La brecha de género en el trabajo va más allá del salario

Disclosure statement

Los resultados que se comentan en el artículo son parte de un artículo académico elaborado por José-Ignacio Antón y otros autores dentro de un proyecto de investigación financiado por la Fundación Ramón Areces.

Rafael Muñoz de Bustillo Llorente does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.