprios recursos e engenhosidade para mandar fazer as próteses.

As mãos de ferro eram criações improvisadas. Seus dedos móveis travavam em diferentes posições por meio de mecanismos internos acionados por molas. Elas tinham detalhes realistas: unhas gravadas, rugas e até mesmo pintura em tom de carne.

Os usuários as operavam pressionando os dedos para travá-los na posição e ativando um gatilho no pulso para liberá-los. Em algumas mãos de ferro, os dedos se movem juntos, enquanto em outras eles se movem individualmente. As mais sofisticadas são flexíveis em todas as articulações de todos os dedos.

O movimento complexo era mais para impressionar os observadores do que para a praticidade cotidiana. As mãos de ferro foram o precursor renascentista da corrida armamentista das mãos biônicas do atual setor de próteses. As mãos artificiais mais chamativas e de alta tecnologia - tanto naquela época quanto hoje - também são menos acessíveis e fáceis de usar.

Essa tecnologia foi tirada de lugares surpreendentes, incluindo fechaduras, relógios e pistolas de luxo. Em um mundo sem os modelos padronizados de hoje, os primeiros amputados modernos encomendavam próteses do zero, aventurando-se no mercado de artesanato. Como atesta um contrato do século XVI entre um amputado e um relojoeiro de Genebra, os compradores entravam nas lojas de artesãos que nunca haviam feito uma prótese para ver o que eles conseguiam inventar.

Como esses materiais eram geralmente caros, os usuários tendiam a ser ricos. De fato, a introdução das mãos de ferro marca o primeiro período em que os estudiosos europeus podem distinguir prontamente entre pessoas de diferentes classes sociais com base em suas próteses.

Ideias poderosas

As mãos de ferro foram importantes transmissoras de ideias. Elas levaram os cirurgiões a pensar sobre a colocação de próteses quando operavam e criaram otimismo sobre o que os seres humanos poderiam alcançar com membros artificiais.

Mas os estudiosos não perceberam como e por que as mãos de ferro causaram esse impacto na cultura médica porque se fixaram demais em um tipo de usuário - os cavaleiros. As suposições tradicionais de que os cavaleiros feridos usavam mãos de ferro para segurar as rédeas de seus cavalos oferecem apenas uma visão limitada dos artefatos sobreviventes.

Um exemplo famoso colore essa interpretação: a “segunda mão” do cavaleiro alemão do século XVI Götz von Berlichingen. Em 1773, o dramaturgo Goethe se inspirou livremente na vida de Götz para um drama sobre um cavaleiro carismático e destemido que morre tragicamente, ferido e preso, enquanto exclama “Liberdade - liberdade!”. (O Götz histórico morreu de velhice).

A história de Götz tem inspirado visões de um guerreiro biônico desde então. Seja no século 18 ou no século 21, é possível encontrar representações míticas de Götz desafiador diante da autoridade e segurando uma espada em sua mão de ferro - um feito impraticável para sua prótese histórica. Até recentemente, os estudiosos supunham que todas as mãos de ferro deviam pertencer a cavaleiros como Götz.

Mas minha pesquisa revela que muitas mãos de ferro não mostram sinais de terem pertencido a guerreiros, ou talvez até mesmo a homens. Os pioneiros culturais, muitos dos quais são conhecidos apenas pelos artefatos que deixaram para trás, seguiram tendências de estilo que valorizavam dispositivos mecânicos inteligentes, como o galeão em miniatura com mecanismo de relógio exibido hoje no Museu Britânico. Em uma sociedade que cobiçava objetos engenhosos que obscureciam os limites entre arte e natureza, os amputados usavam mãos de ferro para desafiar os estereótipos negativos que os descreviam como lamentáveis. Os cirurgiões notaram esses dispositivos, elogiando-os em seus tratados. As mãos de ferro falavam uma linguagem material que os contemporâneos entendiam.

Antes que o corpo moderno de peças substituíveis pudesse existir, o corpo teve de ser reimaginado como algo que os humanos pudessem moldar. Mas essa reimaginação exigiu o esforço de mais do que apenas cirurgiões. Também foi necessária a colaboração dos amputados e dos artesãos que ajudaram a construir seus novos membros.