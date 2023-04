Les faux médicaments représentent une menace dangereuse en Afrique : voici 3 façons de les distinguer

À la fin d'une longue journée, vous vous rendez compte que vous commencez à avoir mal à la tête. Vous achetez donc des analgésiques au vendeur ambulant et en prenez deux. Mais comment savoir ce que sont vraiment ces pilules ? Le vendeur n'est pas un pharmacien. Il n'y a pas de notice expliquant la composition du médicament ou les instructions de dosage. Que se passe-t-il si vous venez d'essayer de traiter votre mal de tête avec un médicament contrefait ?

Le terme “médicament contrefait” désigne les médicaments qui sont délibérément et frauduleusement falsifiés ou mal étiquetés. Également appelés médicaments de qualité inférieure ou falsifiés, ils ne satisfont pas aux mesures et normes de qualité approuvées par les autorités de réglementation des médicaments. Il ne faut pas les confondre avec les médicaments génériques, qui sont des versions moins chères, mais scientifiquement prouvées comme étant sûres et efficaces, de médicaments brevetés.

Les contrefaçons les plus courantes tendent à être les médicaments les plus populaires : analgésiques, antibiotiques pour traiter les infections, antipaludéens, antirétroviraux, stimulants sexuels ou médicaments pour la perte de poids.

La contrefaçon de médicaments est un problème majeur dans de nombreux pays africains. Des recherches ont montré que de nombreux pays en développement ont une forte prévalence de médicaments de qualité inférieure. Par exemple, jusqu'à 88,4 % des antipaludiques sur certains marchés africains ont été signalés comme étant des contrefaçons. L'utilisation de médicaments inefficaces est à l'origine de 64 000 à 158 000 décès dus au paludisme chaque année en Afrique subsaharienne.

Donner aux malades des médicaments qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas fabriqués correctement est évidemment dangereux. Plus de 250 000 enfants dans le monde meurent chaque année à cause de ces médicaments. Rien que l'année dernière, plus de 300 enfants sont morts après avoir ingéré des sirops contrefaits contre la toux ou la douleur.

Des travaux sont en cours pour renforcer la surveillance des médicaments contrefaits par les gouvernements. Par exemple, dans de nombreux pays africains, les pharmaciens sont formés à la sensibilisation à ces médicaments et à leur infiltration possible dans la chaîne d'approvisionnement en médicaments. Ils seront ainsi mieux préparés à détecter les faux médicaments et à partager l'information avec leurs patients.

Cependant, l'éducation des patients qui utilisent ces médicaments est le pilier le plus important de l'utilisation sûre des médicaments. Les consommateurs doivent savoir comment vérifier visuellement les médicaments en recherchant les dates de péremption et d'autres signes d'identification. Être capable de distinguer un médicament de bonne qualité et un faux peut faire la différence entre la vie et la mort.

En tant qu'expert pharmaceutique, je souhaite partager mes conseils sur les trois étapes à suivre pour repérer un faux.

Achetez vos médicaments dans des endroits agréés

Tout d'abord, achetez vos médicaments dans des magasins de détail, des pharmacies et des dispensaires agréés, qui doivent afficher leur licence sur leurs murs. Les pharmaciens et leurs assistants sont formés à la manipulation des médicaments. Ils sont légalement et éthiquement responsables des médicaments dont ils ont la charge. Cela signifie qu'ils se procurent les produits par l'intermédiaire des circuits officiels de distribution, qui sont moins susceptibles d'être infiltrés par des contrefaçons.

Le personnel pharmaceutique est également impliqué dans le système de pharmacovigilance de son pays, qui contrôle la sécurité des médicaments. Il est capable de détecter et de signaler les effets secondaires graves et les lésions qui peuvent être causés par les médicaments. Ce système permet d'éliminer les faux médicaments.

N'achetez pas de médicaments auprès de pharmacies en ligne. Dans la plupart des pays africains, il n'existe pas de pharmacies en ligne légales. Les pharmacies en ligne légales doivent également avoir une présence physique dans le pays. La recherche montre que Internet est la plus grande source de produits contrefaits, car la plupart des commerçants opèrent en dehors des frontières nationales et des lois nationales régissant la qualité des médicaments et leur manipulation correcte.

Acheter des médicaments sur des marchés non réglementés peut sembler moins cher, mais c'est extrêmement risqué.

Contrôlez votre produit

Veillez à contrôler visuellement l'emballage extérieur du médicament.

Il doit comporter le nom du produit, les coordonnées du fabricant (nom et adresse physique) et la date de péremption. Si possible, vérifiez le numéro de série : il s'agit d'un code de série qui permet de savoir quand et où le produit a été fabriqué.

S'il s'agit d'un produit que vous avez déjà utilisé, essayez de le faire correspondre à l'emballage précédent. Prenez une photo du produit si vous l'utilisez souvent, afin de pouvoir le comparer ultérieurement.

Vérifiez que le produit est intact

Ouvrez l'emballage et assurez-vous que le médicament est intact. Les comprimés, par exemple, peuvent être emballés sous blister. Assurez-vous que les blisters n'ont pas été altérés et que le sceau n'a pas été brisé. Les blisters doivent tous avoir le même aspect et comporter une date de péremption et le nom du produit. Si le produit est conditionné sous forme de comprimés ou de gélules en vrac dans un flacon ou un emballage distributeur, assurez-vous qu'ils sont uniformes et qu'ils ne présentent pas de décoloration évidente, de marbrures (la peau des comprimés semble marbrée), d'ébréchures ou de moisissures.

La présence d'un résidu de poudre dans les comprimés est acceptable, mais il ne doit pas y en avoir trop au fond. Cela pourrait signifier que les comprimés ne sont pas bien compactés. Il ne doit pas y avoir d'odeur, par exemple de vinaigre. Les gélules doivent être brillantes et ne pas être fissurées, collantes ou agglutinées.

Les liquides oraux sont plus difficiles à évaluer, mais une mauvaise odeur ou une odeur industrielle ou pétrolière est un signe de mauvaise qualité. Le liquide doit être facile à verser dans une cuillère et s'écouler en douceur, sans amas ni particules solides. Les liquides sont facilement contaminés par des moisissures ou des bactéries, c'est pourquoi le flacon doit être bien fermé au moment de la distribution et pendant l'utilisation. Toute dose restante doit être jetée dans un délai d'un mois. Les antibiotiques doivent être jetés dans les sept jours suivant leur ouverture s'ils n'ont pas été utilisés pour une raison quelconque.

Quand vous repérez une contrefaçon

Si vous soupçonnez que vos médicaments sont de mauvaise qualité ou faux, vous devez le signaler à la clinique, à la pharmacie ou à l'autorité nationale de réglementation des médicaments. Tous les pays d'Afrique disposent d'une autorité nationale de régulation des médicaments, soit en tant qu'agence indépendante, soit au sein du ministère de la Santé.