Les enfants ne font pas assez d'activité physique: une nouvelle étude lance l'alerte sanitaire

L'inactivité physique est la quatrième cause de décès dans le monde. Elle est également associée aux maladies chroniques et aux handicaps. Des recherches récentes estiment que le monde pourrait connaître près d'un demi-milliard de nouveaux cas de maladies chroniques majeures d'ici 2030 si les gens ne deviennent pas plus actifs. Une activité physique régulière permet de prévenir et de gérer de nombreuses maladies chroniques. Les moyens les plus courants d'être physiquement actif sont la marche, le vélo et le sport.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande aux enfants et aux adolescents (5-17 ans) de pratiquer en moyenne au moins 60 minutes par jour une activité physique d'intensité modérée à vigoureuse. Cette activité doit comprendre des activités aérobiques vigoureuses, ainsi que des activités visant à renforcer les muscles et les os, au moins trois jours par semaine. Il est également recommandé que les enfants ne passent pas plus de deux heures par jour devant un écran récréatif. Ces recommandations visent à améliorer la santé physique et mentale des enfants, ainsi que leurs résultats cognitifs.

Avant la pandémie de COVID-19, l'activité physique des enfants et des adolescents était déjà inférieure aux niveaux recommandés. En 2016, 81 % des adolescents du monde entier âgés de 11 à 17 ans étaient considérés comme physiquement inactifs. Les filles étaient moins actives que les garçons.

La pandémie n'a fait qu'aggraver la situation. L'inactivité physique des enfants et des adolescents est devenue une priorité de santé publique mondiale. Elle figure désormais dans les plans d'action mondiaux.

Par exemple, en prenant 2016 comme référence, l'OMS, par le biais de son Plan d'action mondial pour promouvoir l'activité physique, a visé une réduction de 15 points de pourcentage de la prévalence de l'inactivité physique chez les adolescents d'ici 2030. Cet appel à l'action a également imploré les autres organisations internationales et les gouvernements d'aider à suivre les progrès de la promotion de l'activité physique chez les enfants et les adolescents.

En réponse à cette crise mondiale de l'inactivité physique, à l'appel international à l'action et à la nécessité de recueillir systématiquement des données comparables, l’Alliance mondiale pour des enfants actifs et sains a récemment publié une étude majeure, la première à fournir une évaluation complète de l'activité physique chez les enfants et les adolescents. Publiée en octobre 2022, l'étude comprend des données qui ont été recueillies avant et pendant la pandémie de COVID-19. Nous faisions partie des 682 experts qui ont évalué 10 indicateurs communs d'activité physique chez les enfants et les adolescents du monde entier.

Notre étude montre que l'activité physique des enfants et des adolescents ne s'est pas améliorée. Environ un tiers des enfants et des adolescents dans le monde étaient suffisamment actifs physiquement, tandis qu'un peu plus d'un tiers respectait la recommandation sur le temps d'écran récréatif pour une meilleure santé et un meilleur bien-être. Ces résultats indiquent qu'une proportion importante d'enfants et d'adolescents qui ne respectent pas les recommandations en matière d'activité physique sont exposés à un risque accru de résultats négatifs et de développement de maladies chroniques à un âge beaucoup plus précoce.

L'effet COVID

La plupart des experts ayant participé à notre étude s'accordent à dire que la crise de l'inactivité physique chez les enfants est un défi permanent de santé publique et que la pandémie COVID-19 semble l'avoir aggravée. Lorsqu'ils ont été interrogés, plus de 90 % des experts ont déclaré que le COVID-19 avait un impact négatif sur les comportements sédentaires, le sport organisé et l'activité physique des enfants. Nos conclusions sont confirmées par de nombreuses études.

Les mesures de confinement imposées au plus fort de la pandémie de COVID-19 ont entraîné la fermeture des écoles et des parcs publics, ce qui a entravé le niveau d'activité physique des enfants. Les recherches indiquent que l'activité physique modérée à intense des enfants a diminué de 17 minutes par jour pendant la pandémie. Cela représente une réduction de près d'un tiers de l'activité quotidienne recommandée. Une autre étude mondiale représentant 187 pays a montré une diminution collective de 27,3 % du nombre de pas quotidiens des individus après 30 jours de restrictions liées au COVID-19.

Notre étude

Quatre pays africains ont participé à notre étude : Botswana, Ethiopie, Afrique du Sud et Zimbabwe.

La notation allait de A+ (grande majorité, 94%-100% des enfants et adolescents atteignant les niveaux recommandés) à F (moins de 20% atteignant les niveaux recommandés).

Les enfants et les adolescents des quatre pays africains étaient légèrement plus actifs physiquement que les enfants du reste du monde. Ils ont obtenu la note C- (47%-53% d'entre eux satisfaisaient aux recommandations) pour l'activité physique globale, contre la note D (27%-33% satisfaisaient aux recommandations) pour le reste du monde.

Les enfants et les adolescents des pays africains étaient plus nombreux à utiliser des moyens de transport actifs (B-, 60 %-66 %), moins sédentaires (C-, 40 %-46 %) et en meilleure forme physique (C+, 54 %-59 %), par rapport au reste du monde (C-, D+ et C-) respectivement.

L'une des réussites importantes de cette comparaison mondiale des notes est que, malgré le manque d'infrastructures, les notes moyennes pour les comportements individuels étaient généralement meilleures dans les pays africains. Cela pourrait refléter une nécessité plutôt qu'un choix. Par exemple, les enfants peuvent être obligés d'aller à l'école à pied parce qu'il n'y a pas de moyens de transport abordables. Néanmoins, cela montre qu'il est toujours possible de promouvoir des modes de vie sains, même lorsque les ressources sont limitées.

Des facteurs tels que le soutien de la famille et des amis, des communautés plus sûres, des environnements scolaires positifs et des ressources adéquates sont souvent associés à une meilleure participation à l'activité physique. Les notes moyennes de ces sources d'influence étaient généralement plus faibles dans les quatre pays africains que dans le reste du monde. Ces résultats illustrent les défis liés à la sécurité des communautés, à un manque général d'infrastructures et de financement pour soutenir des comportements sains chez les enfants et les adolescents dans les pays africains.

Dans l'ensemble, il n'y avait pas assez de données pour classer avec précision tous les indicateurs des pays africains. Le Botswana est le seul pays pour lequel nous avons pu attribuer des notes pour chacun des 10 indicateurs communs. Les trois autres pays avaient chacun au moins une note incomplète. Le manque de données représentatives est un problème commun et souvent récurrent dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire. Cela signifie également que nos résultats doivent être interprétés avec prudence. Par exemple, nous ne pouvons pas dire avec certitude que ces résultats sont représentatifs de tous les enfants et adolescents de ces quatre pays ou de la région dans son ensemble.

La voie à suivre

Dans de nombreuses régions d'Afrique, la prévalence des maladies infectieuses et autres exige à juste titre de l'attention et des ressources. Ces besoins peuvent l'emporter sur les messages relatifs à l'inactivité physique, dont l'impact négatif est peut-être silencieux mais néanmoins préjudiciable à la santé de la population.

Nous devons constamment plaider en faveur de politiques et de pratiques, ancrées dans le contexte africain, et promouvoir des opportunités équitables pour les enfants qui leur permettent de pratiquer une activité . Il peut s'agir de récréations scolaires et de programmes extrascolaires actifs. Les pays doivent garantir l'accès à des espaces publics sûrs et gratuits, des espaces verts, des terrains de jeux et des installations sportives.

Enfin, les chercheurs et les praticiens de la santé publique doivent suivre les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de l'OMS.