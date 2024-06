Manifestations au Kenya : la génération Z montre le pouvoir de l'activisme numérique, faire passer le changement de l'écran à la rue

Des manifestations nationales ont éclaté au Kenya en raison d'un projet de loi fiscale controversé. Le projet de loi de finances, initialement présenté au parlement en mai, a suscité le mécontentement en raison de l'augmentation d'une série d'impôts et de taxes pour les Kenyans.

Les manifestations de masse, initialement organisées dans la capitale, Nairobi, se sont étendues à l'ensemble du pays. Des manifestations ont eu lieu dans presque toutes les villes. Job Mwaura, expert en médias numériques et en activisme, nous fait part de ses réflexions sur la manière dont les protestations ont été organisées en ligne, puis dans les rues.

Comment les Kenyans utilisent-ils l'espace numérique dans ce mouvement ?

C'est un moment fort pour l'activisme numérique. Les manifestations ont vu une participation importante des jeunes Kenyans qui utilisent les médias numériques pour s'organiser et exprimer leur opposition. Un grand nombre de ceux qui mènent les manifestations appartiennent à la génération Z (souvent appelée Gen Z) - des jeunes nés approximativement entre la fin des années 1990 et le début des années 2010 et caractérisés par des prouesses numériques et une conscience sociale. Ils ont créé ce mouvement organique et populaire qui a utilisé des plateformes, comme les médias sociaux, pour mobiliser et coordonner rapidement les efforts.

Dans le cadre de mon travail, j'ai documenté à quel point les médias numériques ont joué un rôle essentiel dans la participation politique au Kenya au cours de la dernière décennie, en particulier parmi les communautés marginalisées telles que les jeunes et les femmes.

Dans les manifestations actuelles, nous voyons à quel point les activistes peuvent être innovants lorsqu'ils utilisent les médias numériques. Les outils et stratégies numériques utilisés aujourd'hui portent l'activisme à un niveau entièrement nouveau. Ils font preuve d'une sophistication et d'une portée qu'il aurait été difficile d'imaginer jusque-là.

Ils ont déployé un certain nombre de stratégies anciennes et nouvelles.

Parmi les nouvelles, l'intelligence artificielle (IA) a été utilisée pour créer des images, des chansons et des vidéos qui amplifient les messages du mouvement et touchent un public plus large.

L'IA a également été utilisée pour sensibiliser un plus grand nombre de personnes au projet de loi. Les développeurs, par exemple, ont créé des modèles spécialisés GPT (Generative Pre-trained Transformer) conçus pour répondre aux questions sur le projet de loi de finances.

Des plateformes telles que Tiktok et X sont utilisées pour partager des vidéos de personnes expliquant le projet de loi de finances dans différents dialectes kenyans.

Des hashtags, tels que #OccupyParliament (Occupez le Parlement) et #RejectFinanceBill2024 (Rejetez le projet de loi de finances 2024), ont été diffusés sur les réseaux sociaux pendant plusieurs jours, soulignant ainsi le pouvoir de l'activisme numérique dans la mobilisation du soutien et le maintien de l'élan des manifestations.

Par ailleurs, le crowdfunding sur les plateformes numériques a connu un grand succès. Les sympathisants ont ainsi pu envoyer de l'argent pour le transport, ce qui a permis à un plus grand nombre de personnes de se joindre aux manifestations dans le quartier central des affaires de Nairobi.

Une autre méthode consiste à pirater des sites web gouvernementaux, ce qui perturbe les services et attire l'attention sur leur cause.

Des informations personnelles, telles que les numéros de téléphone des dirigeants politiques, ont été divulguées pour permettre aux manifestants de les spammer avec des SMS et des messages WhatsApp. Cela a obligé le bureau du commissaire à la protection des données à publier une déclaration leur demandant d'arrêter.

Les militants ont également créé un site web présentant un “mur de la honte” qui dresse la liste des hommes politiques qui soutiennent le projet de loi de finances. Cela a permis aux manifestants d'accroître la pression sur les parlementaires pour qu'ils changent éventuellement de position. Enfin, certains électeurs prennent des mesures pour révoquer leurs députés.

Qu'est-ce qui vous frappe le plus ?

Ces manifestations sont organiques et les jeunes y jouent un rôle essentiel. Ils se sentent depuis longtemps découragés et négligés par le gouvernement. Ce sentiment généralisé de privation de droits était une bombe à retardement qui a finalement explosé et s'est transformée en activisme fervent.

Contrairement aux protestations précédentes, ces manifestations ont émergé spontanément de la base. Ce changement souligne une transition importante dans la politique kenyane. Nous assistons à un passage d'une mobilisation basée sur l'appartenance ethnique à un activisme basé sur les problèmes. Les gens ne se rassemblent plus en fonction de leur tribu. Ils s'unissent pour lutter sur des questions spécifiques qui affectent leur vie quotidienne, telles que les politiques économiques, la responsabilité du gouvernement et la justice sociale.

Cette nouvelle forme de militantisme reflète la maturité politique croissante des Kenyans, qui privilégient les préoccupations communes aux divisions ethniques. Elle crée un précédent pour aborder les questions sociales et politiques dans le pays.

Photo : LUIS TATO/AFP via Getty Images

Ce qui ressort également, c'est la manière dont l'activisme numérique a entraîné des manifestations physiques à l'échelle nationale. Les jeunes ont quitté leurs écrans et sont descendus dans la rue, obligeant les dirigeants à écouter et même à apporter des amendements au projet de loi de finances avant qu'il ne soit adopté. Cela montre comment les efforts en ligne peuvent se traduire par des changements dans le monde réel. Il démontre le pouvoir et l'efficacité de l'activisme numérique dans l'élaboration du discours politique et de la politique.

L'activisme numérique offre une plateforme puissante permettant à diverses voix de se faire entendre et de catalyser le changement. Il a permis de mobiliser rapidement des soutiens, de combler les fossés entre divers groupes et d'attirer l'attention sur des questions urgentes en temps réel.

Pendant de nombreuses années, l'activisme dans les médias numériques a été qualifié de “slacktivisme”, un terme qui fait référence à des activités à effort minimal comme aimer, partager ou commenter en ligne qui sont perçues comme ayant peu d'impact dans le monde réel.

Toutefois, ces événements récents montrent que les dirigeants politiques peuvent céder à la pression en ligne. Ils démontrent que même de petits changements initiés en ligne peuvent conduire à des résultats substantiels.

L'utilisation de l'espace numérique à des fins d'activisme présente-t-elle des inconvénients ?

Les médias numériques sont vulnérables à la censure et à l'ingérence des gouvernements.

Lors des récentes manifestations au Kenya, il y a eu des signes suspects de ralentissement de l'internet, ce qui a entraîné une augmentation de la mise en mémoire tampon, des retards dans le téléchargement de fichiers et des interruptions de services sur certaines applications.

Malgré ces difficultés, l'impact de l'activisme numérique ne peut être sous-estimé. Il a révolutionné la façon dont les gens se mobilisent, communiquent et militent pour le changement.