Novas leis climáticas da Califórnia obrigarão Exxon, Apple e outras gigantes a declararem suas emissões de gases de efeito estufa; impacto pode ser global

Em breve, muitas das maiores empresas públicas e privadas do mundo que têm negócios na Califórnia serão obrigadas a rastrear, monitorar e relatar quase todas as suas emissões de gases de efeito estufa, inclusive as emissões de suas cadeias de suprimentos, viagens de negócios, deslocamentos de funcionários e a forma como os clientes usam seus produtos.

Isso significa que as empresas de petróleo e gás, como a Chevron, provavelmente terão que contabilizar as emissões dos veículos que usam sua gasolina, e a Apple terá que contabilizar os materiais que são usados nos iPhones.

É um grande salto em relação aos requisitos atuais de relatórios federais e estaduais, que exigem o relatório apenas de determinadas emissões das operações diretas das empresas. E isso terá ramificações globais.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, sancionou duas novas regras em 7 de outubro de 2023. De acordo com a nova Climate Corporate Data Accountability Act (Lei de Responsabilidade de Dados Corporativos sobre o Clima), as empresas norte-americanas com receita anual de US$ 1 bilhão ou mais terão que relatar suas emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa a partir de 2026 e 2027. A Câmara de Comércio da Califórnia se opôs à regulamentação, argumentando que ela aumentaria os custos das empresas. Mas mais de uma dúzia de grandes corporações endossaram a regra, incluindo Microsoft, Apple, Salesforce e Patagônia.

A segunda lei, a Climate-Related Financial Risk Act, exige que as empresas que geram US$ 500 milhões ou mais informem seus riscos financeiros relacionados às mudanças climáticas e seus planos de mitigação de riscos.

Como professora de economia e políticas públicas, estudo o comportamento ambiental corporativo e as políticas públicas, inclusive se leis de divulgação como essas funcionam para reduzir as emissões. Acredito que as novas regras da Califórnia representam um passo significativo em direção à integração das divulgações corporativas sobre o clima e ações corporativas sobre o clima potencialmente significativas.

Muitas grandes corporações já estão divulgando informações

A maioria das empresas cobertas pelas regras de divulgação climática da Califórnia são corporações multinacionais. Elas incluem empresas de tecnologia, como Apple, Google e Microsoft; varejistas gigantes, como Walmart e Costco; e empresas de petróleo e gás, como ExxonMobil e Chevron.

Muitas dessas grandes corporações estão se preparando para as regras de divulgação obrigatória há vários anos.

Cerca de dois terços das empresas listadas no índice S&P 500 reportam voluntariamente ao CDP, anteriormente chamado de Carbon Disclosure Project. O CDP é uma organização sem fins lucrativos que pesquisa empresas em nome de investidores institucionais sobre sua gestão de carbono e planos para reduzir as emissões de carbono.

Muitas delas também enfrentam exigências de relatórios em outros lugares, inclusive na União Europeia, no Reino Unido, na Nova Zelândia, em Cingapura e em cidades como Hong Kong.

Além disso, algumas das mesmas empresas dos EUA, principalmente bancos e gestores de ativos que operam ou vendem produtos na Europa, já começaram a cumprir o Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis da UE. Essas normas exigem que as empresas informem como os riscos de sustentabilidade são integrados à tomada de decisões de investimento.

Embora a Califórnia não seja o primeiro lugar a exigir divulgações sobre o clima, ela é a quinta maior economia do mundo. Portanto, as novas leis do estado estão prontas para ter uma influência substancial em todo o mundo. As subsidiárias de empresas que antes não precisavam informar suas emissões agora estarão sujeitas às exigências de divulgação. Na verdade, a Califórnia está exercendo sua imensa influência no mercado para estabelecer a divulgação de informações sobre o clima como prática padrão nos EUA e em outros países.

A Califórnia também tem um histórico de ser um banco de ensaio para futuras políticas federais dos EUA. O governo dos EUA está considerando requisitos mais amplos de relatórios de emissões. Mas as novas regras da Califórnia vão além das regras de divulgação climática corporativa propostas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ou das regras de divulgação propostas pelo presidente Joe Biden para empreiteiros federais.

A parte mais controversa das novas regras de divulgação envolve as emissões de escopo 3. Essas emissões são provenientes dos fornecedores de uma empresa e do uso de seus produtos por seus consumidores, e são notoriamente difíceis de rastrear com precisão.

A nova lei de relatórios de emissões da Califórnia orienta o California Air Resources Board (Conselho de Recursos Atmosféricos da Califórnia), que desenvolverá as regulamentações e as administrará, que permita alguma margem de manobra nos relatórios de escopo 3, desde que os relatórios sejam feitos com uma base razoável e divulgados de boa fé. Também é importante observar que, neste momento, as leis de divulgação não exigem que as empresas reduzam essas emissões, apenas que as informem. Mas o rastreamento das emissões de escopo 3 destaca onde as empresas podem pressionar os fornecedores a fazer mudanças.

O que as divulgações podem alcançar?

A grande quantidade de mandatos de divulgação climática em nível global sugere que os formuladores de políticas e os investidores de todo o mundo percebem que as divulgações climáticas estão impulsionando ações que protegem o meio ambiente. A grande questão é: As regras de divulgação realmente funcionam para reduzir as emissões?

Minha pesquisa mostra que os sistemas voluntários de divulgação de carbono, como os do CDP, que se concentram na divulgação de resultados de sustentabilidade corporativa, como metas de emissões com base científica, tendem a não ser tão eficazes quanto aqueles que se concentram nos resultados, como as emissões reais de carbono de uma empresa.

Por exemplo, uma empresa poderia receber uma nota A ou B do CDP e, ainda assim, aumentar suas emissões de carbono em toda a entidade, principalmente quando não sofre pressão regulatória.

Por outro lado, um estudo recente sobre o mandato de divulgação de 2013 do Reino Unido para empresas listadas incorporadas no país constatou que as empresas reduziram suas emissões operacionais em cerca de 8% em relação a um grupo de controle, sem alterações significativas em sua lucratividade. Quando as empresas divulgam suas emissões, elas podem obter conhecimentos importantes sobre ineficiências em suas operações e cadeias de suprimentos que não eram evidentes antes.

Em última análise, um programa de divulgação bem elaborado, seja voluntário ou obrigatório, precisa se concentrar na consistência, comparabilidade e responsabilidade. Essas características permitem que as empresas demonstrem que suas promessas e ações climáticas são reais e não apenas uma fachada para o greenwashing.