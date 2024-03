Les faux travaux académiques se multiplient : pourquoi ils représentent un danger et comment y mettre fin

Dans les années 1800, les colons britanniques en Inde ont tenté de réduire la population de cobras, qui rendait la vie et le commerce très difficiles à Delhi. Ils ont commencé à payer une prime pour les cobras morts. Cette stratégie a très vite entraîné la généralisation de l'élevage de cobras pour l'argent.

Ce risque d'effets non voulus est parfois appelé “l'effet cobra”. Il peut également être résumé par la loi de Goodhardt, du nom de l'économiste britannique Charles Goodhart. Il a déclaré que lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure.

L'effet cobra s'est enraciné dans le monde de la recherche. La culture du “publier ou périr”, qui valorise les publications et les citations par-dessus tout, a donné lieu à sa propre panoplie de “programmes d'élevage de cobras”. Cette approche a entraîné la généralisation de pratiques de recherche douteuses, telles que la surestimation de l'impact des résultats de la recherche pour rendre les travaux plus attrayants pour les éditeurs.

Cela a également conduit à l'essor des usines à papier, des organisations criminelles qui vendent les travaux des auteurs universitaires. Un rapport sur le sujet décrit les usines à papier comme (le)

processus par lequel de faux manuscrits sont soumis à une revue moyennant rémunération au nom de chercheurs dans le but de leur fournir une publication facile ou d'offrir des droits d'auteur à la vente.

Ces faux articles ont de graves conséquences pour la recherche et son impact sur la société. Tous les faux articles ne sont pas rétractés. Et même ceux qui le sont se retrouvent souvent dans des analyses documentaires systématiques qui sont, à leur tour, utilisées pour élaborer des orientations politiques, des lignes directrices cliniques et des programmes de financement.

Comment fonctionnent les usines à papier ?

Les usines à papier s'appuient sur le désespoir des chercheurs - souvent jeunes, souvent surchargés de travail, souvent à la périphérie du monde universitaire, luttant pour surmonter les obstacles à l'entrée - pour alimenter leur modèle d'entreprise.

Leur succès est alarmant. Le site web de l'une de ces entreprises, basée en Lettonie, revendique dans une annonce la publication de plus de 12 650 articles depuis son lancement en 2012. Selon une analyse de deux revues seulement, menée conjointement par le Comité d'éthique des publications et l'Association internationale des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux, plus de la moitié des 3440 articles soumis sur une période de deux ans se sont révélés être des faux.

On estime que toutes les revues, quelle que soit leur discipline, voient le nombre de faux articles soumis augmenter fortement. Actuellement, le taux est d'environ 2 %. Cela peut sembler peu. Mais étant donné le nombre important et croissant de publications scientifiques, cela signifie qu'un grand nombre de faux articles sont publiés. Chacun d'entre eux peut gravement nuire aux patients, à la société ou à la nature lorsqu'il est mis en pratique.

La lutte contre les faux articles

De nombreuses personnes et organisations luttent contre les usines à papier.

La communauté scientifique a la chance de pouvoir compter sur plusieurs “détecteurs de faux articles” qui consacrent bénévolement leur temps à débusquer les faux articles dans la littérature. Elizabeth Bik, par exemple, est une microbiologiste néerlandaise devenue consultante en intégrité scientifique. Elle consacre une grande partie de son temps à rechercher dans la littérature biomédicale des images photographiques manipulées ou des textes plagiés. Il y a d'autres qui font ce travail aussi.

Des organisations telles que PubPeer et Retraction Watch jouent également un rôle essentiel en signalant les faux articles et en faisant pression sur les éditeurs pour qu'ils se rétractent.

Ces initiatives et d'autres, comme le STM Integrity Hub et United2Act, dans lesquelles les éditeurs collaborent avec d'autres parties prenantes, tentent de résoudre le problème.

Mais il s'agit d'un problème profondément enraciné. L'utilisation d'une intelligence artificielle générative telle que ChatGPT aidera les détectives, mais entraînera probablement une augmentation du nombre de faux documents, qui sont désormais plus faciles à produire et plus difficiles, voire impossibles, à détecter.

Arrêtez de payer pour des cobras morts

Pour changer cette culture, il faut modifier l'évaluation des chercheurs.

Les chercheurs doivent être reconnus et récompensés pour leurs pratiques de recherche responsables : l'accent doit être mis sur la transparence et la responsabilité, un enseignement de haute qualité, une bonne supervision et une excellente évaluation par les pairs. Cela permettra d'élargir le champ des activités qui rapportent des “points de carrière” et de déplacer l'accent de l'évaluation de la quantité vers la qualité.

Heureusement, il existe déjà plusieurs initiatives et stratégies axées sur un ensemble équilibré d'indicateurs de performance pertinents. La Déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche, établie en 2012, appelle la communauté des chercheurs à reconnaître et à récompenser les différents résultats de la recherche, au-delà de la simple publication. Les Principes de Hong Kong, formulés et approuvés lors de la 6e Conférence mondiale sur l'intégrité de la recherche en 2019, encouragent les évaluations de la recherche qui favorisent les pratiques de recherche responsables tout en minimisant les incitations perverses qui conduisent à des pratiques telles que l'achat de paternité ou la falsification de données.

Ces questions, ainsi que d'autres liées à la protection de l'intégrité de la recherche et à l'instauration de la confiance, seront également débattues lors de la 8e conférence mondiale sur l'intégrité de la recherche qui se tiendra à Athènes, en Grèce, en juin de cette année.

Ouverture

Les pratiques relevant de la “Science ouverte” seront essentielles pour rendre le processus de recherche plus transparent et les chercheurs plus responsables. Open Science est le terme générique d'un mouvement composé d'initiatives visant à rendre la recherche universitaire plus transparente et plus équitable, allant de la publication en libre accès à la science citoyenne.

Les méthodes ouvertes, par exemple, impliquent le pré-enregistrement des caractéristiques essentielles d'un plan d'étude avant son lancement. Un rapport enregistré contenant l'introduction et la section sur les méthodes est soumis à une revue avant le début de la collecte des données. Il est ensuite accepté ou rejeté en fonction de la pertinence de la recherche et de la solidité de la méthodologie.

L'avantage supplémentaire d'un rapport enregistré est que les commentaires des évaluateurs sur la méthodologie peuvent encore modifier les méthodes de l'étude, puisque la collecte de données n'a pas commencé. La recherche peut alors commencer sans pression pour obtenir des résultats positifs, ce qui élimine l'incitation à modifier ou à falsifier les données.

L'évaluation par les pairs

Les pairs évaluateurs jouent un rôle important en matière de prévention de publication d'articles erronés ou falsifiés. Dans ce système, l'assurance qualité d'un article est effectuée de manière totalement volontaire et souvent anonyme par un expert du domaine ou du sujet concerné.

Toutefois, la personne qui effectue le travail d'évaluation ne reçoit aucun crédit ni aucune récompense. Il est essentiel que ce type de travail “invisible” dans le monde universitaire soit reconnu, célébré et inclus dans les critères de promotion. Cela peut contribuer de manière significative à la détection de pratiques de recherche douteuses (ou pires) avant la publication.

Cela favorisera une évaluation par les pairs de qualité, limitant ainsi le nombre d'articles douteux qui parviennent à passer à travers ce processus, tout en offrant davantage d'opportunités de réussite académique, brisant ainsi la culture toxique “publier ou périr”

Cet article est basé sur une présentation donnée par l'auteur principal à l'université de Stellenbosch, en Afrique du Sud, le 12 février 2024. Natalie Simon, consultante en communication spécialisée dans la recherche, qui fait partie de l'équipe de communication de la 8e conférence mondiale sur l'intégrité de la recherche et termine actuellement un doctorat en sciences et technologies à l'université de Stellenbosch, a coécrit cet article.