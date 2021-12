Disclosure statement

Caitlin Notley a reçu des financements du National Institute for Health Research du Royaume-Uni, pour ses travaux actuels d'interventions de sevrage tabagique et de prévention des rechutes. Elle est membre du Conseil consultatif d'« Action on Smoking and Health'».

Konstantinos Farsalinos est un chercheur associé de l'university of West Attica et un chercheur associé (non rémunéré) de l'université de Patras (Grèce). En 2013 et 2015, il a reçu des fonds de recherche des associations à but non lucratif américaines E-Liquid Manufacturing Standards Association et Tennessee Smoke Free Association.