La folle histoire des remèdes anti-comètes

À l’heure où la nouvelle comète SWAN survole la Terre, impossible de trouver un élixir anti-comète ! Ces remèdes ont pourtant été promus il y a un siècle lors du passage de la comète de Halley. Aujourd’hui, c’est plutôt contre la Covid-19 que l’on trouve des « remèdes miracles ». Entre tisanes d’écorces de quinquina et de racines, garantissant de détruire la Covid-19 en 7 à 16 jours, et dentifrices à base d’argent, permettant de s’en préserver, l’acheteur indécis ne peut qu’hésiter devant une large gamme de produits pseudo-scientifiques.

1910, le passage de la comète de Halley annonce la fin du monde

Prenons par exemple le retour de la grande comète de Halley en 1910. Il s’agit de son avant-dernier passage (son dernier passage datant de 1986), et de son troisième retour prédit, après la découverte en 1705 par Edmund Halley de sa périodicité de 76 ans, correspondant à sa période orbitale autour du Soleil.

La comète devient visible à l’œil nu le 15 avril 1910 et le restera jusqu’au 5 juillet. La nature des comètes commençant alors à être connue, elles perdaient une partie de leur mystère, souvent synonyme de menace.

Pourtant, le passage de la comète de Halley en 1910 causa une grande inquiétude en Europe et aux États-Unis, annoncé comme pouvant entraîner la « fin du monde » ! Et pour la première fois, cette éventuelle fin du monde avait deux causes concrètes, scientifiques pourrait-on dire.

La première était que la comète devait s’approcher au plus près de la Terre à 23 millions de km (60 fois la distance Terre-Lune), sa queue croisant même la trajectoire de la Terre dans la nuit du 18 au 19 mai 1910. La deuxième raison était qu’un gaz toxique, le cyanogène, venait d’être détecté dans la queue d’une autre comète, la comète de Morehouse. En somme, la comète de Halley était perçue comme une énorme boule de gaz toxique se rapprochant de la Terre à la vitesse astronomique de 190 000 km/h !

La parole est aux experts…

Devant la peur qui monte, les pouvoirs publics demandent à Camille Flammarion, astronome digne de confiance et très populaire, de s’exprimer. Flammarion mentionne tout d’abord la possibilité d’une destruction de la vie sur Terre suite à une collision céleste avec la comète de Halley. Il se base sur le fait que l’oxygène de l’atmosphère terrestre, en se combinant avec l’hydrogène présent dans la queue de la comète, pourrait anéantir, en l’étouffant, toute vie animale sur Terre, en seulement quelques instants… Pourtant il juge l’événement peu probable du fait de la raréfaction du gaz dans les queues de comètes (ce qui sera confirmé par la suite), et il temporise les souffrances ultimes de l’Humanité :

« Nous pouvons avouer que nous ignorons la forme que le destin nous réserve pour le mois de mai prochain. […] La race humaine périrait dans un paroxysme de joie, de délire et de folie universelles, probablement, au fond, très enchantée de son sort. » Camille Flamarion

Flammarion, en scientifique respectable, relate tous les éléments en sa possession : les faits, arguments, et causes, le tout accompagné de probabilité. Pourtant, la presse se fait écho de la partie la plus extraordinaire de ses dires – l’étouffement de l’Humanité tout entière, la plupart du temps en occultant sa faible probabilité et son effet supposé hilarant. Le grand public, mal informé, s’effraie donc des effets possiblement létaux du passage de la comète de Halley.

Lors de l’approche de la comète, en février 1910, des observations spectroscopiques à l’observatoire de Yerkes aux États-Unis confirment la présence de cyanogène dans la queue. Les scientifiques détaillent ce qui devrait arriver en cas de croisement de trajectoire entre l’orbite de la Terre et celle de la queue : le cyanogène se décomposera dans la haute atmosphère, écartant tout danger d’asphyxie. Pourtant, leurs conclusions rassurantes passeront grandement inaperçues dans la presse et le grand public.

Paniques et festins

Les réactions, suite à la diffusion de cette information d’un danger imminent, furent diverses : certains se mirent à vendre tous leurs biens pour profiter du peu de temps de vie qu’il leur restait, risquant ainsi de mourir d’ivresse plutôt que d’intoxication. D’autres en Amérique calfeutrèrent leurs fenêtres, dans le but d’empêcher le gaz toxique de pénétrer à l’intérieur des logements. De nombreuses personnes en France et en Italie se réfugièrent dans les églises, dont les portes demeurèrent ouvertes pendant cette fameuse nuit de mai 1910. Plusieurs dizaines de milliers de croyants se retrouvèrent pour prier sur la place Saint-Pierre. Un Hongrois préféra se suicider plutôt que de risquer de mourir intoxiqué.

C’est dans ce contexte que des charlatans eurent l’idée de proposer à la vente non moins que des pilules anti-comète, à base de sucre et de quinine (provenant d’écorce de quinquina, encore !), ou même un élixir anti-comète de Halley !

Bien sûr, tous ne cèdent pas à la panique : Gustave Eiffel invite les astronomes de l’Observatoire de Paris, dont Flammarion, à observer la comète depuis sa Tour, et nombreux sont les Parisiens qui prennent ce prétexte pour festoyer et danser toute la nuit !

Étonnamment, la comète est restée totalement invisible pour la plupart des gens, seul un petit noyau nébuleux et de faible luminosité étant visible – la comète de Halley est rarement brillante lors de ses passages car elle ne croise souvent que de loin notre planète.

La compagnie Air Liquide, procédant à des prélèvements d’air à Paris, n’y décèlera aucune trace de gaz toxique. Et le comble de l’histoire, est que des calculs postérieurs à l’événement montreront que la queue de la comète n’aurait finalement pas croisé notre planète lors de son passage de 1910, la ratant d’au moins 400 000 km, soit environ la distance Terre-Lune ! Cette erreur s’explique par le fait que d’une part son passage n’avait été prédit que par de simples considérations géométriques, et d’autre part la queue gazeuse avait une courbure très prononcée !

Les comètes, oiseaux de mauvais augure depuis un millénaire

Quelques mois auparavant, en janvier 1910, une grande comète, dénommée C/1910 A1, apparut dans le ciel, d’abord aperçue en Afrique du Sud pour ensuite devenir très brillante en Europe. Cette comète, initialement confondue avec la comète de Halley, avait été surnommée « La Grande comète ». On imagine aisément que les comètes, ces « astres à l’éblouissante chevelure », aient toujours fasciné, voire impressionné, d’autant plus qu’auparavant, l’absence de pollution lumineuse permettait à chacun d’apercevoir les comètes, s’étalant dans le ciel, et brillant de toute leur splendeur !

Il suffit pour s’en convaincre de se souvenir de la représentation en 1066 de la comète (de Halley, même si elle n’en porte pas encore le nom !) sur la broderie de la reine Mathilde, plus connue sous le nom de tapisserie de Bayeux. La comète apparaît en haut de la tapisserie, à côté du texte latin « isti mirant stella » (ceux-ci admirent l’étoile). Une foule pointe vers la comète, qui ressemble d’ailleurs davantage à une fleur de tournesol tirant derrière elle un râteau, la queue de la comète étant – déjà – plus effrayante que sa tête.

La superstition de l’époque associe généralement l’apparition d’une comète au présage d’une catastrophe. La comète traverse le ciel européen en avril 1066, alors que la bataille d’Hastings ne se déroulera qu’à la mi-octobre de la même année. Ainsi, pendant que le roi Harold voyait dans le passage de la grande comète un mauvais présage d’invasion, Guillaume le Conquérant s’enorgueillait de son côté d’un présage de succès dans sa conquête de l’Angleterre, certains voyant même dans la chevelure de la comète une ressemblance avec la couronne d’Angleterre. Mais si Guillaume avait perdu la bataille d’Hastings, certains textes n’auraient-il pas a posteriori inversé la prédiction ? Dans le ciel comme sur Terre, le malheur des uns fait le bonheur des autres !

Aujourd’hui, les comètes font bien moins peur, et la nouvelle comète SWAN C/2020 F8, découverte il y a deux mois depuis l’hémisphère Sud et progressant rapidement vers le ciel boréal, passera très probablement inaperçue, perdue dans les lueurs des éclairages nocturnes de la civilisation, et ne parvenant pas à percer jusqu’au sommet des nouvelles journalistiques. Si tout cela s’était produit il y a mille ans, il est aisé d’imaginer que la nouvelle comète SWAN eut représenté le présage idéal de la pandémie actuelle !