Le Sénégal a une riche histoire de musique traditionnelle : comment elle se perpétue dans la musique moderne

Le Sénégal a une riche histoire de musique traditionnelle, qui se perpétue en influençant la musique moderne de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

En tant que chercheur culturel, j'ai entrepris d'explorer l'importance sociale et culturelle de la musique traditionnelle et moderne au Sénégal.

J'ai pu interviewer 20 musiciens, à la fois traditionnels et modernes, qui vivent et se produisent dans la capitale, Dakar, ainsi que dans d'autres villes et villages plus petits.

Je définis la musique sénégalaise moderne comme l'utilisation plus d'instruments occidentaux, tels que la guitare électrique et la guitare basse, le clavier et la batterie. La musique sénégalaise traditionnelle utilise des instruments tels que le xalam (instrument à trois cordes ressemblant à une guitare), la kora (instrument à 21 cordes se jouant un peu comme une harpe), le balafon (semblable à un xylophone), le djembé et le sabar (tambours joués avec les mains et les baguettes).

J'ai constaté qu'au Sénégal, pays imprégné de religion et de traditions islamiques, on insistait beaucoup sur la préservation de la musique traditionnelle afin que les valeurs culturelles et les traditions soient transmises aux générations suivantes. En combinant des éléments de musique traditionnelle et moderne dans un style connu sous le nom de musique tradi-moderne, les musiciens ont créé ce qu'ils appellent des rythmes mbalax,uniques à la musique sénégalaise. Ce qui préserve la musique traditionnelle.

Différents messages dans la musique moderne et traditionnelle

Les chansons modernes au Sénégal ont tendance à contenir des messages sur l'amour et les relations. Pour de nombreux auditeurs, en particulier la jeune génération, cela ne pose pas de problème. Mais certains musiciens peuvent être critiques à l'égard des tendances modernes. Comme me l'a dit l'un des participants à ma recherche

Dans la musique moderne, on peut entendre la musique et danser, danser et danser. Mais vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Vous n'écoutez pas les paroles, vous dansez simplement pour vous amuser. Avec la musique traditionnelle, il faut écouter pour comprendre ce qu'ils disent et le type de message qu'ils transmettent.

Au Sénégal, la musique traditionnelle contient davantage de messages rappelant aux gens d'apprécier et de respecter les valeurs culturelles qui ont joué un rôle dans leur formation en tant qu'individus. Des valeurs telles que l'honnêteté, le travail et la dignité n'en sont que quelques-unes. Un musicien l'a exprimé de la manière suivante :

Pour nous, il ne faut pas oublier nos origines. Il ne faut pas oublier nos traditions. On peut dire plus de choses avec la musique traditionnelle que sans musique traditionnelle.

Les messages de la musique traditionnelle sont également considérés comme plus profonds que ceux de la musique moderne ou populaire, car ils sont ancrés dans la culture et ont été transmis de génération en génération.

Pourquoi préserver la musique traditionnelle ?

En posant de nombreuses questions et en engageant la discussion, j'ai découvert que le sentiment général des musiciens était en faveur de la préservation de la musique traditionnelle. L'un d'entre eux a évoqué les conséquences potentielles de sa disparition :

Imaginez que la musique traditionnelle disparaisse totalement. La musique joue le rôle d'éducation et de conseil, ce qui pourrait entraîner la perte des valeurs traditionnelles.

Un autre musicien a expliqué :

La musique est un héritage culturel qui remonte à loin. Il est donc toujours important de la préserver, car nous devons transmettre notre culture à la nouvelle génération. C'est ainsi que notre culture continuera d'exister.

La musique sénégalaise ne se limite pas à l'utilisation d'instruments anciens qui perdurent dans le temps. Elle véhicule également des messages destinés à guider les comportements des générations actuelles et futures sur la manière dont les gens doivent se comporter. La préservation de la musique permet de transmettre le message. Comme l'a dit un musicien :

Si nous laissons disparaître la musique traditionnelle, nous serons un peu perdus. Ce serait une mauvaise chose. Il est donc important de conserver la musique traditionnelle parce qu'elle représente nos racines… notre culture. C'est la musique qui nous élève. C'est notre identité.

Comment la musique traditionnelle est préservée

Au Sénégal, les musiciens ont combiné les éléments modernes et traditionnels de la musique (instruments et contenu lyrique) pour créer un troisième genre musical appelé tradi-moderne.

Le mbalax, un style de musique tradi-moderne, mêle instruments traditionnels tels que les tambours sabar et leurs rythmes caractéristiques, la cora avec des instruments modernes comme la guitare et les claviers pour créer un mélange de sons qui attire à la fois les auditeurs plus âgés et les plus jeunes. Youssou Ndour, l'un des chanteurs les plus populaires du Sénégal, est également considéré comme le pionnier de la musique mbalax. La musique peut donc évoluer et s'adapter pour inclure toutes les générations.

Un musicien a déclaré

Il est bon de mélanger la musique moderne pour accompagner la modernisation en cours. Ainsi, pour ne pas tuer la musique traditionnelle, il faut la mélanger à la musique moderne. Et si vous voulez vraiment évoluer dans la musique et que vous voulez que les personnes plus âgées écoutent votre musique, comme votre père et votre mère, il faut intégrer des éléments traditionnels dans sa musique.

Pourquoi c'est important

La musique traditionnelle est la base sur laquelle la musique moderne est créée et jouée. Certains musiciens pensent que pour composer de la musique moderne, il faut comprendre et apprécier la musique traditionnelle. Un musicien a déclaré : “Les chanteurs de musique moderne doivent comprendre et apprécier la musique traditionnelle”.

Les chanteurs de musique moderne doivent écouter les rythmes de la musique traditionnelle. Ils peuvent ensuite arranger des instruments modernes avec des rythmes traditionnels pour faire de la musique tradi-moderne.

Un musicien moderne incorpore un son de sifflet traditionnel :

J'ai ajouté quelque chose de traditionnel, le sifflet. Je l'ai ajouté à la musique moderne. Quand les gens du village entendront cette musique, ils verront qu'elle a une touche traditionnelle.

Si l'on considère des musiciens populaires bien connus comme Baaba Maal, Wally Seck et Youssou N'Dour, on peut avoir l'impression que la musique moderne a relégué les musiciens sénégalais traditionnels et moins connus à l'ombre.

Mais les valeurs de la musique traditionnelle (tant dans l'instrumentation que dans le message des chansons) permettent à ces musiciens populaires de continuer à faire de la musique moderne (et tradi-moderne) pour les masses. Et comme la musique traditionnelle, moderne et tradi-moderne (mbalax) continue à attirer des auditeurs de tous âges, elle permettra à tout le monde d'apprécier la musique pour les générations à venir.