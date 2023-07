La oscura historia de la caza furtiva del pangolín que lo ha llevado casi a la extinción

Disclosure statement

Wirdateti recibió financiación del Gobierno indonesia (APBN) para la investigación sobre la identificación genética de los pangolines con el fin de determinar el origen de los animales confiscados.

Gono Semiadi and Ni Luh Putu Rischa Phadmacanty do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.