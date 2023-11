Na guerra entre Israel e palestinos, há uma grande diferença entre pausa humanitária e cessar-fogo

O líder do Partido Trabalhista britânico, Keir Starmer, foi criticado por membros de seu próprio partido por se recusar a pedir um cessar-fogo na guerra entre Hamas e Israel e, em vez disso, insistir em uma pausa humanitária no conflito. Como resultado, 50 conselheiros trabalhistas abandonaram o partido. A controvérsia levanta a questão da diferença entre uma pausa humanitária e um cessar-fogo.

O conflito começou na madrugada de 7 de outubro de 2023 quando combatentes armados do Hamas lançaram um ataque surpresa contra Israel, matando pelo menos 1.400 israelenses e fazendo mais de 200 civis reféns.

Israel respondeu a esse ataque lançando uma ofensiva contra Gaza, começando com um bombardeio aéreo implacável e continuando agora com uma ofensiva terrestre. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 10.000 pessoas - principalmente civis - foram mortas em Gaza no mês desde o início do conflito, incluindo 4.100 crianças.

Outras 25.000 pessoas ficaram feridas e centenas de milhares foram deslocadas dentro da Faixa de Gaza, impossibilitadas de sair devido ao bloqueio imposto por Israel.

A campanha de bombardeio maciço de Israel levou, sem surpresa, a uma situação humanitária desastrosa. O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, descreveu a situação em Gaza como um “terrível pesadelo”.

Isso fez com que a ONU e outros países pressionassem Israel a fazer uma “pausa” nos combates para, pelo menos, proporcionar alívio humanitário temporário à população de Gaza.

Várias resoluções pedindo um cessar-fogo ou alguma forma de trégua foram apresentadas no Conselho de Segurança da ONU, mas em todas as ocasiões elas foram vetadas por um ou mais membros permanentes. Uma resolução não vinculante foi aprovada na assembleia geral da ONU em 27 de outubro, mas foi ignorada pelo governo israelense.

Uma pausa humanitária

Gaza não tem acesso à ajuda humanitária básica devido ao cerco e ao bloqueio que Israel infligiu à faixa. Mesmo antes do início da guerra, Gaza estava sujeita a um bloqueio de 16 anos depois que o Hamas assumiu o controle político da faixa em junho de 2007.

Após o ataque do Hamas em 7 de outubro, o ministro da defesa israelense, Yoav Gallant, ordenou um “cerco completo” a Gaza, o que incluiu o corte do fornecimento de eletricidade, alimentos, água e gás. Essa escassez colocou em risco o sistema de saúde do país: os hospitais estão agora funcionando com energia de geradores elétricos e com grave escassez de suprimentos médicos vitais.

De acordo com a ONU, uma pausa humanitária é definida como “uma cessação temporária das hostilidades puramente para fins humanitários”. Ela é realizada por um determinado período de tempo e em um local geográfico específico.

A pausa permite que os civis presos em áreas de conflito fujam com segurança, tenham acesso à assistência ou recebam tratamento médico. Ela também permite a passagem de suprimentos essenciais, como alimentos, combustível e medicamentos.

EPA-EFE/Khaled Elfiqi

No contexto de Gaza, uma pausa poderia, por exemplo, permitir que os civis fugissem do enclave pela passagem de Rafah para o Egito. A passagem foi aberta por períodos limitados para permitir a saída de alguns evacuados e a entrada de alguns suprimentos. Mas não o suficiente.

Há um crescente consenso internacional, inclusive de países que apoiam Israel, como os EUA, de que é necessária pelo menos uma pausa humanitária.

No entanto, alguns argumentam que usar uma pausa humanitária para interromper temporariamente o bombardeio de Gaza não é suficiente. Em um relatório que pede um cessar-fogo geral, a Oxfam disse que sua experiência é que essas pausas podem até colocar os civis em maior risco, pois geralmente há menos clareza sobre as zonas seguras e a duração das pausas.

“Boatos e desinformação se espalham, dizendo que essa ou aquela estrada ou ‘zona segura’ foi declarada uma área desmilitarizada, mas isso geralmente não é verdade, fazendo com que as pessoas entrem em uma zona de guerra acreditando que é seguro”, disse o relatório. No início da guerra, as rotas que se acreditava serem passagens seguras para a evacuação de Gaza foram bombardeadas.

Como resultado, a única solução humanitária verdadeira que parece ideal é um cessar-fogo completo.

Um cessar-fogo: roteiro para o fim das hostilidades

Um cessar-fogo é um processo político e não simplesmente humanitário. Ele pede que as partes se unam para encontrar uma solução política para o conflito.

Seu objetivo é ser um processo de prazo mais longo do que uma “pausa” e deve se aplicar a toda a área geográfica do conflito. Nesse caso, isso significaria toda a faixa de Gaza, mas também todas as outras áreas afetadas pelo conflito, como o sul do Líbano, onde as tropas israelenses estão lutando contra o Hezbollah.

No contexto de Gaza, um cessar-fogo significaria o fim completo dos combates em todos os lados e a eventual libertação ou troca de reféns. Isso não significaria apenas o fim do bombardeio de Gaza, mas também obrigaria o Hamas a interromper seus ataques a Israel.

É importante observar que, assim como uma pausa, um cessar-fogo não é um acordo de paz permanente. Dito isso, o objetivo seria criar as condições para um acordo permanente.

AP Photo/Hatem Ali

Para chegar a um cessar-fogo, provavelmente seria necessário o envolvimento de um terceiro mediador, como os EUA, o Catar ou o Irã.

Na guerra anterior entre Hamas e Israel em 2021, ambas as partes acabaram conseguindo chegar a um cessar-fogo após 11 dias de destruição que deixaram mais de 200 pessoas mortas. Nesse conflito, o Egito desempenhou um papel importante como mediador.

Desde o início do último conflito, em 7 de outubro, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tem resistido a todos os apelos por uma pausa humanitária e um cessar-fogo.

Mas os EUA e outros aliados de Israel continuam a pressionar Netanyahu para que haja pelo menos uma pausa no ataque israelense. Ele insiste que, embora “pequenas pausas” possam ser organizadas para permitir a saída de reféns ou para facilitar a entrada de ajuda humanitária, não é possível uma interrupção mais longa das hostilidades até que todos os reféns tomados pelo Hamas sejam libertados. E assim a matança continua

AP Photo/Hatem Ali

