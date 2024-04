Menos fertilizantes y más legumbres: estrategias para reducir las emisiones de la agricultura y la ganadería

Disclosure statement

José Manuel Pérez-Pérez recibe fondos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España y de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana.

Ana Belén Ropero Lara, María Salud Justamante Clemente, and Vanessa Zorrilla-Muñoz do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.