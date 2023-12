Ingredientes “inertes” em pesticidas podem ser mais tóxicos para as abelhas do que os cientistas pensavam

As abelhas ajudam a polinizar mais de um terço das plantações do mundo, contribuindo com um valor estimado de US$ 235 bilhões a US$ 577 bilhões para a agricultura global. Elas também enfrentam uma infinidade de estresses, incluindo patógenos e parasitas, perda de fontes de alimento e habitat adequados, poluição do ar e extremos climáticos.

Um estudo recente identificou outra pressão importante, mas pouco estudada, sobre as abelhas: Os ingredientes “inertes” dos pesticidas.

Todos os produtos pesticidas nos EUA contêm ingredientes ativos e inertes. Os ingredientes ativos são projetados para matar ou controlar um inseto, erva daninha ou fungo específico e estão listados nos rótulos dos produtos. Todos os outros ingredientes - emulsificantes, solventes, transportadores, propelentes de aerossol, fragrâncias, corantes e outros - são considerados inertes.

O novo estudo expôs as abelhas a dois tratamentos: os ingredientes ativos isolados do fungicida Pristine, que é usado para controlar doenças fúngicas em amêndoas e outras culturas, e a formulação completa do Pristine, incluindo ingredientes inertes. Os resultados foram bastante surpreendentes: A formulação completa prejudicou a memória das abelhas, enquanto os ingredientes ativos isolados não prejudicaram.

Isso sugere que os ingredientes inertes da fórmula eram, na verdade, o que tornava o Pristine tóxico para as abelhas - seja porque os inertes eram tóxicos por si só ou porque a combinação deles com os ingredientes ativos tornava os ingredientes ativos mais tóxicos. Como cientista social com foco no declínio das abelhas, acredito que, de qualquer forma, essas descobertas têm implicações importantes para a regulamentação de pesticidas e a saúde das abelhas.

O que são ingredientes inertes?

Os ingredientes inertes têm uma variedade de funções. Eles podem estender a vida útil de um pesticida, reduzir os riscos para as pessoas que aplicam os pesticidas ou ajudar um pesticida a funcionar melhor. Alguns inertes, chamados de adjuvantes, ajudam os pesticidas a aderir às superfícies das plantas, reduzem a deriva dos pesticidas ou ajudam os ingredientes ativos a penetrar melhor na superfície da planta.

No entanto, o rótulo “inerte” é um termo coloquial errôneo. Conforme observado pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA, os inertes não são necessariamente inativos ou mesmo não tóxicos. Na verdade, os usuários de pesticidas às vezes sabem muito pouco sobre como os inertes funcionam em uma fórmula de pesticida. Isso se deve, em parte, ao fato de eles serem regulamentados de forma muito diferente dos ingredientes ativos.

Medição dos efeitos sobre as abelhas

De acordo com a Lei Federal de Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas (Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act), ou FIFRA, a EPA supervisiona a regulamentação de pesticidas nos EUA. Para registrar um produto pesticida para uso externo, as empresas químicas devem fornecer dados confiáveis de avaliação de risco sobre a toxicidade dos ingredientes ativos para as abelhas, incluindo os resultados de um teste agudo de contato com abelhas.

O teste de contato agudo rastreia como as abelhas reagem a uma aplicação de pesticida durante um curto período de tempo. Ele também visa estabelecer a dose de um pesticida que matará 50% de um grupo de abelhas, um valor conhecido como LD50. Para determinar o LD50, os cientistas aplicam o pesticida na barriga das abelhas e, em seguida, observam as abelhas por 48 a 96 horas para detectar sinais de envenenamento.

Em 2016, a EPA expandiu seus requisitos de dados, exigindo um teste agudo de toxicidade oral para abelhas, no qual abelhas adultas são alimentadas com um produto químico, bem como um teste de larva de abelha de 21 dias que rastreia a reação da larva a um agroquímico desde o ovo até sua emergência como abelhas adultas.

Todos esses testes ajudam a agência a determinar o risco potencial que um ingrediente ativo pode representar para as abelhas, juntamente com outros dados. Com base nas informações desses diversos testes, os pesticidas são rotulados como não tóxicos, moderadamente tóxicos ou altamente tóxicos.

Uma caixa preta química

Apesar desses testes rigorosos, muito ainda não se sabe sobre a segurança dos pesticidas para as abelhas. Isso é particularmente verdadeiro para pesticidas que têm toxicidade subletal ou crônica - em outras palavras, pesticidas que não causam morte imediata ou sinais óbvios de envenenamento, mas têm outros efeitos significativos.

Essa falta de conhecimento sobre os efeitos subletais e crônicos é problemática, pois as abelhas podem ser expostas repetidamente, por longos períodos, a pesticidas no néctar floral ou no pólen, ou à contaminação por pesticidas que se acumula nas colmeias. Elas podem até mesmo ser expostas por meio de miticidas que os apicultores usam para controlar os ácaros Varroa, um parasita devastador das abelhas.

Para complicar a questão, os sintomas da exposição subletal geralmente são mais sutis ou demoram mais para se tornar aparentes do que a toxicidade aguda ou letal. Os sintomas podem incluir capacidade anormal de forrageamento e aprendizado, diminuição da postura de ovos pela rainha, deformação das asas, crescimento atrofiado ou diminuição da sobrevivência da colônia. A EPA nem sempre exige que as empresas químicas realizem os testes que poderiam detectar esses sintomas.

Os ingredientes inertes acrescentam outro nível de mistério. Embora a EPA analise e deva aprovar todos os ingredientes inertes, ela não exige os mesmos testes de toxicidade dos ingredientes ativos.

Isso ocorre porque, de acordo com a FIFRA, os ingredientes inertes são protegidos como segredos comerciais ou informações comerciais confidenciais. Somente a porcentagem total de ingredientes inertes é exigida no rótulo, geralmente agrupados e descritos como “outros ingredientes”.

Armas subletais

Um conjunto crescente de evidências sugere que os inertes não são tão inofensivos quanto o nome sugere. Por exemplo, a exposição a dois tipos de adjuvantes - organosilicone e surfactantes não iônicos - pode prejudicar o desempenho de aprendizado das abelhas. As abelhas dependem das funções de aprendizado e memória para coletar alimentos e retornar à colmeia, portanto, a perda dessas habilidades cruciais pode colocar em risco a sobrevivência de uma colônia.

Os inertes também podem afetar os zangões. Em um estudo de 2021, a exposição a etoxilatos de álcool, um coformulante do fungicida Amistar, matou 30% das abelhas expostas a ele e causou vários efeitos subletais.

Embora alguns inertes possam não ser tóxicos por si só, é difícil prever o que acontecerá quando eles forem combinados com ingredientes ativos. Pesquisas demonstraram que, quando dois ou mais agroquímicos são combinados, eles podem se tornar mais tóxicos para as abelhas do que quando aplicados isoladamente. Isso é conhecido como toxicidade sinérgica.

O sinergismo também pode ocorrer quando os inertes são combinados com pesticidas. Outro estudo de 2021 mostrou que os adjuvantes que não eram tóxicos por si só causavam aumento da mortalidade da colônia quando combinados com inseticidas.

Uma estratégia de teste melhor

As evidências crescentes sobre a toxicidade dos inertes apontam para três mudanças importantes que poderiam apoiar melhor a saúde das abelhas e minimizar a exposição das abelhas a possíveis fatores de estresse.

Primeiro, as avaliações de risco ambiental para pesticidas poderiam testar toda a formulação do pesticida, incluindo os ingredientes inertes, para fornecer um quadro mais completo da toxicidade de um pesticida para as abelhas. Isso já é feito em alguns casos, mas poderia ser exigido para todos os usos externos em que as abelhas correm risco de exposição.

Em segundo lugar, os ingredientes inertes poderiam ser identificados nos rótulos dos produtos para permitir pesquisas independentes e avaliação de risco.

Em terceiro lugar, poderiam ser necessários mais testes sobre os efeitos subletais de longo prazo dos pesticidas sobre as abelhas, como o comprometimento do aprendizado. Essa pesquisa seria especialmente relevante para os pesticidas que são aplicados em plantações ou flores que atraem abelhas.

Pesquisadores e grupos ambientais vêm defendendo mudanças como essas pelo menos desde 2006. No entanto, como a regulamentação de pesticidas é ditada por lei federal, as mudanças exigem ação do Congresso. Isso seria um desafio político, pois aumentaria a carga regulatória sobre o setor químico.

No entanto, as preocupações crescentes com o declínio das abelhas e as perdas anuais significativas de colônias dos apicultores são um forte argumento a favor de uma abordagem mais preventiva à regulamentação de pesticidas. Com o crescimento da população mundial e o aumento do estresse no fornecimento de alimentos, apoiar a contribuição das abelhas para a agricultura é mais importante do que nunca.