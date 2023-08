Selon le PDG d’Apple, Tim Cook, « le futur, c’est l’innovation responsable ». Toutefois, des chercheurs en gestion prédisent depuis 10 ans l’arrivée du « blanchiment responsable » et le temps leur a donné raison. Par exemple, des outils d’IA générative, tels que ChatGPT, ont récemment soulevé des inquiétudes de blanchiment responsable.

De la même manière que l’écoblanchiment donne la fausse impression qu’un produit est écologique, le blanchiment responsable crée l’impression qu’une innovation est responsable, sans que des pratiques concrètes soient mises en place pour résoudre des enjeux de responsabilité sociale, tels que l’équité en matière de santé, le caractère abordable et la durabilité.

L’innovation responsable (IR) vise à réduire les impacts négatifs d’une innovation à court et à long termes en transformant la manière dont elle est développée. Cependant, il manque une définition reconnue de l’IR, ainsi que d’outils pratiques et de critères d’évaluation clairs. Ces lacunes peuvent mener au blanchiment responsable d’une innovation, de manière intentionnelle ou non.

Par conséquent, tout comme l’écoblanchiment a nui au développement durable avant l’établissement de normes et de standards reconnus (telle que la norme ISO 14001 Management environnemental), le blanchiment responsable peut nuire à l’IR.

Les innovations en santé soulèvent des enjeux économiques, sociaux et environnementaux complexes, en plus des préoccupations d’innocuité et d’efficacité clinique. Voilà pourquoi notre équipe de recherche experte en IR s’attaque au blanchiment responsable dans ce secteur.

Pourquoi le secteur de la santé aurait-il besoin de l’IR ?

Les innovations en santé sont très réglementées pour limiter les risques et les inconvénients. Après tout, leur but est de sauver des vies et d’aider les gens à se sentir mieux. De bonnes technologies sont développées par les équipes cliniques en collaboration avec des patients afin de mieux répondre à leurs besoins. Ne sont-elles donc pas déjà responsables ?

En 2015, notre équipe de recherche canadienne et brésilienne s’est fixé comme objectif de mieux comprendre comment l’IR s’applique au secteur de la santé dans une économie mature et une économie émergente. À cet effet, nous avons mené :

une recension exhaustive des travaux scientifiques ;

plus de 85 entrevues auprès d’experts et expertes œuvrant dans les domaines de l’entrepreneuriat, du génie, du design industriel et de l’évaluation des technologies en santé ;

une étude approfondie d’une durée de quatre ans avec de petites et moyennes entreprises, et

un processus collaboratif avec des experts et des expertes pour identifier des conseils pratiques.

Ces travaux de recherche ont alimenté le cadre conceptuel de l’Innovation responsable en santé (IRS), qui vise à développer « des innovations sécuritaires et de hautes qualités qui, à la fois, renforcent l’équité et la pérennité des systèmes de santé, apportent plus de valeur aux utilisateurs et utilisatrices, utilisent moins de ressources, sont bonnes pour l’environnement et sont économiquement viables. »

L’IRS rassemble cinq domaines de valeurs et chacun est défini par un objectif précis et des attributs (éléments) de responsabilité qui vont au-delà des standards d’innocuité et d’efficacité clinique : la valeur pour la santé des populations, le système de santé, l’économie, l’organisation et l’environnement.

(In Fieri) , Author provided

Après avoir défini ce qu’est l’IR dans le secteur de la santé, notre équipe a développé un guide pratique pour concevoir une innovation responsable en santé et un outil d’évaluation pour mesurer son degré de responsabilité.

Le Cahier des charges de l’IRS explique comment intégrer de manière tangible les neuf attributs de responsabilité de l’IRS tout au long du développement de l’innovation : de sa conception à la fin de son cycle de vie.

Ensuite, l’Outil d’évaluation IRS mesure le niveau auquel chaque attribut de responsabilité est rencontré. Cet outil a été validé par des experts et expertes à l’échelle internationale et a été démontré fiable.

Ces deux outils reposent sur des échelles d’évaluation à quatre niveaux, propres à chaque attribut, où A implique un degré de responsabilité élevé et D, aucun signe particulier de responsabilité.

Par exemple, regardons de plus près les échelles de l’inclusivité et de l’éco-responsabilité.

(In Fieri) , Author provided

L’inclusivité mesure si l’équipe qui développe l’innovation a consulté de manière formelle un groupe diversifié de personnes pouvant être affectées par celle-ci (les détenteurs d’enjeux) et a expliqué comment leurs rétroactions ont été intégrées concrètement dans le produit final. Les méthodes formelles incluent les consultations (p. ex., questionnaires) et les méthodes d’engagement (p. ex., tables rondes).

L’éco-responsabilité mesure le nombre d’étapes clés du cycle de vie de l’innovation où l’équipe de développement a appliqué des pratiques éco-responsables, incluant l’approvisionnement en matières premières, la fabrication, la distribution, l’utilisation et la fin de vie utile.

(In Fieri) , Author provided

Pour un futur réellement responsable

Pour prévenir le blanchiment responsable, l’IRS pave une nouvelle voie pour l’innovation, de sa conception à son utilisation, et ce, sans oublier sa fin de vie.

En travaillant avec les attributs de l’IRS dès la conception d’une innovation en santé, les équipes de développement peuvent identifier et réduire de manière tangible et mesurable les enjeux économiques, sociaux et environnementaux soulevés par leur innovation.

Pour bien outiller les équipes dans cette démarche, le Cahier des charges IRS offre des conseils pratiques et un exercice de réflexion sur les enjeux de responsabilité, soit la Boussole de la conception responsable. De plus, une boîte à outils multidisciplinaire explique comment les équipes peuvent rencontrer les critères de l’IRS en appliquant des outils déjà reconnus, tels que l’ingénierie des facteurs humains de la FDA, le photojournal d’IDEO ou l’évaluation de l’impact de B Corp.

Les décideurs politiques, les gestionnaires de la santé, les investisseurs, les bureaux de transfert des technologies, les fondations philanthropiques et les groupes de patients peuvent également utiliser les résultats de l’Outil d’évaluation IRS afin d’informer des décisions d’investissement, d’achat ou d’implantation.

Avec les outils et les conseils pratiques de l’IRS en main, les innovateurs et innovatrices en santé peuvent bâtir dès aujourd’hui un futur réellement responsable, et ce, de manière délibérée.