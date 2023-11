Neurociência: Como a música nos cura, mesmo quando a canção é triste

Quando ouço a música You’re Still The One, de Shania Twain, lembro-me de quando eu tinha 15 anos e estava tocando no PC do meu pai. Eu estava arrumando a bagunça depois que ele tentou [tirar a própria vida]. Ele estava ouvindo o álbum dela, e eu o toquei enquanto fazia a arrumação. Sempre que ouço a música, me lembro dela - a tristeza e a raiva voltam à tona.

Há um fascínio renovado pelos poderes curativos e estimulantes da memória da música. Esse ressurgimento pode ser atribuído principalmente aos recentes avanços nas pesquisas neurocientíficas, que comprovaram as propriedades terapêuticas da música, como a regulação emocional e o reengajamento do cérebro. Isso levou a uma crescente integração da musicoterapia com os tratamentos convencionais de saúde mental.

Tais intervenções musicais já demonstraram ajudar pessoas com câncer, dor crônica e depressão. As consequências debilitantes do estresse, como pressão arterial elevada e tensão muscular, também podem ser aliviadas pelo poder da música.

Como fã de música de longa data e neurocientista, acredito que a música tem um status especial entre todas as artes em termos da amplitude e profundidade de seu impacto sobre as pessoas. Um aspecto fundamental é seu poder de recuperação da memória autobiográfica, que estimula lembranças altamente pessoais de experiências passadas. Todos nós podemos contar um caso em que uma música nos transporta de volta no tempo, reacendendo lembranças e, muitas vezes, imbuindo-as de uma série de emoções poderosas.

Mas o aumento da lembrança também pode ocorrer em pacientes com demência, para os quais o impacto transformador da musicoterapia às vezes abre uma comporta de lembranças - desde experiências queridas da infância e os aromas e sabores da cozinha da mãe, até tardes preguiçosas de verão passadas com a família ou a atmosfera e a energia de um festival de música.

Um exemplo notável é um vídeo amplamente compartilhado feito pela Asociación Música para Despertar, que supostamente apresenta a bailarina hispano-cubana Martha González Saldaña (embora tenha havido alguma controvérsia sobre sua identidade). A música de O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, parece reativar memórias queridas e até mesmo respostas motoras nessa ex-primeira bailarina, que se emociona ao ensaiar alguns de seus antigos movimentos de dança na câmera.

Em nosso laboratório na Northumbria University, pretendemos aproveitar esses recentes avanços da neurociência para aprofundar nossa compreensão da intrincada conexão entre a música, o cérebro e o bem-estar mental. Queremos responder a perguntas específicas, como por que a música triste ou agridoce desempenha um papel terapêutico exclusivo para algumas pessoas e quais partes do cérebro ela “toca” em comparação com composições mais alegres.

Ferramentas avançadas de pesquisa, como monitores de eletroencefalograma (EEG) de alta densidade, nos permitem registrar como as regiões do cérebro “conversam” entre si em tempo real enquanto alguém ouve uma música ou sinfonia. Essas regiões são estimuladas por diferentes aspectos da música, desde seu conteúdo emocional até sua estrutura melódica, suas letras e seus padrões rítmicos.

É claro que a resposta de cada pessoa à música é profundamente pessoal, portanto, nossa pesquisa também exige que os participantes do estudo descrevam como uma determinada peça musical os faz sentir, inclusive sua capacidade de estimular a introspecção profunda e evocar lembranças significativas.

Ludwig van Beethoven certa vez proclamou: “A música é a única entrada incorpórea para o mundo superior do conhecimento que compreende a humanidade, mas que a humanidade não pode compreender”. Com a ajuda da neurociência, esperamos ajudar a mudar isso.

Uma breve história da musicoterapia

As origens antigas da música são anteriores aos aspectos da linguagem e do pensamento racional. Suas raízes podem ser rastreadas até a Era Paleolítica, há mais de 10.000 anos, quando os primeiros seres humanos a utilizavam para comunicação e expressão emocional. Achados arqueológicos incluem antigas flautas de osso e instrumentos de percussão feitos de ossos e pedras, bem como marcações indicando o local de maior ressonância acústica em uma caverna e até mesmo pinturas representando reuniões musicais.

A música na Era Neolítica subsequente passou por desenvolvimento significativo em assentamentos permanentes em todo o mundo. Escavações revelaram vários instrumentos musicais, incluindo harpas e instrumentos de percussão complexos, destacando a crescente importância da música em cerimônias religiosas e reuniões sociais durante esse período, juntamente com o surgimento de formas rudimentares de notação musical, evidentes em tábuas de argila da antiga Mesopotâmia no oeste da Ásia.

Os filósofos da Grécia Antiga, Platão e Aristóteles, reconheceram o papel central da música na experiência humana. Platão descreveu o poder da música como um estímulo prazeroso e curativo, afirmando: “A música é uma lei moral. Ela dá alma ao universo, asas à mente, voo à imaginação”. De forma mais prática, Aristóteles sugeriu que: “A música tem o poder de formar o caráter e, portanto, deve ser introduzida na educação dos jovens.”

Ao longo da história, muitas culturas adotaram os poderes curativos da música. Os antigos egípcios incorporaram a música em suas cerimônias religiosas, considerando-a uma força terapêutica. As tribos nativas americanas, como os navajos, usavam a música e a dança em seus rituais de cura, contando com toques de tambor e cantos para promover o bem-estar físico e espiritual. Na medicina tradicional chinesa, acreditava-se que tons e ritmos musicais específicos equilibravam a energia do corpo (qi) e melhoravam a saúde.

Durante a Idade Média e o Renascimento, a igreja cristã foi fundamental na popularização da “música para as massas”. O canto de hinos congregacionais permitiu que os fiéis se envolvessem em música comunitária durante os cultos da igreja. Essa expressão musical compartilhada era um meio poderoso para a devoção e o ensino religioso, preenchendo a lacuna para que uma população em grande parte não alfabetizada se conectasse com sua fé por meio de melodias e letras. O canto comunitário não é apenas uma tradição cultural e religiosa, mas também foi reconhecido como uma experiência terapêutica.

Nos séculos 18 e 19, as primeiras investigações sobre o sistema nervoso humano acompanharam o surgimento da musicoterapia como um campo de estudo. Pioneiros como o médico americano Benjamin Rush, signatário da Declaração de Independência dos EUA em 1776, reconheceram o potencial terapêutico da música para melhorar a saúde mental.

Logo depois, figuras como Samuel Mathews (um dos alunos de Rush) começaram a realizar experimentos explorando os efeitos da música no sistema nervoso, estabelecendo a base para a musicoterapia moderna. Esse trabalho inicial serviu de trampolim para que E. Thayer Gaston, conhecido como o “pai da musicoterapia”, a promovesse como uma disciplina legítima nos EUA. Esses desenvolvimentos inspiraram esforços semelhantes no Reino Unido, onde Mary Priestley fez contribuições significativas para o desenvolvimento da musicoterapia como um campo respeitado.

As percepções obtidas com essas primeiras explorações continuaram a influenciar psicólogos e neurocientistas desde então, inclusive o grande e falecido neurologista e autor de best-sellers Oliver Sacks, que observou que:

A música pode nos tirar da depressão ou nos levar às lágrimas. Ela é um remédio, um tônico, um suco de laranja para o ouvido.

O “efeito Mozart”

A música era minha profissão, mas também era uma busca especial e profundamente pessoal… Mais importante ainda, ela me proporcionou uma maneira de lidar com os desafios da vida, aprendendo a canalizar meus sentimentos e expressá-los com segurança. A música me ensinou a pegar meus pensamentos, tanto os agradáveis quanto os dolorosos, e transformá-los em algo belo.

Estudar e compreender todos os mecanismos cerebrais envolvidos na audição de música e seus efeitos exige mais do que apenas neurocientistas. Nossa equipe diversificada inclui especialistas em música, como Dimana Kardzhieva (citada acima), que começou a tocar piano aos cinco anos e estudou na National School of Music em Sofia, Bulgária. Agora, como psicóloga cognitiva, sua compreensão combinada de música e processos cognitivos nos ajuda a aprofundar os mecanismos complexos pelos quais a música afeta (e acalma) nossas mentes. Um neurocientista sozinho poderia ser insuficiente para esse objetivo.

O ponto de partida de nossa pesquisa foi o chamado “efeito Mozart”, a sugestão de que a exposição a composições musicais complexas, especialmente peças clássicas, estimula a atividade cerebral e, em última análise, aprimora as habilidades cognitivas. Embora tenha havido descobertas mistas subsequentes sobre se o efeito Mozart é real, devido aos diferentes métodos empregados pelos pesquisadores ao longo dos anos, esse trabalho, no entanto, desencadeou avanços significativos em nossa compreensão do efeito da música no cérebro.

No estudo original de 1993 realizado por Frances Rauscher e colegas, os participantes experimentaram um aprimoramento na capacidade de raciocínio espacial após apenas dez minutos de audição da Sonata para Dois Pianos em Ré de Mozart.

Em nosso estudo de 1997, que utilizou a segunda sinfonia de Beethoven e a faixa instrumental do guitarrista de rock Steve Vai For the Love of God, encontramos efeitos diretos semelhantes em nossos ouvintes, medidos pela atividade EEG associada aos níveis de atenção e à liberação do hormônio dopamina (o mensageiro do cérebro para sentimentos de alegria, satisfação e reforço de ações específicas). Nossa pesquisa constatou que a música clássica, em particular, aumenta a atenção sobre como processamos o mundo ao nosso redor, independentemente da experiência ou das preferências musicais de cada um.

A beleza da metodologia de EEG está em sua capacidade de rastrear os processos cerebrais com precisão de milissegundos, o que nos permite distinguir as respostas neurais inconscientes das conscientes. Quando mostramos repetidamente formas simples a uma pessoa, descobrimos que a música clássica acelerou o processamento inicial (pré-300 milissegundos) desses estímulos. Outras músicas não tiveram o mesmo efeito, tampouco o conhecimento prévio ou o gosto pela música clássica de nossos participantes. Por exemplo, tanto os músicos profissionais de rock quanto os músicos clássicos que participaram de nosso estudo melhoraram seus processos cognitivos automáticos e inconscientes ao ouvir música clássica.

Mas também encontramos efeitos indiretos relacionados à excitação. Quando as pessoas mergulham na música de que gostam pessoalmente, elas experimentam uma mudança drástica em seu estado de alerta e humor. Esse fenômeno compartilha semelhanças com o aumento do desempenho cognitivo frequentemente associado a outras experiências agradáveis.

Em um estudo adicional, exploramos a influência específica da “música de programa” – o termo para música instrumental que “carrega algum significado extramusical” e que se diz possuir uma capacidade notável de envolver a memória, a imaginação e a autorreflexão. Quando nossos participantes ouviram as Quatro Estações de Antonio Vivaldi, eles relataram ter experimentado uma representação vívida da mudança das estações por meio da música, inclusive aqueles que não estavam familiarizados com esses concertos. Nosso estudo concluiu, por exemplo, que:

A primavera - particularmente o reconhecido, vibrante, emotivo e edificante primeiro movimento - tem a capacidade de melhorar o estado de alerta mental e as medidas cerebrais de atenção e memória.

O que está acontecendo dentro do nosso cérebro?

As qualidades emocionais e terapêuticas da música estão altamente relacionadas à liberação de substâncias neuroquímicas. Vários deles estão associados à felicidade, incluindo a oxitocina, a serotonina e as endorfinas. Entretanto, a dopamina é fundamental para as propriedades de aprimoramento da música.

Ela desencadeia a liberação de dopamina em regiões do cérebro dedicadas à recompensa e prazer, gerando sensações de alegria e euforia semelhantes ao impacto de outras atividades prazerosas, como comer ou fazer sexo. Mas, ao contrário dessas atividades, que têm um valor claro relacionado à sobrevivência e à reprodução, a vantagem evolutiva da música é menos óbvia.

Sua forte função social é reconhecida como o principal fator por trás do desenvolvimento e da preservação da música nas comunidades humanas. Portanto, essa qualidade protetora pode explicar por que ela utiliza os mesmos mecanismos neurais que outras atividades prazerosas.

O sistema de recompensa do cérebro consiste em regiões interconectadas, com o nucleus accumbens servindo como seu centro de força. Ele está situado nas profundezas da região subcortical e sua localização sugere seu envolvimento significativo no processamento de emoções, dada sua proximidade com outras regiões importantes relacionadas a isso.

Quando nos envolvemos com a música, seja tocando ou ouvindo, o núcleo accumbens responde aos seus aspectos agradáveis acionando a liberação de dopamina. Esse processo, conhecido como via de recompensa da dopamina, é fundamental para experimentar e reforçar emoções positivas, como os sentimentos de felicidade, alegria ou entusiasmo que a música pode proporcionar.

Ainda estamos aprendendo sobre o impacto total da música em diferentes partes do cérebro, como explica Jonathan Smallwood, professor de psicologia da Queen’s University, em Ontário:

Pode ser complicado entender a música do ponto de vista da neurociência. Uma peça musical abrange muitos domínios que normalmente são estudados isoladamente, como função auditiva, emoção, linguagem e significado.

Dito isso, podemos ver como o efeito da música no cérebro vai além do mero prazer. A amígdala, uma região do cérebro conhecida por seu envolvimento com a emoção, gera e regula as respostas emocionais à música, desde a nostalgia reconfortante de uma melodia familiar até a excitação estimulante de uma sinfonia em crescendo ou o medo arrepiante de uma melodia sinistra e assombrosa.

Pesquisas também demonstraram que, quando estimuladas pela música, essas regiões podem nos encorajar a ter memórias autobiográficas que provocam uma autorreflexão positiva que nos faz sentir melhor - como vimos no vídeo da ex-bailarina Martha González Saldaña.

Nossa própria pesquisa aponta para o hipocampo, crucial para a formação da memória, como a parte do cérebro que armazena memórias e associações relacionadas à música. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, responsável pelas funções cognitivas superiores, colabora estreitamente com o hipocampo para recuperar essas memórias musicais e avaliar seu significado autobiográfico. Durante a audição de música, essa interação entre os centros de memória e emoção do cérebro cria uma experiência poderosa e única, elevando a música a um estímulo distinto e prazeroso.

A arte visual, como pinturas e esculturas, não tem o envolvimento temporal e multissensorial da música, diminuindo sua capacidade de formar conexões de memória emocional fortes e duradouras. A arte pode evocar emoções e lembranças, mas geralmente permanece enraizada no momento. A música - talvez de forma única - forma memórias duradouras e emocionalmente carregadas que podem ser evocadas com a reprodução de uma determinada música anos depois.

Perspectivas pessoais

A musicoterapia pode mudar a vida das pessoas de maneira profunda. Tivemos o privilégio de ouvir muitas histórias e reflexões pessoais dos participantes de nosso estudo e até mesmo de nossos pesquisadores. Em alguns casos, como as lembranças da tentativa de suicídio de um pai provocadas pela música You’re Still The One, de Shania Twain, esses são relatos profundos e profundamente pessoais. Eles nos mostram o poder da música para ajudar a regular as emoções, mesmo quando as lembranças que ela desencadeia são negativas e dolorosas.

Diante de graves desafios físicos e emocionais, outro participante de nosso estudo explicou como sentiu um aumento inesperado em seu bem-estar ao ouvir uma música favorita do passado, apesar do conteúdo aparentemente negativo do título e da letra da música:

O exercício físico tem sido fundamental para mim após o AVC. No meio do meu treino de reabilitação, sentindo-me deprimido e com dores, uma velha música favorita, “What Have I Done To Deserve This?” dos Pet Shop Boys, me deu um impulso instantâneo. Ela não só levantou meu ânimo, como também fez meu coração disparar de entusiasmo - eu podia sentir a sensação de motivação correndo em minhas veias.

A música pode servir como uma válvula de escape catártica, uma fonte de capacitação, permitindo que as pessoas processem e lidem com suas emoções e, ao mesmo tempo, proporcionando consolo e alívio. Um participante descreveu como uma música pouco conhecida de 1983 serve como um indutor de humor deliberado, uma ferramenta para aumentar seu bem-estar:

Sempre que estou deprimido ou precisando de um estímulo, toco Dolce Vita, de Ryan Paris. É como um botão mágico para gerar emoções positivas dentro de mim - sempre me levanta em questão de instantes.

Como cada pessoa tem seus próprios gostos e conexões emocionais com determinados tipos de música, uma abordagem personalizada é essencial ao projetar intervenções de musicoterapia, para garantir que elas ressoem profundamente com os indivíduos. Até mesmo relatos pessoais de nossos pesquisadores, como este de Sam Fenwick, provaram ser frutíferos na geração de hipóteses para o trabalho experimental:

Se eu tivesse que escolher uma única música que realmente me tocasse, seria Alpenglow by Nightwish. Essa música me dá arrepios. Não consigo deixar de cantar junto e, toda vez que o faço, fico com lágrimas nos olhos. Quando a vida é boa, ela desperta sentimentos de força interior e me faz lembrar da beleza da natureza. Quando me sinto mal, ela instila uma sensação de saudade e solidão, como se eu estivesse tentando resolver meus problemas sozinha, quando na verdade eu precisaria de algum apoio.

Estimulada por essas observações, nossa mais recente pesquisa compara os efeitos da música triste e alegre nas pessoas e em seus cérebros, a fim de entender melhor a natureza dessas diferentes experiências emocionais. Descobrimos que as melodias sombrias podem ter efeitos terapêuticos específicos, oferecendo aos ouvintes uma plataforma especial para a liberação emocional e a introspecção significativa.

Explorando os efeitos da música alegre e triste

Inspirando-nos em estudos sobre experiências cinematográficas emocionalmente intensas, recentemente publicamos um estudo destacando os efeitos de composições musicais complexas, especialmente as Quatro Estações de Vivaldi, sobre as respostas à dopamina e os estados emocionais. Esse estudo foi projetado para nos ajudar a entender como a música alegre e triste afeta as pessoas de maneiras diferentes.

Um grande desafio foi como medir os níveis de dopamina de nossos participantes de forma não invasiva. A imagem cerebral funcional tradicional tem sido uma ferramenta comum para rastrear a dopamina em resposta à música, por exemplo, a imagem de tomografia por emissão de pósitrons (PET). Entretanto, isso envolve a injeção de um radiotraçador na corrente sanguínea, que se liga aos receptores de dopamina no cérebro. Esse processo também tem limitações em termos de custo e disponibilidade.

No campo da psicologia e da pesquisa da dopamina, uma abordagem alternativa e não invasiva envolve o estudo da frequência com que as pessoas piscam e como a taxa de piscadas varia quando diferentes músicas são tocadas.

A piscada é controlada pelos gânglios basais, uma região do cérebro que regula a dopamina. A desregulação da dopamina em condições como a doença de Parkinson pode afetar a taxa regular de piscadas. Estudos descobriram que indivíduos com Parkinson frequentemente apresentam taxas de piscadas reduzidas ou maior variabilidade nas taxas de piscadas, em comparação com indivíduos saudáveis. Essas descobertas sugerem que a taxa de piscadas pode servir como um indicador indireto da liberação ou do comprometimento da dopamina.

Embora a taxa de piscadas possa não fornecer o mesmo nível de precisão que as medições neuroquímicas diretas, ela oferece uma medida indireta prática e acessível que pode complementar as técnicas tradicionais de imagem. Essa abordagem alternativa tem se mostrado promissora para aprimorar nossa compreensão da função da dopamina em vários processos cognitivos e comportamentais.

Nosso estudo revelou que o sombrio Winter movement provocou uma resposta particularmente forte da dopamina, desafiando nossas noções preconcebidas e lançando luz sobre a interação entre música e emoções. Sem dúvida, você poderia ter previsto uma resposta mais intensa ao familiar e animador Concerto de primavera, mas esse não foi o caso.

Nossa abordagem foi além da medição da dopamina para obter uma compreensão abrangente dos efeitos da música triste e alegre. Também usamos a análise de rede EEG para estudar como diferentes regiões do cérebro se comunicam e sincronizam sua atividade enquanto ouvem músicas diferentes. Por exemplo, as regiões associadas à apreciação da música, ao desencadeamento de emoções positivas e à recuperação de memórias pessoais ricas podem “conversar” entre si. É como assistir ao desenrolar de uma sinfonia de atividade cerebral, à medida que os indivíduos experimentam subjetivamente uma gama diversificada de estímulos musicais.

Paralelamente, os autorrelatos de experiências subjetivas nos forneceram informações sobre o impacto pessoal de cada música, inclusive o período de tempo dos pensamentos (passado, presente ou futuro), seu foco (próprio ou dos outros), sua forma (imagens ou palavras) e seu conteúdo emocional. A categorização desses pensamentos e emoções e a análise de sua correlação com os dados cerebrais podem fornecer informações valiosas para futuras intervenções terapêuticas.

Nossos dados preliminares revelam que a música alegre desperta pensamentos presentes e orientados para o futuro, emoções positivas e um foco externo nos outros. Esses pensamentos foram associados ao aumento da atividade cerebral frontal e à redução da atividade cerebral posterior. Em contraste, as músicas tristes provocaram uma reflexão focada em si mesma sobre eventos passados, alinhando-se com o aumento da atividade neural em áreas do cérebro ligadas à introspecção e à recuperação da memória.

Então, por que a música triste tem o poder de afetar o bem-estar psicológico? A experiência imersiva de melodias sombrias oferece uma plataforma para liberação e processamento emocional. Ao evocar emoções profundas, a música triste permite que os ouvintes encontrem consolo, introspecção e naveguem com eficácia em seus estados emocionais.

Esse entendimento forma a base para o desenvolvimento de futuras intervenções de musicoterapia direcionadas que atendam às pessoas que enfrentam dificuldades de regulação emocional, ruminação e até mesmo depressão. Em outras palavras, até mesmo a música triste pode ser uma ferramenta para o crescimento pessoal e a reflexão.

O que a musicoterapia pode oferecer no futuro

Embora não seja uma panaceia, a audição de música oferece efeitos terapêuticos substanciais, o que pode levar a uma maior adoção de sessões de musicoterapia juntamente com a terapia tradicional de conversação. A integração da tecnologia à musicoterapia, principalmente por meio de serviços emergentes baseados em aplicativos, está pronta para transformar a forma como as pessoas acessam intervenções musicais terapêuticas personalizadas e sob demanda, proporcionando um caminho conveniente e eficaz para o autoaperfeiçoamento e o bem-estar.

E, olhando ainda mais para o futuro, a integração da inteligência artificial (IA) tem o potencial de revolucionar a musicoterapia. A IA pode adaptar dinamicamente as intervenções terapêuticas com base na evolução das respostas emocionais de uma pessoa. Imagine uma sessão de terapia que use a IA para selecionar e ajustar a música em tempo real, adaptada com precisão às necessidades emocionais do paciente, criando uma experiência terapêutica altamente personalizada e eficaz. Essas inovações estão prontas para remodelar o campo da musicoterapia, liberando todo o seu potencial terapêutico.

Além disso, uma tecnologia emergente chamada neurofeedback tem se mostrado promissora. O neurofeedback consiste em observar o EEG de uma pessoa em tempo real e ensiná-la a regular e melhorar seus padrões neurais. A combinação dessa tecnologia com a musicoterapia pode permitir que as pessoas “mapeiem” as características musicais que são mais benéficas para elas e, assim, entendam a melhor forma de se ajudarem.

Em cada sessão de musicoterapia, o aprendizado ocorre enquanto os participantes recebem feedback sobre o status de sua atividade cerebral. A atividade cerebral ideal associada ao bem-estar e também a qualidades musicais específicas, como o ritmo, o andamento ou a melodia de uma peça, é aprendida com o tempo. Essa abordagem inovadora está sendo desenvolvida em nosso laboratório e em outros lugares.

Como em qualquer forma de terapia, o reconhecimento das limitações e das diferenças individuais é fundamental. Entretanto, há motivos convincentes para acreditar que a musicoterapia pode levar a novos avanços. Os recentes avanços nas metodologias de pesquisa, impulsionados em parte pelas contribuições de nosso laboratório, aprofundaram significativamente nossa compreensão de como a música pode facilitar a cura.

Estamos começando a identificar dois elementos centrais: a regulação emocional e o poderoso vínculo com as memórias autobiográficas pessoais. Nossa pesquisa em andamento está concentrada em desvendar as intrincadas interações entre esses elementos essenciais e as regiões específicas do cérebro responsáveis pelos efeitos observados.

É claro que o impacto da musicoterapia vai além desses novos desenvolvimentos nas neurociências. O puro prazer de ouvir música, a conexão emocional que ela promove e o conforto que proporciona são qualidades que vão além do que pode ser medido apenas por métodos científicos. A música influencia profundamente nossas emoções e experiências básicas, transcendendo a medição científica. Ela fala ao âmago de nossa experiência humana, oferecendo impactos que não podem ser facilmente definidos ou documentados.

Ou, como disse perfeitamente um dos participantes de nosso estudo: