Jurassic Park yn 30 a'r chwyldro effeithiau arbennig ddigwyddodd yn sgil y ffilm

Mae’r mis hwn yn nodi 30 mlynedd ers ffilm a newidiodd y sinema am byth. Defnyddiodd Jurassic Park 1993 ddelweddau a gynhyrchwyd gan gyfrifiadur (CGI) arloesol i ddod â deinosoriaid yn fyw yn addasiad Steven Spielberg o'r nofel o'r un enw.

Daeth y ffilm yn ddigwyddiad yr oedd yn rhaid ei weld yn gyflym iawn a chafodd cynulleidfaoedd eu syfrdanu gan yr olygfa o weld deinosoriaid credadwy yn ymlwyybro ar draws y sgrin fawr am y tro cyntaf. Nid yn unig y gwnaeth Jurassic Park gamau enfawr mewn gwneud ffilmiau effeithiau arbennig, ond fe wnaeth hefyd baratoi'r ffordd ar gyfer myrdd o gynyrchiadau dilynol a oedd yn cynnwys bwystfilod o bob lliw a llun.

Cafodd Jurassic Park ei eni yn 1983 fel sgript sgrin gan Michael Crichton. Fe oedd awdur a chyfarwyddwr y ffilm, Westworld (1973), oedd yn adrodd stori parc adloniant lle’r oedd androidau yn camweithio ac yn rhedeg yn benwyllt. Ond cyhoeddwyd ei stori ar thema deinosoriaid am y tro cyntaf fel y nofel Jurassic Park, a ryddhawyd ym 1990 ac a ddaeth yn werthwr gorau.

Dyna pryd y daeth i sylw Steven Spielberg. Erbyn y 1990au cynnar, nid oedd Spielberg yn ddieithr i wneud ffilmiau ffuglen wyddonol ar gyllideb fawr. Roedd ffilmiau fel Jaws (1975), Close Encounters of the Third Kind (1977), Raiders of the Lost Ark (1981) ac E.T. the Extra-Terrestrial (1982) wedi dangos bod ganddo hanes o wneud ffilmiau hynod lwyddiannus. Roedd Jurassic Park, felly, yn berffaith ar gyfer ei gynhyrchiad nesaf.

Newidiodd addasiad Spielberg, a ysgrifennwyd gan Crichton a David Koepp, nifer o agweddau ar y nofel i roi diweddglo boddhaol i’r ffilm, ond gan adael digon o ddiweddglo rhydd i’w harchwilio ymhellach mewn ffilmiau eraill.

Wrth gwrs, nid Jurassic Park oedd y tro cyntaf i ddeinosoriaid gael sylw ar y sgrin fawr. Mae King Kong (1933) yn enghraifft gynnar o ffilm a wthiodd ffiniau'r hyn a oedd yn bosibl ar y pryd trwy gynnwys golygfeydd o'r gorila enfawr yn ymladd â deinosoriaid.

Daeth creaduriaid yn fyw o flaen y gynulleidfa sinema trwy gyfuno animeiddiad stopio-symudiad ag ôl-dafluniad (lle mae ffilm a saethwyd yn flaenorol yn cael ei thaflunio ar gefndir a bod actorion yn cael eu recordio yn perfformio o'i flaen). Roedd ffilmiau eraill fel Journey to the Center of the Earth (1959), The Lost World (1960) a The Land That Time Forgot (1974) wedi ceisio ffyrdd amgen o ddod â deinosoriaid i'r sgrin, gan gynnwys pypedwaith a hyd yn oed ffitio ymlusgiaid byw gyda phrostheteg.

O'r dulliau hyn, dewiswyd cyfuniad o animeiddiad stopio-symudiad ar gyfer saethiadau hir a phypedau animatronig ar gyfer sesiynau golwg agos i ddechrau gan Spielberg ar gyfer Jurassic Park.

CGI ac animeiddio

Cafwyd canlyniadau da gan brofion stopio-symudiad, yn enwedig wrth ddatblygu’r hyn a elwir yn “go-motion”, sef techneg a oedd yn niwlio modelau i ddarparu ymdeimlad o symudiad tebyg i weithred fyw. Ond roedd Spielberg a'i dîm yn dal yn awyddus i fynd ymhellach gyda'r hyn oedd yn bosib. Darparodd Dennis Muren o’r cwmni effeithiau arbennig, Industrial Light and Magic (ILM), ymagwedd amgen drwy ddefnyddio modelu ac animeiddio CGI.

Ar gefn gwaith CGI arloesol yn The Abyss (1989) a Terminator 2: Judgement Day (1991), cynhyrchodd Muren a'i dîm gyfres brawf o ddeinosoriaid ysgerbydol. Fe wnaeth profion yn cynnwys Tyrannosaurus Rex gyda chroen ychwanegol gadarnhau ymhellach y sylweddoliad mai dyma'r ffordd i barhau ar gyfer y ffilm. Adeiladodd y dechneg hon fodel y deinosor o esgyrn, ychwanegu cyhyr ac yna yn olaf, y croen.

Roedd yn ymddangos bod y tîm stopio-symudiad a oedd wedi'i ymgynnull wedi'i ddileu gan y dechnoleg arloesol hon. Fodd bynnag, y gwneuthurwyr modelau a’r animeiddwyr oedd yr arbenigwyr ar ddeinosoriaid a’u symudiadau. Fe wnaethant ailhyfforddi fel animeiddwyr cyfrifiadurol i barhau i ddefnyddio eu sgiliau ar y cynhyrchiad.

Mae Jurassic Park yn cynnwys 15 munud o ddeinosoriaid ar y sgrin, gyda thua naw munud ohonynt yn cynnwys animatronegau Stan Winston a chwe munud o animeiddiad CGI ILM. Gwelir llwyddiant y cyfuniad hwn yn yr olygfa T. Rex eiconig. Mae nifer o saethiadau animatronig yn cynnwys lluniau agos o’r T. Rex wrth i’r saethiadau uchder llawn ddarparu bygythiad a phŵer y creadur.

Mae'r modd y mae Spielberg yn cyfarwyddo'r olygfa - o adeiladu tensiwn atmosfferig y storm law, trwy'r datgeliad cychwynnol a'r ymatebion, yr ymosodiad hirfaith a'r ddihangfa ddilynol - yn tywys y gynulleidfa trwy ystod o emosiynau. Er bod y darnau CGI yn gymharol fyr, maent yn cael effaith enfawr ar y stori, heb sôn am y gred bod y digwyddiad yn digwydd o'n blaenau mewn gwirionedd. Mae'n gynrychiolaeth wirioneddol o bŵer sinema.

Effaith

Ar ôl ei ryddhau, daeth Jurassic Park yn llwyddiant ysgubol. Roedd hefyd yn gyfle perffaith i ddatblygu ac arddangos y datblygiadau diweddaraf mewn CGI. Roedd y wefr o weld rhuthr y Gallimimus, arswyd ymosodiad y T. Rex ac arswyd yr helfa Velociraptor wedi swyno cynulleidfaoedd ar draws y byd.

Ysbrydolodd Jurassic Park nifer o ffilmiau â themâu debyg fel Dinosaur (2000) gan Disney a chyfres deledu y BBC, Walking with Dinosaurs (1999). Ond yn fwy na hynny, fe helpodd i greu chwyldro yn y defnydd o effeithiau arbennig CGI mewn ffilmiau.

O'r chwe munud hynny o ddeinosoriaid wedi'u hanimeiddio, mae CGI bellach wedi integreiddio cymaint â'r diwydiant nes bod bron pob cynhyrchiad ffilm a theledu yn cynnwys rhyw fath o CGI. Gall hyn olygu’n syml glanhau agweddau ar y ddelwedd a ffilmiwyd yn ddigidol gyda thynnu ac ailosod, estyniadau set, ychwanegu modelau set CGI neu gerbydau a phropiau animeiddiedig, at ffilmio gyda sgrin werdd a delweddau cyfansoddi, neu uno actorion o fewn amgylcheddau CGI llawn.

Mae'r ffilm yn parhau i fod yn bwynt arwyddocaol yn hanes sinema. Dyma gyhoeddodd fod creaduriaid CGI wedi cyrraedd, gan baratoi'r ffordd ar gyfer y deng mlynedd ar hugain dilynol o wneud ffilmiau ffantasi.