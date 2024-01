La curieuse joie d’avoir tort : de l’importance de l’humilité intellectuelle

On attribue cette déclaration à Mark Twain : « Je suis en faveur du progrès ; c’est le changement que je n’aime pas ». Une phrase qui souligne la tendance humaine à désirer la croissance tout en opposant une forte résistance au dur labeur qui l’accompagne. Je peux certainement m’identifier à ce sentiment.

J’ai été élevé dans un foyer évangélique conservateur. Comme beaucoup de ceux qui ont grandi dans un environnement similaire, j’ai appris un ensemble de croyances religieuses qui ont encadré la façon dont je me comprenais le monde qui m’entourait. On m’a appris que Dieu est aimant et puissant, et que ses fidèles sont protégés. On m’a appris que le monde était juste et que Dieu était bon. Le monde me semblait simple et prévisible – et surtout, sûr.

Ces croyances ont volé en éclats lorsque mon frère est décédé de manière inattendue alors que j’avais 27 ans. Sa mort à 34 ans, avec trois jeunes enfants, a choqué notre famille et notre communauté. Outre le chagrin, certaines de mes hypothèses les plus profondes ont été remises en question. Dieu n’était-il pas bon ou n’était-il pas puissant ? Pourquoi Dieu n’a-t-il pas sauvé mon frère, qui était un père et un mari gentil et aimant ? Et à quel point l’univers est-il injuste, insensible et aléatoire ?

Cette perte profonde a marqué le début d’une période au cours de laquelle j’ai remis en question toutes mes croyances à la lumière de mes propres expériences. Au bout d’un temps considérable, et grâce à un thérapeute exemplaire, j’ai pu réviser ma vision du monde d’une manière qui m’a semblé authentique. J’ai changé d’avis sur beaucoup de choses. Le processus n’a pas été agréable. Il m’a fallu plus de nuits blanches que je n’ose l’imaginer, mais j’ai pu réviser certaines de mes croyances fondamentales.

Je ne l’avais pas réalisé à l’époque, mais cette expérience relève de ce que les chercheurs en sciences sociales appellent l’humilité intellectuelle. Et honnêtement, c’est probablement en grande partie la raison pour laquelle, en tant que professeur de psychologie, je m’intéresse tant à l’étudier. L’humilité intellectuelle a fait l’objet d’une attention accrue, et elle semble d’une importance cruciale à notre époque, où il est plus courant de défendre sa position que de changer d’avis.

Ce que signifie l’humilité intellectuelle

L’humilité intellectuelle est une forme particulière d’humilité liée aux croyances, aux idées ou aux visions du monde. Il ne s’agit pas seulement de croyances religieuses, mais aussi d’opinions politiques, d’attitudes sociales diverses, de domaines de connaissance ou d’expertise ou de toute autre conviction forte. L’humilité intellectuelle a des dimensions à la fois internes et externes.

L’humilité intellectuelle implique la prise de conscience et l’appropriation de nos propres limites et préjugés, de ce que l’on sait et de la manière dont on l’a appris. Elle exige une volonté de réviser ses opinions à la lumière de preuves solides.

Sur le plan interpersonnel, il s’agit de maîtriser son ego afin de pouvoir présenter ses idées de manière modeste et respectueuse. Il s’agit de présenter ses convictions d’une manière qui ne soit pas défensive et d’admettre que l’on a tort quand c’est le cas. Cela implique de montrer que vous vous souciez davantage d’apprendre et de préserver les relations que d’avoir « raison » ou de faire preuve de supériorité intellectuelle.

Une autre façon de concevoir l’humilité, intellectuelle ou autre, est d’être au bon niveau dans une situation donnée : pas trop haut (ce qui est de l’arrogance), mais pas non plus trop bas (ce qui est de l’autodépréciation).

Je connais assez bien la psychologie, mais pas beaucoup l’opéra. Lorsque je me trouve dans un cadre professionnel, je peux profiter de l’expertise que j’ai acquise au fil des ans. Mais lorsque je me rends à l’opéra avec des amis plus cultivés, je devrais écouter et poser davantage de questions, plutôt que d’affirmer avec assurance mon opinion très peu informée.

Les quatre principaux aspects de l’humilité intellectuelle sont les suivants :

Ouvert d’esprit, évitant le dogmatisme et étant prêt à réviser ses croyances.

Curieux, vous recherchez de nouvelles idées, des moyens de vous développer et de grandir, et vous êtes capable de changer d’avis pour vous aligner sur des preuves solides.

Réaliste, en admettant vos défauts et ses limites, en voyant le monde tel qu’il est plutôt que tel que l’on voudrait qu’il soit.

être capable d’apprendre, en réagissant sans se mettre sur la défensive et en changeant son comportement pour s’aligner sur de nouvelles connaissances.

L’humilité intellectuelle est souvent un travail difficile, surtout lorsque les enjeux sont importants.

En commençant par admettre que, comme tout le monde, vous avez des biais cognitifs et des défauts qui limitent votre savoir, l’humilité intellectuelle peut consister à s’intéresser sincèrement aux croyances de votre parent au cours d’une conversation lors d’une réunion de famille, plutôt que d’attendre qu’il ait terminé pour lui prouver qu’il a tort en lui faisant part de votre opinion – qui est supérieure.

Il peut s’agir d’examiner les mérites d’un autre point de vue sur une question politique brûlante et les raisons pour lesquelles des personnes respectables et intelligentes peuvent ne pas être d’accord avec vous. Lorsque vous abordez ces discussions difficiles avec curiosité et humilité, elles deviennent des occasions d’apprendre et de progresser.

Pourquoi l’humilité intellectuelle est un atout

Bien que j’étudie l’humilité depuis des années, je ne la maîtrise pas encore à titre personnel. Il est difficile de nager à contre-courant des normes culturelles qui récompensent le fait d’avoir raison et punissent les erreurs. Il faut travailler constamment pour la développer, mais la science psychologique a mis en évidence que cette attitude comporte de nombreux avantages.

Tout d’abord, il faut tenir compte des avancées sociales, culturelles et technologiques. Toute avancée significative dans les domaines de la médecine, de la technologie ou de la culture est due au fait que quelqu’un a admis qu’il ne savait pas quelque chose et qu’il s’est ensuite passionné pour la recherche du savoir avec curiosité et humilité. Pour progresser, il faut admettre ce que l’on ne sait pas et chercher à apprendre quelque chose de nouveau.

Lorsque les gens font preuve d’humilité intellectuelle, leurs relations avec les autres s’améliorent. Des recherches ont montré que l’humilité intellectuelle est associée à une plus grande tolérance à l’égard des personnes avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord.

Par exemple, les personnes intellectuellement humbles acceptent mieux les personnes qui ont des opinions religieuses et politiques différentes des leurs. L’ouverture aux nouvelles idées en est un élément central, de sorte que les gens sont moins sur la défensive face à des perspectives potentiellement stimulantes. Ils sont plus enclins à pardonner, ce qui peut aider à réparer et à maintenir les relations.

Enfin, l’humilité facilite le développement personnel. L’humilité intellectuelle vous permet d’avoir une vision plus juste de vous-même.

Lorsque vous pouvez admettre et assumer vos limites, vous pouvez aussi demander de l’aide dans les domaines où vous avez une marge de progression et vous êtes plus réceptif aux informations reçues. Lorsque vous vous limitez à faire les choses comme vous les avez toujours faites, vous manquez d’innombrables occasions de croissance, d’expansion et de nouveauté – autant de choses qui peuvent provoquer l’admiration, l’émerveillement, et font que la vie vaut la peine d’être vécue.

L’humilité peut ainsi favoriser le sentiment d’authenticité et le développement personnel.

L’humilité ne signifie pas qu’il faut se laisser faire

Malgré ces bénéfices, l’humilité a parfois mauvaise presse. Les gens peuvent avoir des idées fausses sur l’humilité intellectuelle, il est donc important de dissiper certains mythes.

L’humilité intellectuelle n’est pas un manque de conviction ; on peut croire fermement à quelque chose jusqu’à ce que l’on change d’avis et que l’on croie autre chose. Ce n’est pas non plus être timoré. Vous devez placer la barre très haut en ce qui concerne les preuves dont vous avez besoin pour changer d’avis. Il ne s’agit pas non plus de se dévaloriser ou d’être toujours d’accord avec les autres. N’oubliez pas qu’il s’agit d’être au bon niveau, et non de se déprécier.

Les chercheurs travaillent d’arrache-pied pour valider des méthodes fiables permettant de cultiver l’humilité intellectuelle. Je fais partie d’une équipe qui supervise un ensemble de projets visant à tester différentes interventions destinées à développer l’humilité intellectuelle.

Certains chercheurs examinent différentes façons d’engager des discussions, et d’autres explorent le rôle de l’amélioration de l’écoute. D’autres testent des programmes éducatifs, et d’autres encore cherchent à savoir si différents types de commentaires et l’exposition à divers réseaux sociaux peuvent renforcer l’humilité intellectuelle.

Des travaux antérieurs dans ce domaine suggèrent que l’humilité peut être cultivée, et nous sommes donc impatients de voir quelles seront les voies les plus prometteuses qui émergeront de ce nouveau projet.

Il y a une autre chose que la religion m’a enseignée qui était légèrement erronée. On m’a dit que trop apprendre pouvait être problématique ; après tout, qui souhaite apprendre au point de perdre sa foi ?

Mais dans mon expérience, ce que j’ai appris en perdant la foi a pu sauver la part de ma foi que je peux vraiment approuver et qui me semble authentique par rapport à mes expériences. Plus vite nous ouvrirons notre esprit et cesserons de résister au changement, plus vite nous trouverons la liberté qu’offre l’humilité.