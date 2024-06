Nova pesquisa sugere que girafas fêmeas evoluíram os pescoços para comer folhas mais nutritivas

No final das contas, tudo na biologia se resume a comida e sexo. Para sobreviver como indivíduo, você precisa de comida. Para sobreviver como espécie, você precisa de sexo.

Não é de surpreender, portanto, que a antiga questão de por que as girafas têm pescoços longos tenha se concentrado em comida e sexo. Depois de debater essa questão nos últimos 150 anos, os biólogos ainda não conseguem concordar sobre qual desses dois fatores foi o mais importante na evolução do pescoço da girafa. Nos últimos três anos, meus colegas e eu estamos tentando chegar ao fundo dessa questão.

Pescoços para sexo

No século XIX, os biólogos Charles Darwin e Jean Baptiste Lamarck especularam que o pescoço longo das girafas as ajudava a alcançar as folhas de acácia no alto das árvores, embora eles provavelmente não estivessem observando o comportamento real das girafas quando elaboraram essa teoria. Várias décadas depois, quando os cientistas começaram a observar girafas na África, um grupo de biólogos apresentou uma teoria alternativa baseada em sexo e reprodução.

Esses biólogos pioneiros notaram como as girafas machos, de pé lado a lado, usavam seus longos pescoços para balançar a cabeça e bater uma na outra. Os pesquisadores chamaram esse comportamento de “luta de pescoços” e imaginaram que ele ajudava as girafas a provar seu domínio umas sobre as outras e a conquistar parceiros. Os machos com os pescoços mais longos ganhavam essas competições e, por sua vez, aumentavam seu sucesso reprodutivo. Essa favorabilidade, previram os cientistas, impulsionou a evolução dos pescoços longos.

Desde sua criação, a hipótese de seleção sexual de pescoços para sexo ofuscou a hipótese de Darwin e Lamarck de pescoços para alimentação.

A hipótese dos pescoços por sexo prevê que os machos devem ter pescoços mais longos do que as fêmeas, uma vez que somente os machos os utilizam para lutar, e de fato eles o fazem. Mas as girafas adultas do sexo masculino também são cerca de 30% a 50% maiores do que as do sexo feminino. Todos os seus componentes corporais são maiores. Portanto, minha equipe queria descobrir se os machos têm pescoços proporcionalmente mais longos quando se leva em conta sua estatura geral, composta pela cabeça, pescoço e pernas dianteiras.

O pescoço não é para o sexo?

Mas não é fácil medir as proporções do corpo da girafa. Por um lado, seus pescoços crescem desproporcionalmente mais rápido durante os primeiros seis a oito anos de vida. E, na natureza, não é possível saber exatamente a idade de um animal. Para contornar esses problemas, nós medimos as proporções corporais em girafas Masai em cativeiro em zoológicos norte-americanos. Nesse caso, sabíamos a idade exata das girafas e pudemos comparar esses dados com as proporções corporais de girafas selvagens que sabíamos com segurança que tinham mais de 8 anos.

Para nossa surpresa, descobrimos que as girafas adultas têm pescoços proporcionalmente mais longos do que os machos, o que contradiz a hipótese de pescoços por sexo. Também descobrimos que as girafas adultas têm troncos proporcionalmente mais longos, enquanto os machos adultos têm pernas dianteiras proporcionalmente mais longas e pescoços mais grossos.

Douglas Cavener

Os bebês girafas não têm nenhuma dessas diferenças de proporção corporal específicas do sexo. Elas só aparecem quando as girafas atingem a idade adulta.

A descoberta de que as girafas fêmeas têm proporcionalmente pescoços e troncos corporais mais longos nos levou a propor que foram as fêmeas, e não os machos, que impulsionaram a evolução do pescoço longo da girafa, não para fins sexuais, mas para alimentação e reprodução. Nossa teoria está de acordo com Darwin e Lamarck, segundo os quais a alimentação foi o principal motor da evolução do pescoço da girafa, mas com ênfase no sucesso reprodutivo feminino.

Uma forma de morrer

As girafas são notoriamente exigentes e se alimentam de folhas frescas, flores e vagens de sementes. As girafas fêmeas precisam comer bastante, pois passam a maior parte de sua vida adulta grávidas ou fornecendo leite para seus filhotes.

As fêmeas tendem a usar seus longos pescoços para sondar profundamente os arbustos e as árvores para encontrar o alimento mais nutritivo. Por outro lado, os machos tendem a se alimentar no alto das árvores, estendendo totalmente o pescoço na vertical. As fêmeas precisam de troncos proporcionalmente mais longos para criar bezerros que podem ter mais de dois metros de altura ao nascer.

No caso dos machos, eu diria que suas pernas dianteiras proporcionalmente mais longas são uma adaptação que lhes permite montar as fêmeas mais facilmente durante o sexo. Embora tenhamos descoberto que seus pescoços podem não ser tão proporcionalmente longos quanto os das fêmeas, eles são mais grossos. Essa é provavelmente uma adaptação que os ajuda a vencer as brigas no pescoço.

Douglas Cavener

Mas o pescoço das girafas não é sua única característica longa. Elas têm pernas muito longas, proporcionalmente, que contribuem para sua altura quase tanto quanto o pescoço. No entanto, suas pernas longas têm um custo considerável, principalmente para as girafas macho. Uma fração desproporcional de sua massa corporal é empilhada sobre suas pernas dianteiras finas, o que pode levar a lesões e problemas de mobilidade a longo prazo.

Graham Mitchell, um proeminente biólogo de girafas, afirmou que elas tem corpos “desenhados para morrer”“. Em cativeiro, onde a equipe pode determinar a causa da morte, bem mais da metade das girafas macho morre de problemas nas pernas dianteiras, o que reduz sua vida útil em 25% em comparação com as fêmeas. Pouquíssimas girafas fêmeas morrem de problemas de saúde relacionados às suas pernas.

A altura das girafas também significa que elas não conseguem subir encostas íngremes muito bem. A pesquisa da minha equipe mostrou que essa limitação provavelmente as impediu de viajar pelas escarpas do Grande Vale do Rift na África Oriental. Mas a vantagem de acasalamento por serem altos deve superar esses custos para sua saúde e mobilidade.

Essa pesquisa não está descartando totalmente a teoria do pescoço para o sexo. É provável que o pescoço longo desempenhe um papel fundamental na luta de pescoço entre os machos e na conquista de uma parceira. Mas nossa pesquisa sugere que a luta entre os pescoços dos machos era provavelmente um benefício secundário que vinha junto com o melhor acesso das fêmeas aos alimentos.

No futuro, minha equipe analisará os fatores genéticos que levaram à estatura e ao físico extraordinários da girafa. Queremos traçar e reconstruir o caminho evolutivo que elas seguiram para alcançar os céus.