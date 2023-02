La demande de la Chine pour les ânes d'Afrique augmente : pourquoi il faut contrôler ce commerce

Ces dernières années, la demande de peaux d'ânes a augmenté de façon considérable en Chine, où elles sont utilisées pour fabriquer un ancien produit de santé appelé ejiao. L’Ejiao est fabriqué à partir de collagène extrait de peaux d'âne mélangé à des herbes et à d'autres ingrédients pour créer des produits médicinaux et de santé. On lui prête des propriétés qui renforcent le sang, arrêtent les saignements et améliorent la qualité des fluides vitaux et du sommeil.

L’Ejiao coûte environ 783 dollars US par kilo et le marché chinois de ce produit est passé d'environ 3,2 milliards de dollars US en 2013 à environ 7,8 milliards de dollars US en 2020. Cette récente hausse de la demande est due à plusieurs facteurs, notamment l'augmentation des revenus, la popularisation du produit par une série télévisée et le vieillissement de la population (l'âge est un facteur démographique clé de la demande). En outre, l’ejiao est parfois prescrit par des médecins et son coût peut désormais être couvert par l'assurance maladie.

La demande d’ejiao a entraîné une pénurie d'ânes en Chine et de plus en plus dans le monde. Les pays d'Afrique ont été particulièrement touchés.

L'Afrique abrite le plus grand nombre d'ânes au monde : environ deux tiers de la population mondiale estimée à 53 millions d'ânes en 2020. Il n'existe pas de chiffres exacts sur le nombre de peaux exportées vers la Chine en raison de l'augmentation du commerce illicite, mais il existe des indications. Une étude de la population d'ânes d'Afrique du Sud, par exemple, suggère qu'elle est passée de 210 000 en 1996 à environ 146 000 en 2019. Ce phénomène a été attribué à l'exportation de peaux d'ânes.

Dans un article récent, j'ai examiné les tendances, les problèmes et les perspectives du commerce des ânes entre l'Afrique et la Chine. Mes informations proviennent d'entretiens, de la littérature et de revues de presse en anglais et en chinois.

Mes conclusions sont que l'ampleur du commerce des ânes, tant illicite que légal, constitue un défi pour de nombreux pays d'Afrique, notamment en termes d'impact sur les communautés les plus marginalisées. Outre le bien-être de l'âne, une grande partie du problème est de savoir si les ânes sont abordables localement. Les ânes ont un rôle précieux et ancien de cheval comme trait et le fait de ne plus y avoir accès crée un énorme problème pour les ménages pauvres. L'autre partie du défi est d'ordre réglementaire. Ce n'est que lorsque le commerce des peaux d'ânes sera entièrement réglementé - et que les chiffres d'exportation pourront être très limités - que ce commerce pourra fonctionner sans conséquences négatives pour les pauvres.

C'est ce qu'a également souligné une enquête récente de la Communauté d'Afrique de l'Est, qui a constaté que la région n'était pas prête pour l'abattage massif et le commerce non réglementé des ânes. Des millions de personnes vulnérables en Afrique de l'Est dépendent des ânes pour vivre et risquent d'être lésées par le commerce de la peau d'âne.

Importance des ânes

On estime que l'âne fait vivre environ 158 millions de personnes en Afrique. Dans les zones rurales, la présence d'un âne dans un foyer contribue à atténuer la pauvreté et libère les femmes et les filles des corvées ménagères.

L'âne est l'un des moyens les plus simples, les plus durables et les plus abordables pour transporter les personnes, les marchandises et les intrants et extrants agricoles de la maison à la ferme au marché et vice versa, ainsi que vers les puits d'eau et autres endroits. Même dans des environnements difficiles, les ânes peuvent parcourir de longues distances avec une charge lourde, des fluides limités et sans montrer de signes de fatigue. Ils constituent un atout durable pour les ménages.

La possession d'un âne augmente la productivité et diminue le travail pénible, par exemple en réduisant les charges que les femmes doivent autrement porter elles-mêmes. Au Ghana, par exemple, on a constaté que la possession d'un âne permettait aux adultes d'économiser environ cinq heures de travail par semaine et aux enfants dix heures par semaine. La présence d'un âne permettait également aux filles d'aller à l'école.

Les ânes peuvent également transporter de lourdes charges de bois de chauffage et d'eau. Cela signifie que les gens ont besoin de faire moins de voyages. Cela libère de la main-d'œuvre et du temps pour d'autres activités génératrices de revenus, comme ensemencer la ferme de quelqu'un pour de l'argent.

La valeur de la présence d'un âne dans le ménage est évidente. La perte d'un âne dans un ménage du Kenya rural est associée à un risque accru de pauvreté - les enfants abandonnent l'école, la sécurité de l'eau est moindre et l'économie est plus fragile. Le commerce des ânes est donc un sujet sensible.

Réponses des gouvernements

La demande croissante de la Chine pour les ânes a suscité diverses réponses de la part des gouvernements à travers l'Afrique.

La Tanzanie, par exemple, a tenté de créer une industrie et un commerce officiels des ânes. Mais, en 2022, les autorités l'ont interdit parce que l'offre légale ne pouvait pas suivre la demande. Les ânesses ne produisent généralement que quelques poulains au cours de leur vie.

Au Kenya, l'indignation publique - due en grande partie à la hausse du prix des ânes et à la diminution de l'offre - a conduit à une interdiction des exportations en février 2020. Les exportateurs d'ânes kenyans ont cependant porté leur affaire contre l'interdiction devant la Haute Cour du Kenya en juin 2020, et ont gagné.

Ailleurs, des pays comme le Botswana, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal et la Tanzanie ont interdit les exportations d'ânes. D'autres, comme l'Afrique du Sud, ont interdit ou limité le commerce des ânes en exigeant la création d'abattoirs et en imposant des quotas.

Toutefois, la mise en œuvre des interdictions relatives aux ânes varie en fonction de la force de la capacité réglementaire de chaque pays - et de la facilité avec laquelle il est possible de passer les frontières en contrebande.

Dans le cas de l'Afrique du Sud, les quotas d'exportation n'ont fait que rendre le commerce clandestin. Cela conduit à davantage de vols d'ânes. Les peaux commercialisées illégalement en Afrique du Sud proviennent généralement d'ânes abattus de manière inhumaine dans la brousse ou dans des abattoirs de qualité inférieure au Lesotho. Ils sont ensuite exportés vers la Chine.

La pauvreté favorise également ce commerce, qui peut à son tour conduire à un appauvrissement supplémentaire. Les propriétaires d'ânes, qui ont besoin d'une rentrée d'argent à court terme, vont vendre leur animal. Celui-ci peut alors être abattu et commercialisé illégalement, ce qui entraîne une diminution des possibilités de revenus à moyen et long terme.

Ce qu'il faut faire

Une récente Conférence panafricaine sur les ânes a appelé à un moratoire de 15 ans à l'échelle du continent sur le commerce pour permettre à l'offre de se rétablir et à la capacité réglementaire d'être renforcée.

L'industrie du ejiao en Chine est bien organisée et dispose de ressources suffisantes. Une poignée de grandes entreprises et une province dominent le secteur en Chine, et elles sont représentées par l'Association de l'industrie de l’ejiao de Shandong.

Un commerce de peaux d'ânes entre la Chine et l'Afrique pourrait être possible si les pays africains s'organisaient, formaient des associations et établissaient un dialogue avec l'industrie du Shandong Ejiao. L'objectif serait d'élaborer des mécanismes durables, d'éviter de porter atteinte aux intérêts locaux et de contribuer à la lutte contre le commerce illicite.

Parallèlement à cela, il serait important que les organismes de protection des animaux en Chine sensibilisent le public à l'impact illicite et préjudiciable du commerce illicite des peaux d'ânes.

Pour l'instant, je pense que ce commerce est prématuré. L'industrie chinoise de l'ejiao doit se doter de meilleures normes réglementaires afin que les peaux d'ânes volées ou commercialisées illégalement ne fassent pas partie de l'industrie. Une coopération plus approfondie entre les pays africains permettrait également de préserver l'ancien rôle de l'âne dans le soutien au commerce et aux groupes les plus vulnérables et géographiquement isolés du continent.