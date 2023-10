Na guerra entre Israel e Hamas, as crianças são as maiores vítimas

Em 1903, uma multidão local matou 49 judeus, incluindo várias crianças, e estuprou e feriu outros 600, na cidade de Kishinev, então parte do Império Russo. Esses três dias de violência ficaram conhecidos como o pogrom de Kishinev.

Poucos dias depois, o poeta judeu-russo Hayim Nahman Bialik publicou um poema em hebraico que toda criança israelense em idade escolar conhece até hoje.

Sou um estudioso do Holocausto e do genocídio. Ao pensar no desenrolar da guerra entre Israel e Hamas, lembro-me desse poema de Bialik, “On the Slaughter”. Ele lamenta a impotência e a vitimização dos judeus - e condena a apatia diante da violência, inclusive o assassinato de crianças.

Bialik escreve:

“E maldito seja aquele que diz: Vingue! Tal vingança, pelo sangue de uma criança pequena, Satanás ainda tem que inventar.”

Os militantes do Hamas mataram aproximadamente 30 crianças israelenses quando atacaram civis em 7 de outubro de 2023, matando mais de 1.400 pessoas no total. Pelo menos 20 crianças israelenses permanecem como reféns em Gaza.

Desde 7 de outubro, os ataques aéreos israelenses mataram mais de 2.000 crianças palestinas e mais de 8.000 pessoas no total, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas.

Os ataques de Israel a Gaza começaram a se intensificar em 28 de outubro, quando as forças terrestres israelenses entraram em Gaza).

Ambos os lados dessa guerra se concentraram nas mortes e no sequestro de crianças, compartilhando imagens e vídeos das crianças como prova da crueldade do outro lado.

Particularmente, a matança de crianças israelenses pelo Hamas evoca memórias coletivas judaicas de pogroms e do Holocausto - e a tentativa de aniquilar o povo judeu.

Para os palestinos, também, a matança de suas crianças representa tanto a injustiça do domínio e da ocupação israelenses quanto a tentativa percebida de impedir que os palestinos tenham seu próprio país. A memória coletiva palestina da Nakba, em 1948, quando as forças israelenses mataram milhares de palestinos e expulsaram 750.000 pessoas de suas casas, está repleta de histórias de crianças que perderam sua terra natal e seus pais.

Um novo tipo de proteção

Bialik acabou emigrando para a então chamada Palestina em 1924 e hoje é considerado o poeta nacional de Israel.

Bialik escreveu um poema mais longo, intitulado “In The City of Slaughter” (Na cidade da matança), em 1904, depois de visitar o local do pogrom de Kishinev. Bialik criticou os homens judeus por se esconderem, em vez de protegerem suas esposas e filhas do estupro.

Bialik exigiu um novo tipo de masculinidade judaica guerreira. Se nem Deus nem as autoridades podiam protegê-los do massacre, os judeus tinham que criar um estado próprio - e os homens judeus tinham que aprender a lutar e matar.

Nas quatro décadas seguintes, o número de judeus massacrados, inclusive crianças, se acumulou.

No Holocausto, os nazistas e seus colaboradores mataram cerca de 1,5 milhão de crianças judias.

Foi esse tipo de violência contra inocentes indefesos que a criação de Israel em 1948 deveria evitar.

“Nunca mais”

A maioria dos judeus que emigraram para Israel no final da década de 1940 eram sobreviventes do Holocausto. Eles haviam experimentado exatamente o tipo de indefesa que Israel disse que jamais permitiria que acontecesse novamente. Seu senso de vulnerabilidade e sua memória de vitimização foram transmitidos de uma geração para outra.

O slogan popular “nunca mais”, referindo-se ao Holocausto, significava o que Bialik pretendia: não apenas a prevenção da violência contra o povo judeu, mas uma nova geração de lutadores judeus fortes e corajosos, preparados para morrer por sua nova pátria.

O fracasso de Israel em proteger seu povo é, em parte, o motivo pelo qual os ataques de 7 de outubro foram tão chocantes para o público israelense.

A resposta tardia dos militares israelenses deixou as pessoas nas comunidades atacadas com a sensação de total desamparo. A crueldade intencional dos assassinatos do Hamas, muitas vezes gravados em vídeo e transmitidos ao vivo, fez com que os israelenses se lembrassem da violência antijudaica do passado.

Crianças em Gaza

Enquanto isso, na Faixa de Gaza, metade da população tem menos de 18 anos.

Em 2014, os ataques aéreos de Israel, em resposta aos intensos disparos de foguetes de Gaza, mataram mais de 500 crianças palestinas. O governo israelense descreveu as mortes das crianças como infelizes, mas inevitáveis. O raciocínio é que bombardear supostos alvos do Hamas era muito menos arriscado e custoso, em termos de vidas israelenses, do que uma incursão terrestre em Gaza.

Desde 7 de outubro, Israel tem realizado bombardeios aéreos maciços e sem precedentes em Gaza.

As imagens de crianças palestinas mortas e mutiladas serviram para silenciar as críticas de algumas pessoas aos ataques do Hamas contra os israelenses em 7 de outubro - e para aumentar o senso de inocência palestina e a brutalidade israelense em outras pessoas.

Há duas grandes diferenças entre essa rodada de assassinatos e as anteriores, principalmente em 2014.

Primeiro, desta vez a violência começou com a matança de mais de 1.400 israelenses.

Em segundo lugar, a atual campanha de bombardeio de Israel matou mais palestinos, inclusive crianças, do que em qualquer outro momento no passado.

A matança de crianças judias pelo Hamas agora está sendo retribuída pelo que as Forças de Defesa de Israel dizem ser mortes não intencionais - mas certas - de um número ainda maior de crianças palestinas.

As crianças são as maiores vítimas

Ambos os lados da guerra entre Israel e o Hamas estão agora ostentando e transformando suas vítimas infantis em armas para apoiar suas causas políticas.

Para os israelenses e seus partidários, o assassinato e o sequestro de crianças mostram a desumanidade do Hamas e de seus partidários - e alimentam os pedidos de retaliação violenta.

Para os palestinos e seus apoiadores, o assassinato de mais crianças por Israel em Gaza ajuda a apagar os crimes do Hamas e expõe a suposta intenção de Israel de matar todos os palestinos.

Muitas pessoas inundaram as mídias sociais com imagens e vídeos de crianças palestinas e israelenses mortas, bem como cenas sangrentas de crimes onde elas foram mortas.

As pessoas colaram pôsteres de crianças israelenses sequestradas nas ruas de cidades americanas e europeias - e filmaram aqueles que os derrubaram.

Mas em Israel, pelo menos, a mídia tem evitado mostrar imagens de crianças judias e palestinas vítimas. Mostrar crianças israelenses sequestradas ou mortas é considerado desmoralizante, e mostrar crianças palestinas mortas é considerado propaganda inimiga. Em Gaza, pessoas foram fotografadas e registradas carregando e chorando crianças mortas, envoltas em panos brancos manchados de sangue.

Seria essa a vingança de Satanás pela violência dos homens? Em seu momento mais profundo de desespero, Bialik nunca esperou por mais violência como resposta a um massacre. Como ele escreveu há 120 anos: