Israel X Hamas: experiência mostra que guerra terrestre não será bem-sucedida - apoio internacional vacilante sugere que o mundo sabe disso

Nas últimas quatro décadas, a experiência de Israel no combate às milícias paramilitares tem sido sombria.

Sua última grande operação foi no sul do Líbano, que começou com a Operação Paz para a Galileia em 1982. Embora inicialmente bem-sucedida, a ocupação subsequente do sul do Líbano levou diretamente ao surgimento das milícias xiitas do Hezbollah, a perdas persistentes para as Forças de Defesa de Israel (IDF), a uma retirada para uma zona de segurança de nove milhas em três anos e do Líbano como um todo em 2000.

Em 2006, as unidades militares israelenses voltaram para o Líbano para combater os foguetes do Hezbollah, mas o resultado foi a retirada das tropas exaustas e a desorganização das IDF, que recorreram a uma guerra aérea maciça que causou enormes danos à infraestrutura de grande parte do país.

Há ainda a Faixa de Gaza.

Antes da guerra atual, a IDF travou quatro outras guerras em Gaza desde 2007, principalmente para controlar o uso de foguetes pelo Hamas e sua crescente rede de túneis. A mais significativa foi a Operação Protective Edge em 2014, que envolveu tropas em um ataque terrestre. No evento, eles acharam a luta extremamente difícil, com a Brigada Golani de elite sofrendo sérias baixas desde o início.

Mais uma vez, houve um uso intenso do poder aéreo e, como nas outras guerras, os civis foram os que mais sofreram. No total, os israelenses perderam mais de 300 mortos nessas quatro guerras, mas para os palestinos em Gaza, o número de mortos ultrapassou 5.300.

Experiência amarga

As experiências em outras guerras são relevantes para o que acontece agora em Gaza. Após os ataques de 11 de setembro, houve um considerável apoio internacional aos EUA. A guerra contra o Talibã parecia inevitável, embora poucos analistas de segurança tenham alertado que a coalizão liderada pelos EUA cairia em uma armadilha. Os avisos foram ignorados e, 20 anos depois, as tropas ocidentais finalmente se retiraram em desordem. Depois veio a guerra do Iraque em 2003, com avisos novamente ignorados e, mais uma vez, com resultados desastrosos.

Quanto a Gaza, há várias preocupações sobre o que virá a seguir, sendo que as incursões atuais estão muito aquém de uma intervenção terrestre em grande escala. Há grandes diferenças de crença sobre o que deve acontecer em seguida dentro das forças armadas e do governo de Benjamin Netanyahu, bem como em Israel como um todo, sendo que grande parte dessas diferenças é intensificada pela preocupação com a perda de apoio internacional.

Há também a preocupação com a experiência de guerra urbana em outros lugares. Há apenas seis anos, a coalizão liderada pelos EUA levou nove meses para retomar a cidade iraquiana de Mosul do Estado Islâmico. Os EUA lideraram o enorme ataque aéreo, com a ajuda da França, do Reino Unido e de outros parceiros. Na época, as forças terrestres eram tropas e milícias iraquianas, que perderam 8.200 soldados.

Outros 10.000 civis foram mortos, e a cidade velha foi destruída. Ela foi comparada a Stalingrado no início de 1943.

No ano passado, uma pequena força de soldados ucranianos resistiu a uma grande força russa por quase três meses no cerco à siderúrgica Azovstal, em Mariupol, usando uma rede de 24 quilômetros de túneis da era soviética. O Hamas construiu muito mais túneis sob Gaza e, sem dúvida, está pronto para meses de combate.

Apoio internacional cada vez menor

Há três semanas, Israel sofreu uma grave derrota e, com razão, recebeu um enorme apoio inicial, mas isso já está desaparecendo. Pior ainda, há uma terrível incapacidade do atual governo israelense de entender com o que está lidando em uma invasão terrestre de Gaza. Mas o número de mortos nos diz tudo o que precisamos saber. Se analisarmos as cinco guerras de Gaza desde 2007, incluindo a atual guerra devastadora, os israelenses perderam 1.700 pessoas, mas os palestinos perderam mais de 13.000 - e os números aumentam em centenas todos os dias.

Por enquanto, a opinião pública em Israel ainda apoia o governo de Netanyahu, por mais impopular que ele tenha sido há apenas um mês. Mas a pequena, porém persistente, campanha das famílias dos reféns para que eles sejam a prioridade está surtindo efeito.

Acima de tudo, é a mudança de humor internacional que é uma profunda preocupação em Israel e, de fato, no governo Biden. Isso foi demonstrado pelo debate do fim de semana na assembleia geral da ONU, quando apenas 12 estados apoiaram os EUA e Israel na votação contra uma “pausa humanitária”. Além disso, oito estados da UE estavam entre os 120 que apoiaram a moção e os 45 que se abstiveram incluíam até mesmo a Grã-Bretanha.

Em algumas ações militares israelenses anteriores, o fim efetivamente ocorreu quando o apoio internacional a Israel entrou em colapso ou chegou perto disso. Se a guerra terrestre contra o Hamas tivesse começado poucos dias após o choque de 7 de outubro, e se essa operação tivesse sido bem-sucedida e o Hamas tivesse entrado em colapso, Netanyahu poderia ter alegado sucesso.

Isso não aconteceu e não acontecerá agora. Em vez disso, há toda a perspectiva de uma guerra amarga com muitos milhares de palestinos mortos, dezenas de milhares de jovens palestinos prontos demais para lutar no futuro e uma resolução pacífica do conflito Israel/Palestina adiada por pelo menos mais uma geração.