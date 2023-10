Les footballeurs d'Afrique de l'Est sont rares sur la scène internationale : nous avons cherché les raisons

Quand la star du football tanzanien Mbwana Ally Samatta a signé avec Aston Villa en 2020, il s'agissait de bien plus qu'un simple transfert d'un joueur africain vers le sommet du football mondial. Il est le premier Tanzanien à jouer en Premier League anglaise et son transfert a suscité enthousiasme et fierté dans le milieu du football d'Afrique de l'Est.

Tout le monde espérait que Samatta mettrait la Tanzanie - un pays notoirement peu performant - dans le football international - sur la carte mondiale du jeu. Contrairement à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique du Nord, la région n'a pas produit beaucoup de joueurs qui évoluent régulièrement au haut niveau en Europe.

Nous avons voulu savoir pourquoi. Nos recherches ont mis en évidence un certain nombre de facteurs structurels, historiques et culturels en jeu, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du sport. Il s'agit notamment de l'héritage colonial et de l'absence d'une politique de football pour les jeunes qui fonctionne et soit dynamique. Un autre facteur est que “réussir” à l'étranger semble moins important pour les joueurs d'Afrique de l'Est que pour leurs homologues de l'ouest et du nord du continent.

Des dirigeants incompétents

Le football est mal géré en Afrique de l'Est. La mauvaise gestion financière, le leadership faible et la corruption ont fait des ravages. Il n'y a pas assez d'argent pour payer le personnel clé ou pour financer les infrastructures, ce qui entrave les efforts de développement.

Lors d'un entretien réalisé dans le cadre de cette étude, Kim Poulsen, l'entraîneur principal de l'équipe nationale masculine de Tanzanie, a déclaré que, dans le domaine du football, la corruption et l'incompétence des dirigeants ont eu raison des efforts de développement,

des dirigeants corrompus et incompétents ont miné l'Afrique de l'Est à tous les niveaux.

En conséquence, la Tanzanie ne dispose pas d'une politique de football des jeunes qui fonctionne et qui permette de former de futurs joueurs de haut niveau. Il existe quelques académies privées performantes, mais il n'y a pas de stratégie plus large pour le football des jeunes. Cela n'est pas dû à un manque de talent : Poulsen a déclaré qu'il y avait beaucoup de joueurs doués “mais qu'il n'y avait pas de structure et qu'on ne les découvrait donc jamais”.

Les succès internationaux comme ceux de Samatta ou des stars kenyanes McDonald Mariga et Victor Wanyama sont donc des exceptions. Il y a très certainement d'autres stars est-africaines qui attendent dans les coulisses, mais elles sont perdues parce qu'il n'y a pas de programme national de développement des talents minutieux, rigoureux et à long terme pour les soutenir.

En revanche, les pays d'Afrique de l'Ouest tels que le Ghana et le Nigeria bénéficient depuis longtemps de championnats de jeunes à l'échelle nationale qui ont ouvert la voie à des succès lors des coupes du monde de la FIFA pour les jeunes. De nombreux joueurs ont servi d'ossature aux équipes nationales masculines du Ghana et du Nigeria qui ont connu le succès par la suite.

Réseaux et héritages coloniaux

Les anciens liens coloniaux restent forts dans certains pays de football. Par exemple, les joueurs des anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest et du Nord sont surreprésentés en France. Les clubs belges alignent souvent des joueurs originaires de l'ancienne colonie du pays, la République démocratique du Congo. Il en va de même pour les anciennes colonies portugaises d'Angola et du Mozambique.

C'est tout à fait le contraire pour les anciennes colonies britanniques. La faiblesse des liens footballistiques entre les pays africains et la Grande-Bretagne remonte aux années 1930, lorsque le Royaume-Uni a mis en place des politiques protectionnistes pour soutenir son économie. Entre autres mesures, les règles d'immigration ont été renforcées et appliquées au football professionnel. Selon l'historien Matthew Taylor, la Grande-Bretagne est restée pendant plusieurs décennies “une zone interdite aux footballeurs étrangers”. Le football britannique ne se tournait pas vers ses colonies pour recruter des joueurs comme le font la France, la Belgique ou le Portugal.

Vers la fin des années 1900, la commercialisation du football de club et l'assouplissement des restrictions imposées aux joueurs étrangers dans le football européen, ainsi que le succès des équipes nationales africaines dans les compétitions internationales de jeunes ont stimulé la migration des footballeurs africains vers l'Europe.

Des joueurs de tout le continent, y compris d'anciennes colonies britanniques comme le Ghana et le Nigeria, sont devenus des cibles pour les clubs de toute l'Europe. Mais les footballeurs d'Afrique de l'Est sont restés à l'écart. Cela s'explique en partie par le fait que les équipes nationales du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie sont toujours peu performantes. Ce qui signifie que leurs joueurs ne sont pas très visibles au niveau international et qu'ils doivent faire face à des restrictions pour participer à des compétitions de haut niveau telles que la Premier League anglaise.

Une autre raison peut être trouvée au-delà du sport. Elle est liée aux tendances générales et aux approches culturelles de la migration internationale en Afrique de l'Est.

Attitudes à l'égard de la migration

Contrairement à de nombreux autres contextes africains et surtout occidentaux, la mobilité sociale en Afrique de l'Est n'est pas inévitablement associée à une migration réussie à l'étranger.

Bien que les jeunes d'Afrique de l'Est aient généralement une très bonne opinion de l'Europe en tant que lieu d'opportunités, cette image n'a rien déclenché qui ressemble à la culture migratoire massive dans de grandes parties de l’Afrique de l'Ouest. L'idée de migrer vers l'Europe est rarement mise en pratique. Au contraire, les migrations internationales en provenance d'Afrique de l'Est ont principalement lieu dans la région, en Afrique australe ou dans la région du Golfe.

En l'absence de réseaux de mobilité vers l'Europe, les footballeurs d'Afrique de l'Est préfèrent vivre de leur sport dans leur région. Un joueur professionnel dans un club kenyan, ougandais ou tanzanien de premier plan peut s'assurer un revenu relativement stable et satisfaisant. Cette approche ne comporte pas les risques, incertitudes et précarité que l'on peut rencontrer en essayant de construire une carrière de footballeur à l'étranger.

Mais cette tendance à rester près de chez soi signifie que les jeunes footballeurs d'Afrique de l'Est manquent de modèles sur la scène internationale. Poulsen s'est ainsi interrogé: “Pensez à un pauvre garçon en Tanzanie : qui devrait-il admirer ? Pour savoir s'il doit poursuivre le football ? Samatta, par exemple, a quitté Aston Villa après une demi-saison difficile et n'a pas connu de succès notable depuis.

Les jeunes joueurs d'Afrique de l'Ouest et du Nord, quant à eux, peuvent s'inspirer de nombreux joueurs locaux.

Obstacles

D'après notre analyse, il semble que la situation ne s'améliorera pas de sitôt pour le football d'Afrique de l'Est. Bien que Samatta soit de retour dans le club où il a fait ses débuts dans le football international, le KRC Genk, ancien champion de Belgique, il a entamé les dernières années de sa carrière active. Aucun modèle ne semble en mesure de lui succéder et de faire tomber les barrières qui empêchent la région d'aligner davantage de talents sur la scène internationale. Nous serions heureux d'apprendre que ce n'est pas le cas. L'Afrique de l'Est doit mettre en place des structures efficaces et durables dans le domaine du football. Alors, un jour, une équipe nationale de la région pourra peut-être être reconnue sur la scène internationale.