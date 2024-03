La côte de l'Afrique de l'Ouest était un paradis pour la piraterie et la pêche illégale : comment la technologie change la donne

Le golfe de Guinée - une région côtière qui s'étend du Sénégal à l'Angola - est doté de vastes réserves d'hydrocarbures, de minéraux et de ressources halieutiques. Il s'agit également d'une voie importante pour le commerce international, ce qui le rend essentiel au développement des pays de la région.

Cependant, pendant longtemps, les pays du golfe de Guinée n'ont pas surveillé correctement ce qui se passait dans leurs eaux. Cela a permis aux menaces pour la sécurité en mer de se développer. Parmi ces menaces, figurent la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, le trafic de drogue, la piraterie et les vols à main armée, ainsi que le déversement de déchets toxiques.

Par exemple, en 2020, le Bureau maritime international a signalé que la région avait connu le plus grand nombre d'enlèvements d'équipages jamais enregistré : 130 membres d'équipage enlevés lors de 22 incidents. En 2019, 121 membres d'équipage ont été enlevés lors de 17 incidents.

Des mesures régionales sont prises pour contrer ces menaces. En 2013, les chefs d'État ont signé le code de conduite de Yaoundé - une déclaration visant à travailler ensemble et à faire face aux menaces. Cela a également entraîné la mise en place d'un grand centre, connu sous le nom d’Architecture de Yaoundé (composé de différentes divisions), qui coordonne et partage les informations sur ce qui se passe en mer.

Depuis la signature du code de conduite de Yaoundé en 2013, des progrès ont été réalisés. Comme nous l'avons constaté dans une nouvelle étude, les outils technologiques ont joué un rôle essentiel dans la lutte contre les menaces à la sécurité en mer dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale.

Par exemple, le Nigeria a été désigné comme un foyer de la piraterie mais, en 2022, il a été retiré de la liste grâce, en grande partie, à l'utilisation de la technologie.

Les outils technologiques ont permis aux pays de gérer et de surveiller plus efficacement l'environnement marin. Ils favorisent également le partage d'informations entre les organismes chargés de l'application des lois. Cela a conduit à des opérations d'interception réussies et a permis de poursuivre des pirates dans la région.

Les outils technologiques

Les navires de cargaison et de pêche sont tenus, en vertu du droit international, d'être équipés de systèmes qui transmettent des données indiquant où ils se trouvent.

Depuis la signature du code de conduite de Yaoundé, nous avons découvert que de nouvelles technologies utilisent désormais ces données de localisation pour aider les pays du golfe de Guinée à surveiller leurs eaux.

Des outils et des systèmes - tels que Radar, le système d'information régional de l'architecture de Yaoundé (Yaris), Sea-Vision, Skylight et Global Fishing Watch - intègrent des informations provenant de divers systèmes de surveillance et de contrôle de la localisation, ainsi que des données satellitaires, afin d'identifier les comportements suspects. Cela a permis d'améliorer considérablement les efforts déployés pour lutter contre les menaces à la sécurité.

Les pays du Golfe de Guinée ont désormais une meilleure connaissance de l'activité des navires dans leurs eaux et sont en mesure de réagir en connaissance de cause dans les situations d'urgence, telles que la piraterie, les vols à main armée et les vols de pétrole.

Par exemple, en 2022, le pétrolier Heroic Idun a échappé à une arrestation au Nigeria pour comportement suspect, puis s'est rendu en Guinée équatoriale. Utilisant le système de l'architecture de Yaoundé, la Guinée équatoriale a retenu le navire à la demande du Nigeria et il a ensuite été condamné à une amende.

Sans le code de conduite de Yaoundé et les nouvelles technologies qu'il a introduites, le partage d'informations, la collecte de preuves et la coopération entre les pays n'auraient pas été possibles.

Les avancées technologiques du Nigeria

Le Nigeria est un exemple typique d'un pays où les investissements dans les infrastructures technologiques ont aidé à faire face aux menaces à la sécurité et au développement.

Au cours des trois dernières années, le Nigeria a déployé une série d'outils technologiques. Par exemple, la marine a déployé le Regional Maritime Awareness Capability facility, qui reçoit, enregistre et distribue des données, ainsi que le système de surveillance de masse Falcon Eye.

L'Agence nigériane d'administration et de sécurité maritimes a également progressé grâce à son projet Deep Blue. Il s'agit notamment d'un centre de renseignements et de collecte de données qui travaille avec des navires de mission spéciale (comme des véhicules aériens sans pilote) pour prendre des mesures contre les menaces.

Depuis, le Nigeria a enregistré une réduction des actes de piraterie et des vols à main armée en mer. Autrefois désigné comme un point chaud de la piraterie, le pays a été retiré de la liste des points chauds en 2022.

Un optimisme prudent

Il est évident que la technologie a un rôle important à jouer dans l'amélioration de la sûreté et de la sécurité en mer. Mais elle n'est pas sans poser des problèmes, comme nous l'avons identifié dans notre étude.

Tout d'abord, une dépendance excessive à l'égard des outils technologiques externes a entraîné un manque d'appropriation de la technologie. Cela affecte la durabilité des projets. Par exemple, lorsque le financement de l'UE pour YARIS expirera, les coûts d'exploitation seront transférés de l'UE aux États de l'architecture de Yaoundé. Mais les États régionaux n'ont toujours pas de plans clairs sur la manière de soutenir YARIS.

Deuxièmement, l'utilisation de la technologie nécessite des personnes disposant d'une expertise spécifique. Or, de nombreux pays n'ont pas les moyens de les embaucher ou ne produisent pas de ressources humaines dotées de cette expertise. Même lorsque le personnel a reçu une formation, il peut ne pas avoir accès aux outils (qui ne sont pas disponibles au niveau national) pour appliquer ce qu'il a appris.

Troisièmement, les systèmes de surveillance existants tels que le Système d'identification automatique (AIS) et le Système de surveillance des navires (VMS) peuvent être désactivés, une vulnérabilité que les criminels continuent d'exploiter. Les systèmes radar peuvent combler ces lacunes, mais la couverture RADAR est insuffisante le long des côtes. Dans le même ordre d'idées, la rareté des centres de données nationaux pour l'identification et le suivi des navires à longue distance (en raison d'un manque d'investissement) rend difficile l'utilisation de la technologie existante.

Cinquièmement, il existe des défis liés aux difficultés de communication, à l'absence de connexions internet à bord de certains navires ou à la faible vitesse de l'internet.

Enfin, les opérateurs privés comme l'industrie du transport maritime n'utilisent pas les services fournis par l'Architecture de Yaoundé. Cela semble lié à des considérations politiques et au manque de confiance dans les solutions régionales.

Les opérateurs de navires signalent plutôt les incidents à des agences extérieures à la région, telles que Maritime Domain Awareness for Trade - Gulf of Guinea (basée en France) ou le Bureau maritime international en Malaisie. Ces agences diffusent souvent des informations sans les confirmer auprès de l'architecture régionale, ce qui empêche les agences régionales de travailler efficacement.

Il est dans l'intérêt des pays de l'Atlantique de coopérer et de se coordonner pour relever les défis de la sécurité maritime.

La technologie peut jouer un rôle clé à cet égard. Mais il est essentiel que les pays améliorent leur savoir-faire technologique et veillent à ce que les partenaires extérieurs et les entreprises utilisent les services technologiques disponibles. Ce sera un grand pas vers un environnement maritime sûr et collaboratif.