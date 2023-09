Mengenal lignin: kandidat potensial pengganti baja yang ramah lingkungan

Disclosure statement

Hasil riset dan artikel ilmiah saya merupakan penelitian dan tugas akhir saya bersama dengan supervisor saya Prof Jason Hallett, Dr Clementine Chambon, dan Prof Paul S Fennell ketika berkuliah di Imperial College London. Saat ini saya bekerja di Purnomo Yusgiantoro Center.

Vivid Amalia Khusna does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.