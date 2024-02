Le groupe Wagner rebaptisé Africa Corps : quelles conséquences pour les opérations russes sur le continent ?

En août 2023, le dirigeant du Groupe Wagner, Evgueni Prigojine, a perdu la vie dans un accident de son jet privé environ une heure après son décollage à Moscou. Il était un acteur clé de la Russie en Afrique depuis l'entrée en scène du groupe Wagner sur le continent en 2017, connu pour le déploiement des forces de sécurité en Afrique.

Le groupe est réputé pour le déploiement des forces paramilitaires, les campagnes de désinformation et le des à dirigeants politiques influents avec un effet déstabilisateur. La mort de Prigojine survenue après sa sa rebellion avortée contre les commandants militaires russes deux mois plus tôt - a entraîné une réajustement des activités du groupe Wagner.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'Afrique ? Les recherches d'Alessandro Arduino notamment ses travaux sur la cartographie de l'évolution des mercenaires et des sociétés militaires privées à travers l'Afrique apportent quelques réponses.

Quel est le statut actuel du groupe Wagner ?

Après la mort d'Evgueni Prigojine, les ministères russes des Affaires étrangères et de la Défense ont rapidement rassuré les États du Moyen-Orient et d'Afrique en leur disant qu'il n'y aurait pas de changement, ce qui signifie que les troupes russes non officielles sur le terrain continueraient à opérer dans ces régions.

Des rapports récents sur le groupe Wagner suggèrent qu'une transformation est en cours.

Les activités du groupe en Afrique sont désormais placées sous la supervision directe du ministère russe de la Défense.

Wagner commande une force estimée à 5 000 agents déployée dans toute l'Afrique, de la Libye au Soudan. Dans le cadre de cette transformation, le ministère de la Défense l'a rebaptisé Africa Corps.

Le choix du nom pourrait être une tentative de dissimuler ce qui est déjà largement connu depuis longtemps : les mercenaires russes en Afrique servent un seul maître : le Kremlin.

Néanmoins, en raison du lien direct avec le ministère russe de la Défense, il sera difficile pour la Russie de prétendre qu'un gouvernement étranger a demandé les services d'une société militaire privée russe sans l'implication du Kremlin. Le ministre russe des Affaires étrangères a tenté d'utiliser cette parade au Mali.

L'idée de transformer le groupe en Africa Corps pourrait avoir été inspirée par le maréchal allemand de la Seconde Guerre mondiale l'Afrika Korps d'Erwin Rommel. L'Allemagne nazie a créé des mythes autour de ses succès stratégiques et tactiques en Afrique du Nord.

Mais le groupe Wagner, sous sa nouvelle direction, maintiendra-t-il le mode opératoire distinctif qui l'a rendu notoirement célèbre sous le règne de Prigojine ? Il s'agissait notamment d'allier les actions sur le terrain avec la propagande et la désinformation. Wagner a également tiré parti des technologies et d'un réseau de financement sophistiqué pour renforcer ses capacités de combat.

Qu'adviendra-t-il maintenant du modus operandi de Wagner ?

Dans mon récent livre, Money for Mayhem : Mercenaries, Private Military Companies, Drones and the Future of War, j'évoque l'habileté avec laquelle Prigojine dissémine la désinformation et l'infox.

De nombreuses campagnes soigneusement orchestrées ont inondé les plateformes des réseaux sociaux en Afrique pour promouvoir l'élimination de l'influence française et occidentale dans le Sahel.

Prigojine a supervisé la création de l'Agence de recherche sur Internet, qui a fonctionné comme l'organe de propagande du groupe. Elle a soutenu les campagnes de désinformation russes et a été sanctionnée en 2018 par le gouvernement américain pour s'être immiscée dans les élections américaines. Prigojine a admis avoir fondé la soi-disant ferme à trolls :

Je n'ai jamais été que le financier de l'Agence de recherche Internet. Je l'ai inventée, je l'ai créée et je l'ai dirigée pendant longtemps.

D'un point de vue financier, l'approche de Prigozhin consistait à établir un réseau complexe d'exploitations minières lucratives de ressources naturelles. Celles-ci s'étendaient des mines d'or de la République centrafricaine aux mines de diamants du Soudan.

Pour soutenir l'implication directe du groupe Wagner dans les hostilités, cette stratégie a été complétée par d'importantes injections de fonds de la part de l'État russe. Cette participation s'est étendue de la Syrie à l'Ukraine, en passant par l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest.

Mes recherches montrent que les réseaux de Prigojine sont suffisamment solides pour perdurer. Mais seulement tant que la règle d'or du mercenaire reste intacte : les armes à louer doivent être payées.

En Libye et au Mali, il est peu probable que la Russie cède du terrain en raison d'objectifs géopolitiques durables. Il s'agit notamment de tirer des revenus des champs pétroliers, de garantir l'accès aux ports pour sa marine et d'asseoir sa position de faiseur de rois dans la région. En revanche, la République centrafricaine pourrait faire l'objet d'une attention moindre de la part de Moscou. L'implication du groupe Wagner dans ce pays était principalement liée aux intérêts personnels de Prigojine dans les revenus des mines d'or.

Le ministère russe de la Défense cherchera sans aucun doute à créer une force unifiée et loyale dédiée à l'action militaire. Mais avec l'héritage durable de la bureaucratie de type soviétique, marquée par un excès de paperasserie et de procrastination chez les fonctionnaires russes d'aujourd'hui, on peut supposer qu'une plus grande allégeance à Moscou se fera probablement au prix d'une flexibilité réduite.

L'histoire a montré que l'Afrique est un terrain lucratif pour les mercenaires en raison de divers facteurs. Il s'agit notamment de:

la prévalence de conflits de faible intensité qui réduit les risques pour la vie des mercenaires par rapport à des guerres à grande échelle comme en Ukraine les ressources naturelles abondantes du continent qui sont susceptibles d'être exploitées; l'instabilité omniprésente qui permet aux mercenaires de mener leurs opérations dans une relative impunité.



En l'état actuel des choses, les pays d'Afrique autrefois considérés comme des alliés de l'Occident sont à la recherche d'alternatives. La Russie apparaît de plus en plus comme un candidat viable. En janvier 2024, le chef de la junte tchadienne, Mahamat Idriss Deby, a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou pour “développer des relations bilatérales”. Le Tchad avait auparavant adopté une politique pro-occidentale.

Un mois plus tôt, le vice-ministre russe de la Défense, Yunus-Bek Yevkurov, chargé de superviser les activités de Wagner au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, s'est rendu au Niger. Les deux pays ont convenu de renforcer leurs liens militaires. Le Niger est actuellement dirigé par l'armée après un coup d'Etat en juillet 2023.

Quelles sont les prochaines étapes ?

L'Africa Corps nouvellement rebaptisé pourrait explorer un certain nombre de voies.

Il pourrait être déployé par Moscou pour combattre dans des conflits répondant aux objectifs géopolitiques de la Russie.

Il pourrait se transformer en unités paramilitaires sous le couvert des agences de renseignement militaires étrangères russes.

Il pourrait se diviser en factions, agissant comme des gardes personnels lourdement armés pour les seigneurs de guerre locaux.

La machine de propagande mise en place par Prigojine pourrait s'essouffler pendant la transition. Mais cela ne signifiera pas la disparition immédiate de l'écosystème de désinformation russe.

Des efforts diplomatiques russes sont déjà en cours pour préserver le statu quo. C'est ce qui ressort clairement du soutien apporté par Moscou à la récente Alliance des États du Sahel, qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces trois pays sont dirigés par des militaires qui ont renversé des gouvernements civils et ont récemment annoncé leur intention de se retirer de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui compte 15 membres.