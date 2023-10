Noix de cola - du nanofertilisant à la protection des métaux contre la corrosion : notre recherche trouve de nouvelles utilisations pour cette plante précieuse

La noix de cola est cultivée pour ses graines. L'arbre est originaire d'Afrique de l'Ouest, où il est largement cultivé. On le trouve également en Asie, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes.

La production mondiale de noix de cola

La production mondiale de noix de cola était d'environ 311 331 tonnes en 2021. Plus de 90 % de la production mondiale de noix de cola provient d'Afrique de l'Ouest , soit 50 % du Nigeria, 27 % du Cameroun, 16 % de la Côte d'Ivoire et 8 % du Ghana.

Les espèces les plus populaires sont Cola nitida (connue en Afrique de l'Ouest sous le nom de gbànja dans la langue Yòrùbá ; oji en Igbo ; gworo en Hausa) et Cola acuminata (àbàtà, Yòrùbá).

La noix de cola contient des substances chimiques naturelles qui agissent comme un stimulant lorsqu'elle est consommée. Elle fait partie de la culture et des traditions de certains Nigérians. Par exemple, elle est offerte en signe d'hospitalité chez les Igbo. Les Yòrùbá l'utilisent pour la divination et les cérémonies. Les Hausa la mâchent pour réduire la faim.

Les parties de la plante sont largement utilisées dans la médecine populaire, pour traiter le surpoids, les douleurs, la toux, le paludisme, la stérilité, la dysenterie, la fièvre typhoïde, l'herpès, les rhumatismes, l'arthrite et diverses infections. Elle est riche en composés phytochimiques – composés produits par les plantes.

Les noix sont également utilisées comme agents aromatiques et incorporées dans les boissons énergisantes et les produits pharmaceutiques.

Au cours des dix dernières années, nos recherches se sont concentrées sur d'autres utilisations potentielles du cola. Nous avons testé différentes parties de l'arbre - sa graine, sa coque, sa gousse et sa feuille - dans notre laboratoire d'Ogbomoso, dans l'ouest du Nigeria.

Nos expériences ont montré que, grâce à la biotechnologie et à la nanotechnologie, il existe de nouvelles utilisations potentielles dans des domaines tels que l'agriculture et la santé.

Biotechnologie et nanotechnologie

La biotechnoligie utilise des organismes vivants pour fabriquer différents produits. Par exemple, la levure est un organisme vivant utilisé pour produire du pain.

La nanotechnologie permet de fabriquer et d'utiliser des structures, des dispositifs et des systèmes en contrôlant la forme et la taille à l'échelle nanométrique. Un nanomètre est un milliardième de mètre. Elle a des applications dans l'agriculture, l'industrie, la médecine, l'environnement et les produits de consommation.

Notre laboratoire utilise les deux technologies.

Par exemple, nous avons utilisé des nanoparticules pour améliorer le rendement de l'acide citrique par la moisissure noire dans un milieu de jus de pomme de cajou. Notre groupe de recherche en nanotechnologie a également fait la première tentative de production de nanotextiles à partir du coton et de la soie au Nigeria. Nous avons utilisé des nanoparticules d'argent et d'oxyde de titane argenté produites à partir d'eaux usées de haricots de caroube pour modifier le tissu. La caroube est une légumineuse arborescente polyvalente que l'on trouve au Nigeria et dans d'autres régions d'Afrique.

Nos expériences ont également montré que les nanoparticules produites à partir de la noix de cola peuvent être appliquées à l'agriculture, à l'environnement et aux soins de santé.

Appliquer les technologies à la noix de cola

Depuis 2015, nous utilisons la noix de cola pour produire différents types de nanoparticules. Il s'agit notamment de nanoparticules d'argent synthétisées par la gousse, la graine et de la coque de la graine et des nanoparticules d'alliage.

Les autres nanoparticules synthétisées sont le dioxyde de titane, l’alliage titane-argent, le calcium et l’oxyde de magnésium.

Nous avons découvert que la noix de cola fournissait des substances chimiques qui catalysaient la formation de nanoparticules. Les nanoparticules ont été actives contre les bactéries et les champignons pathogènes, ont empêché la coagulation du sang et dégradaient certains colorants. Certaines d'entre elles ont également favorisé la croissance des légumes et le Moringa.

Dans une publication récente, nous avons passé en revue les façons dont la noix de cola peut être utilisée pour produire des biocarburants, des colorants et des aliments pour animaux. D'autres utilisations sont la production de nanomatériaux, d'enzymes, de biofertilisants, de charbon actif et de pesticides. Leurs extraits offrent également une protection contre la corrosion des métaux.

La noix de cola au service du développement durable

Nous avons détaillé l'importance de la noix de cola dans la catalyse, les énergies renouvelables, la technologie d'adsorption, l'inhibition de la corrosion, la technologie des aliments pour animaux et la nanobiotechnologie. Ces produits peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs de développement durable : élimination de la faim, énergie propre et abordable, eau propre et assainissement, santé et bien-être, industrie, innovation et infrastructure.

Dans notre dernier article, nous affirmons qu'il est possible de transformer les matériaux inutilisés et les déchets issus de la transformation de la noix de cola en nouveaux produits en utilisant des processus respectueux de l'environnement.

Le Nigeria génère chaque année environ 90 000 tonnes de déchets de gousses et de coques provenant de la transformation de la noix de cola. Nos recherches montrent que ces déchets peuvent être utilisés pour fabriquer des produits importants.

Nos recherches ont montré que la noix de cola recèle un potentiel considérable. Les déchets de sa transformation sont une “mine d'or” qui pourrait être utilisée pour créer de la richesse en générant des produits de valeur. La culture de la noix de cola au Nigeria devrait être développée à cette fin. De nouvelles variétés à haut rendement sont nécessaires pour augmenter la productivité. Cela permettra de créer des ressources matérielles qui pourront être utilisées dans les domaines de la biotechnologie, de la catalyse et de la nanotechnologie afin de contribuer à l'économie du pays.