Muitos “produtos químicos eternos” PFAS são tóxicos. Saiba como evitá-los

De frigideiras antiaderentes a sofás resistentes a manchas, alguns dos produtos mais inovadores do cotidiano são fabricados com produtos químicos conhecidos como substâncias per e polifluoroalquílicas (PFAS).

Esses “produtos químicos eternos” - assim chamados porque não se degradam - têm sido usados em uma variedade de aplicações comerciais e de consumo desde a década de 1950. Elas podem repelir água e óleo, resistir a altas temperaturas e atuar como “surfactantes”, ajudando a misturar diferentes tipos de líquidos.

Existem cerca de 15.000 produtos químicos PFAS diferentes. Cada um deles tem uma composição química ligeiramente diferente, mas todos têm pelo menos duas ligações entre carbono e flúor. Essas ligações extremamente fortes significam que os PFAS não se decompõem prontamente. Portanto, a ligação que confere aos PFAS algumas de suas características exclusivas também faz com que eles se acumulem e persistam em nossos corpos e no meio ambiente por décadas.

Somente em 2020, as vendas de fluoropolímeros (um subgrupo de PFAS) ultrapassaram 39.000 toneladas métricas somente na Europa. Com enormes volumes de PFAS entrando continuamente no mundo, esses produtos químicos extremamente persistentes não têm a chance de se degradar antes que mais sejam adicionados. Como era de se esperar, eles se espalham por toda parte, desde água da chuva e neve até solo e água subterrânea. Como resultado, o PFAS se acumula na cadeia alimentar e nos seres humanos.

É impossível evitar totalmente a exposição aos PFAS - eles estão praticamente em toda parte. Mas você pode reduzir substancialmente sua exposição evitando o contato com itens diretamente tratados com PFAS não essenciais e optando por alternativas livres de PFAS sempre que possível. Aqui estão quatro tipos de produtos a serem observados.

1. Tecidos resistentes a manchas

Carpetes, sofás, carros - todos esses são lugares onde passamos muito tempo e, se o tecido com o qual estamos em contato tiver sido tratado com PFAS, isso representa uma oportunidade de exposição. As pessoas podem ser expostas aos PFAS por meio da ingestão de poeira que esteve em contato com esses produtos, bem como por meio de contato direto e absorção pela pele.

Tradicionalmente, os produtos à prova de manchas contêm pelo menos um PFAS, incluindo o agora proibido ácido perfluorooctanossulfônico (PFOS) ou ácido perfluorohexanossulfônico (PFHxS), ou outro PFAS de estrutura semelhante. Ao comprar carpetes e sofás, economize dinheiro e não escolha a opção adicional de proteção contra manchas, a menos que haja uma opção garantidamente livre de PFAS.

2. Embalagens de alimentos e utensílios de cozinha

Os PFAS são usados para fabricar caixas para viagem, papel à prova de gordura, recipientes plásticos e até mesmo pratos e tigelas descartáveis. Evitar embalagens para viagem e descartáveis provavelmente reduzirá sua exposição aos PFAS. Se você gosta de cozinhar em lotes ou fazer marmitas para seus filhos, tente usar recipientes reutilizáveis que sejam declarados como livres de PFAS no rótulo.

O PFAS também é encontrado em muitos utensílios de cozinha antiaderentes. Quando essas panelas são aquecidas, arranhadas ou a superfície começa a se desgastar, o PFAS pode migrar da panela para o alimento que está sendo preparado. Não faz sentido descartar todas as suas panelas e frigideiras imediatamente, mas assim que o revestimento antiaderente começar a descascar, substitua-as por opções livres de PFAS, como cerâmica, aço inoxidável ou ferro fundido.

3. Roupas para uso externo

Os PFAS têm sido usados para proporcionar propriedades impermeabilizantes a roupas para uso externo, como casacos, luvas e calças. Mas estudos demonstraram que eles não permanecem nos produtos tratados e migram lentamente para fora com o tempo.

Muitas marcas, inclusive Patagonia, The North Face e Columbia, agora fabricam opções sem PFAS (verifique as etiquetas para obter mais informações). Se estiver tratando novamente um item antigo que perdeu suas propriedades de impermeabilização, certifique-se de verificar se ele é livre de PFAS. O Nikwax TX e o Grangers Performance Repel Plus declaram que são livres de PFAS.

4. Cosméticos

Os PFAS são usados rotineiramente em cosméticos, inclusive em bases, corretivos, bálsamos para manchas, delineadores labiais, bem como em produtos de limpeza e produtos para cabelo e barbear. Isso é preocupante, pois um estudo recente mostra que os cosméticos podem, às vezes, aumentar a capacidade dos PFAS de atravessar a barreira da pele humana e entrar no corpo humano.

Algumas marcas oferecem produtos livres de PFAS, inclusive a H&M e a Sephora, mas muitas marcas importantes ainda estão produzindo cosméticos que contêm PFAS.

Proceda com cautela

Ainda há muito desconhecimento sobre os efeitos tóxicos dos PFAS. Há muitas variações, algumas provavelmente causam poucos danos e não são particularmente persistentes. Outras são o oposto.

Alguns PFAS são potencialmente tóxicos para os seres humanos, com algumas ligações com cânceres, desenvolvimento do cérebro e problemas reprodutivos, distúrbios hormonais, diabetes e obesidade.

Os animais são suscetíveis aos efeitos tóxicos dos PFAS. Sua presença nos oceanos pode interferir no ciclo de carbono do oceano, interferindo em vários processos, incluindo a redução da fotossíntese. Isso, por sua vez, pode levar ao aumento das emissões de gases de efeito estufa e a uma contribuição subsequente para as mudanças climáticas.

Os PFAS, como classe, devem ser tratados com muito mais cautela do que têm sido até agora. Os PFAS mais bem estudados (incluindo PFOS, PFHxS e outro chamado ácido perfluorooctanóico ou PFOA) já foram proibidos globalmente pela Convenção de Estocolmo da ONU, enquanto várias proibições estão sendo consideradas para vários outros PFAS.

Estima-se que o setor de gestão de resíduos contaminados com PFAS valha US$ 2 bilhões (£1,57 bilhão), mas a remediação não é uma opção fácil. Os PFAS provavelmente se decomporiam durante a incineração para recuperação de energia devido às temperaturas extremamente altas, mas isso não é ideal, pois impede a reciclagem e a reutilização de materiais valiosos.

Os EUA implementaram recentemente limites na água potável, enquanto o Reino Unido não tem limites fixados. Em 2022, a Drinking Water Inspectorate - órgão regulador da qualidade da água na Inglaterra e no País de Gales - divulgou orientações sobre níveis seguros de PFAS.

Esses são bons primeiros passos, mas são necessárias ações mais drásticas para desenvolver produtos químicos com um melhor entendimento de sua segurança antes da produção em massa. A melhor maneira de reduzir a exposição das pessoas seria retirar totalmente os PFAS do mercado, mas isso levará tempo.