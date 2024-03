“Les Filles d'Olfa” est un chef-d'œuvre tunisien : ce qui rend le film révolutionnaire

“Les Filles d'Olfa” raconte l'histoire d'une famille tunisienne déchirée par un groupe islamique extrémiste. Le film a remporté plusieurs grands prix dans la catégorie documentaire et a été nominé pour l'Oscar du meilleur long métrage documentaire. Sa réalisatrice Kaouther Ben Hania est ainsi la première femme arabe à recevoir deux nominations aux Oscars.

Ben Hania a ouvert la voie avec des films puissants et politiquement poignants mettant en scène des femmes et a fait l'objet de plusieurs études par l'experte américaine du du cinéma nord-africain. Florence Martin. Nous lui avons demandé de nous en dire plus.

Qui est Kaouther Ben Hania ?

Kaouther Ben Hania est considérée comme l'une des principales réalisatrices tunisiennes de l'après-révolution. Pourtant, elle est difficile à cerner en tant que réalisatrice.

Née à Sidi Bouzid, où un jeune vendeur s'est immolé par le feu et a déclenché le Printemps arabe (les révolutions tunisienne et égyptienne de 2011), elle a grandi en Tunisie.

Voulant devenir écrivain, elle part étudier la littérature en France, puis entre à l'école de cinéma Femis à Paris. Depuis plus de 20 ans, sa production cinématographique alterne entre documentaires et fictions.

Quels sont ses films les plus importants ?

Elle a réalisé plusieurs courts métrages documentaires et de fiction avant et après la révolution de 2011. Son premier long métrage documentaire, “Le Challat de Tunis” (2013), ressemble à ce que la cinéaste française Agnès Varda.

Des thèmes récurrents ponctuent les films de cette réalisatrice féministe transnationale : l'enfance, la violence à l'égard des femmes, la religion, les conséquences possibles d'une révolution, la migration, les différentes formes de patriarcat. Mais dans tous ses films, l'humour et l'ironie surgissent aux moments les plus inattendus.

Kevin Winter/Getty Images

Son premier long métrage de fiction, “La Belle et la Meute” (2017), est tourné dans un style documentaire. Nominé au Festival de Cannes, il raconte les tentatives d'une jeune femme pour signaler le viol qu'elle vient de subir à l'hôpital et à la police, en vain, au cours d'une nuit. L'intrigue donne une image brutale de la façon dont le patriarcat règne sur les institutions tunisiennes, même après le printemps arabe.

Son deuxième long métrage, “L'Homme qui a vendu sa peau” (2020), se déroule à l'intersection improbable de deux univers : le marché de l'art et le monde des réfugiés transnationaux. Il suit le voyage d'un réfugié syrien du Liban à la Belgique. Un artiste renommé lui tatoue le dos avec un visa Schengen (européen), le transformant en une œuvre d'art vivante. Le film a remporté plusieurs prix en Europe et dans le monde arabe et a été nominé pour l'Oscar du meilleur film international.

Sa nomination aux Oscars 2024 n'est donc pas une surprise. “L'Homme qui a vendu sa peau” a été présenté pour la première fois au Festival de Cannes en compétition officielle en 2023, remportant le prix du meilleur documentaire. Il a remporté 14 autres prix en Europe.

Je la considère personnellement comme l'une des réalisatrices les plus créatives et les plus polyvalentes au monde à l'heure actuelle. Et “Les Filles d'Olfa” est son film le plus audacieux à ce jour.

De quoi par “Les filles d'Olfa” ?

Le film s'inspire d'un fait divers largement médiatisé survenu en Tunisie en 2015. Deux sœurs – Ghofrane et Rahma – quittent leur famille (leur mère, Olfa, et deux sœurs plus jeunes) pour rejoindre Daech – un groupe musulman extrémiste et terroriste – en Libye. Ben Hania entend l'histoire d'Olfa à la radio et la voit interviewée à la télévision. Qu’est-ce qui a donc poussé ces jeunes femmes à ce geste ? L'histoire se déroule en trois actes.

2011 : la révolution renverse le dirigeant tunisien Ben Ali. Olfa, une femme forte, décide de faire “sa propre révolution” et divorce de son mari et père de ses quatre filles. Agissant comme un avatar patriarcal, Olfa tient ses filles en laisse et se montre parfois violente avec elles.

2013 : Des prédicateurs wahabites débarquent dans leur quartier et convainquent les filles de porter le niqab (un voile noir de la tête aux pieds, qui contraste avec les voiles blancs traditionnels de Tunisie). Deux ans plus tard, Ghofrane quitte la famille pour rejoindre Isis, bientôt suivie par Rahma, qui épouse un terroriste recherché dans le monde entier. L'histoire fait la une des journaux.

2015 : Olfa et ses deux filles restantes sont placées sous les feux de la rampe alors qu'elles pleurent leur perte de différentes manières. Olfa dit : “Les aînées, Rahma et Ghofrane, ont été dévorées par les loups”.

Ben Hania est fascinée par son personnage. Elle décide de tourner un documentaire sur elle mais se rend vite compte qu'Olfa joue le rôle de la mère coupable et endeuillée que les médias attendent d'elle. Libérer Olfa de cette image médiatique demande du temps et de la distance, et Ben Hania se rend compte qu'elle doit orienter son sujet différemment, en écoutant les voix de ceux qui entourent Olfa.

Pourquoi le film “Les Filles d'Olfa” suscite-t-il l'enthousiasme ?

“Les Filles d'Olfa” est passionnant à bien des égards et je ne saurais lui rendre justice dans le cadre de cette interview. Ben Hania a conçu un dispositif cinématographique qui transcende les frontières habituelles du documentaire.

Elle invite des stars tunisiennes à aider les personnages à révéler leur “vérité intérieure” en jouant les événements qui ont conduit Rahma et Ghofrane à partir. Une actrice joue le rôle d'Olfa quand les choses deviennent trop dures pour qu'elle puisse les vivre une seconde fois. Un acteur joue tous les hommes du film. Deux autres actrices jouent les sœurs disparues.

Cependant, le réalisateur privilégie les échanges entre les acteurs et les personnages au fur et à mesure qu'ils racontent leur histoire. Il ne s'agit plus d'un documentaire traditionnel, mais du cinéma tel que Ben Hania l'entend : les documentaires ou les films de fiction peuvent mentir, mais ils doivent toujours exhumer une vérité profonde dans le processus.

Read more: A truly international slate: your guide to the 2024 Oscar nominees for best documentary

Si les acteurs brisent le quatrième mur (en s'adressant directement aux autres personnages ou au public), ce que le spectateur reçoit, ce sont des émotions authentiques. Ben Hania invite tous les acteurs du plateau à exhumer des récits et des émotions et à les interpréter dans le présent. L'effet est saisissant et le récit intime captivant.

En quoi cela reflète-t-il les documentaires féminins dans la région ?

Ben Hania rejoint un groupe de femmes documentaristes nord-africaines qui deviennent co-autrices de leurs documentaires avec les sujets de leurs films. Je pense aux réalisatrices marocaines Dalila Ennadre, Leila Kilani ou Tala Hadid, qui permettent à leurs sujets d'occuper la totalité de l'écran et de la bande sonore - sans la voix off d'un réalisateur (masculin) tout-puissant dans leurs récits filmiques. Ben Hania établit un lien empathique entre les personnages, les acteurs, le réalisateur et le spectateur et crée ici un nouveau genre documentaire qui surpasse ce que les réalisateurs de la région ont fait auparavant. Elle ouvre la voie à une créativité encore plus grande sur le continent africain.