Les rebelles camerounais n'atteindront peut-être pas leur objectif de créer un État mais ils menacent la stabilité

L'insurrection séparatiste du Cameroun est un conflit armé dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays qui a commencé en 2017. Il oppose les forces gouvernementales à plusieurs groupes armés non étatiques, connus localement sous le nom de “rebelles Amba”.

Les rebelles cherchent à créer un État appelé Ambazonie à partir des régions anglophones du Cameroun. Le conflit a tué plus de 6 000 personnes et déplacé 765 000 personnes. Plus de 70 000 d'entre elles sont réfugiées au Nigeria. Plus de 2 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire et 600 000 enfants ont été privés d'une véritable scolarisation.

En tant qu'universitaire spécialisé dans la sécurité internationale et s'intéressant aux petites guerres, j'étudie la sécurité du Cameroun depuis une dizaine d'années. J'ai récemment publié une recherche sur les facteurs qui ont contribué à l'insurrection séparatiste.

Parmi ces facteurs figurent la contestation des enseignants et des avocats, l'héritage colonial, l'histoire des insurrections et une géographie interne propice aux conflits de groupe et à la guérilla. Les autres facteurs sont les mauvaises performances macroéconomiques, la capacité à financer l'autoritarisme sans dépendre des impôts, un voisinage régional turbulent et des relations internationales défavorables.

Je soutiens en outre que le conflit s'est enlisé parce que les rebelles n'ont pas les effectifs, l'argent et la cohésion nécessaires pour dépasser le stade de l'insurrection. Une victoire des rebelles est donc impossible. Mais les insurrections multiples peuvent miner l'État et, par conséquent, continuer à représenter des menaces pour la sécurité nationale. De plus, la position stratégique du Cameroun entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale signifie que l'insécurité dans le pays pourrait déstabiliser la région.

Facteurs à l'origine de l'insurrection

L'un des principaux facteurs à l'origine de l'insurrection a été les manifestations des enseignants et des avocats en 2016, qui découlent de griefs de longue date de la minorité anglophone du Cameroun. Les anglophones se plaignaient de l'utilisation du français dans les écoles et les tribunaux des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, de leur marginalisation dans les nominations gouvernementales de haut niveau, de la négligence des investissements publics dans les infrastructures de leurs régions et, de manière générale, des mauvaises conditions économiques.

Un autre facteur est l'application mal calculée de la force par le gouvernement et les rebelles. Le gouvernement, habitué à recourir à la violence pour réprimer la contestation, a pensé qu'il pourrait faire taire les protestations par la force. L'arrestation des leaders de la contestation et la répression brutale des manifestants ont encouragé les insurgés. Mais les rebelles ont également mal interprété la situation. Ils ont vu dans l'âge du président, Paul Biya (91), dans sa longévité au pouvoir et dans l'attente des élections de 2018, un signe de faiblesse. Ils ont supposé qu'une démonstration de force concertée entraînerait la chute du gouvernement.

Le Cameroun a souffert de mauvaises performances macroéconomiques et de l'autoritarisme avec un développement politique lent. Mes recherches m'ont également permis de découvrir que le déclin croissant de l'autorité traditionnelle a réduit la capacité du gouvernement à assurer l'ordre social dans les zones semi-urbaines et rurales.

Le désordre régional en Afrique centrale et occidentale a également contribué à l'insurrection. Il s'agit notamment de l'insurrection de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, des insurrections dans l'est du Tchad, de la violence séparatiste dans l'est du Nigeria et de la violence liée aux ressources dans le delta du Niger au Nigeria. La République centrafricaine est en guerre civile depuis 2013. Les différents conflits armés dans la région créent des flux de fournitures et de compétences militaires.

La position du Cameroun dans l'économie politique dirigée par les États-Unis est un autre facteur. L'exportation de matières premières et l'importation de produits manufacturés le rendent vulnérable aux fluctuations des prix du marché mondial et moins apte à subvenir aux besoins de ses citoyens.

Aller de l'avant

À mon avis, les rebelles ne peuvent pas transformer le conflit en une guerre plus vaste. Cela signifie que l'insurrection restera bloquée jusqu'à ce que le gouvernement veuille ou puisse trancher la question.

Les rebelles ne peuvent pas atteindre leur objectif de changer la forme de l'État camerounais ou d'obtenir l'indépendance.

Mon argumentation repose sur les raisons suivantes :

Une forme de guerre plus large, qui rendrait possible la victoire des rebelles, nécessite une cause qui rassemble une population suffisamment importante pour former une armée de plusieurs dizaines de milliers de combattants. Les divisions ethniques entre les groupes armés et politiques démontrent que la cause indépendantiste n'est pas assez forte pour supplanter d'autres intérêts.

Le Cameroun compte plus de 20 groupes ethniques dans la région anglophone. L'ensemble du Cameroun compte plus de 250 à 300 groupes ethniques pour une population de 29 millions. L'identité “anglophone” n'a pas supplanté l'appartenance ethnique. La plupart des groupes armés sont de petite taille et organisés selon des critères ethniques. Ils sont limités à des attaques de type “hit-and-run” et ne peuvent pas tenir un territoire.

La victoire des rebelles nécessite un financement constant. Jusqu'à présent, l'insurrection s'est financée principalement grâce aux envois de fonds des séparatistes camerounais de la diaspora et à l'activité criminelle dans la région. Ce financement est intermittent. La corruption au sein des groupes de la diaspora signifie que l'argent collecté parvient rarement aux groupes des combattants. Les activités criminelles, comme la distribution de produits de contrebande et les réseaux de drogue, sont périodiquement perturbées.

Les rebelles n'ont pas réussi à mettre en place une logistique fiable. L'intensité soutenue nécessaire pour gagner une guerre est impossible sans un approvisionnement fiable.

Ces trois principales lacunes signifient que la guerre ne peut pas devenir autre chose qu'une insurrection périphérique. Le gouvernement camerounais peut s'accommoder d'une insurrection périphérique.

Implications de l'insurrection

L'instabilité au Cameroun aura un impact négatif sur l'Afrique centrale francophone. Le Cameroun est le deuxième pays de la région en termes de population et d'économie. Il représentait environ 40 % du PIB des pays d'Afrique centrale utilisant le franc CFA en 2022. Le Tchad, la République centrafricaine, le Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon dépendent du Cameroun pour leurs produits agricoles et leurs infrastructures (ports, télécoms et routes).

L'insurrection affecte également le Nigeria, géant économique et démographique de l'Afrique, et donc la région. Le PIB du Nigeria représente bien plus de 50 % des économies des États membres de la Cedeao.

Les effets déstabilisateurs potentiels du conflit intéressent également les investisseurs étrangers et les décideurs politiques d'autres pays.