Julian Assange livre: o que o acordo judicial que liberou fundador do WikiLeaks significa, e o que acontece agora

Após anos de recursos e litígios, o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, finalmente acertou-se com o governo dos EUA, de acordo com documentos judiciais divulgados nesta terça-feira, dia 25 de junho.

Tecnicamente, o fundador do site que expôs ao mundo aspectos constrangedores da política intervencionista de grandes potências mundiais enfrentou uma acusação por “uso indevido de computador”, decorrente do vazamento de documentos com informações confidenciais sobre ações dos EUA em países do Oriente Médio, muitos deles fornecidos pela ex-militar americana e atualmente ativista política Chelsea Manning. Na época, o governo dos EUA alegou repetidamente que as ações de Assange colocavam em risco a segurança nacional americana.

Atualmente, documentos arquivados no Tribunal Federal dos EUA em Saipan, nas Ilhas Marianas do Norte, mostram que Assange se declarará culpado de uma das acusações que pesam sobre ele baseadas na Lei de Espionagem dos EUA. Assim, o restante das acusações será retirado, assim como o pedido de sua extradição para os EUA, permitindo que o josrnalista volte para sua casa na Austrália.

Os EUA, porém, ainda não confirmaram publicamente o acordo.

Caso seja realmente definido, o acordo está sujeito a uma audiência e sentença em Saipan que poderá ocorrer a partir desta quarta-feira, dia 26. No momento, veículos de comunicação do mundo inteiro estão informando que Assange comparecerá pessoalmente. Ele foi libertado da prisão de Belmarsh, em Londres, e o WikiLeaks compartilhou a imagem dele a caminho do aeroporto de Stanstead, em Londres.

O que há no acordo?

Primeiramente, Assange recebeu fiança do Tribunal Superior do Reino Unido. Após sua confissão de culpa, ele será condenado a 62 meses de prisão - tempo que ele já cumpriu em Belmarsh. Isso põe fim a todas as ações legais em andamento contra ele na Inglaterra, incluindo os processos no Tribunal Superior do Reino Unido e a ordem de extradição do Ministro do Interior do Reino Unido.

O acordo de confissão parece ser amplamente consistente com os rumores que circularam no início deste ano. Supunha-se que Assange se declararia culpado de uma acusação, que era esperada, que dizia respeito ao manuseio incorreto de documentos, e não uma infração à Lei de Espionagem dos EUA. Os rumores iniciais também indicavam que ele poderia concluir o processo remotamente, enquanto compareceria pessoalmente ao tribunal.

Isso é significativo, pois se trata de um crime de segurança nacional pelo qual ele já cumpriu mais de cinco anos atrás das grades. Isso colocará limitações em suas futuras viagens, inclusive para os EUA, que provavelmente não lhe concederão um visto.

Isso também estabelece um precedente prático, se não necessariamente legal, de que qualquer editor de veículo de comunicação pode ser condenado com base na Lei de Espionagem nos EUA. Embora o diabo esteja nos detalhes do acordo, era disso que muitos jornalistas tinham medo.

O que significa que alguém que não fez nada mais do que receber e publicar informações pode ser condenado, de acordo com as principais leis de segurança nacional dos EUA. Se o acordo com Assange tivesse sido sobre a Lei de Uso Indevido de Computadores, esse cenário não teria surgido. A preocupação vem do fato de que, agora que isso já aconteceu uma vez, pode acontecer novamente. Abriu-se o precedente.

Por que acordo demorou tanto para sair?

Talvez nunca saibamos o raciocínio completo do governo e dos sistemas de justiça americanos, ingleses e australianos sobre o caso. Mas há várias possibilidades que indicam por que eles decidiram fazer um acordo, em vez de continuar com o litígio.

1) O governo australiano vem pressionando fortemente há alguns anos para que esse caso termine.

2) Embora ainda não tenha confirmado nem negado a existência de um acordo judicial, um porta-voz do governo australiano reiterou a posição do primeiro-ministro Anthony Albanese de que não havia “nada a ganhar com a continuação do encarceramento [de Assange]”.

3) Há um consenso crescente nos EUA, mesmo entre republicanos, de que não é de interesse público continuar o processo contra Assange.

4) As eleições gerais do Reino Unido serão realizadas daqui a poucos dias, em 4 de julho. E, dada a previsão de mudança de governo no país, a ordem de extradição seria reconsiderada de qualquer forma. Tudo isso provavelmente influenciou a análise de custo-benefício dos EUA sobre o tema, contribuindo para que a saga de Assange fosse finalmente encerrda.

O que acontece agora?

Após a audiência em Saipan, Assange estará livre para retornar à Austrália. O tribunal foi escolhido porque a oposição contra Assange viajar para os EUA continental ainda é imensa.

Assange provavelmente terá dificuldades para viajar no futuro, devido à sua grave condenação criminal. Isso também pode se aplicar ao Reino Unido, onde ele também foi condenado por fugir da fiança, pelo que foi sentenciado a um ano de prisão.

Olhando para o futuro, é perfeitamente possível que ele seja perdoado pelo presidente dos EUA, seja ele quem for após as eleições de novembro. Os EUA permitem muito mais discrição do que a maioria dos demais países no uso de perdões.

Por enquanto, Assange seguirá enfrentando o tribunal em Saipan, pois ainda pesa contra ele um grave registro criminal. Mas agora, pelo menos, do sofá da sala de sua casa na Austrália.