O branqueamento dos corais causado pelo aquecimento dos oceanos exige uma resposta global

O quarto evento global de branqueamento de corais, anunciado neste mês de abril, é um alerta urgente para o mundo.

Embora o anúncio da Administração Nacional Oceanográfica e Atmosférica dos EUA não seja inesperado, trata-se do segundo branqueamento global em massa na última década. Ele anuncia uma nova realidade na qual podemos esperar eventos de branqueamento mais frequentes e severos à medida que os recordes de temperatura do oceano continuam a ser quebrados.

Os ciclos de declínio e recuperação são normais para os recifes de coral, mas as janelas de recuperação agora são mais curtas. Os eventos de estresse, como as ondas de calor marinhas, estão chegando mais rapidamente e com menos avisos. Esses eventos também estão mais disseminados.

As últimas temperaturas globais da superfície do mar permanecem acima das médias de longo prazo.

À medida que o hemisfério sul passa para o inverno, os oceanos tropicais do hemisfério norte entram no verão. O calor começará a se acumular, este ano a partir de uma base mais alta. É mais provável que os recifes sofram maior estresse térmico mais cedo do que nos anos anteriores.

O que aconteceu no verão passado?

O branqueamento em massa generalizado é uma novidade para os recifes de coral. O primeiro evento global de branqueamento ocorreu em 1998.

Os eventos globais de branqueamento em massa são “chamados” quando um branqueamento significativo de corais é confirmado nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico.

O evento atual está se configurando como um dos mais graves até o momento. Ele começou com um estresse térmico severo acumulado no verão de 2023 no hemisfério norte. Ele continuou no verão do hemisfério sul de 2023-24.

No passado, as temperaturas do verão na Grande Barreira de Corais atingiam o pico por volta de fevereiro. Agora, as temperaturas do oceano estão mais altas por mais tempo. Vemos máximas acima dos valores históricos até abril.

Na Grande Barreira de Corais, grandes áreas foram expostas a um estresse térmico recorde durante o verão (dezembro a março). Foi observado branqueamento predominante em três quartos dos recifes de coral pesquisados em águas rasas.

As imagens abaixo mostram o recife na Ilha North Keppel, no sul da Grande Barreira de Corais, antes do branqueamento em maio de 2023 e durante o branqueamento em março de 2024. (Clique e arraste o controle deslizante para frente e para trás para ver a diferença).

Embora seja muito cedo para saber o impacto total, está se configurando como um dos mais sérios e extensos eventos de branqueamento em massa registrados na Grande Barreira de Corais.

Por que os recifes de coral são tão importantes?

Os recifes de coral são vitais para a saúde dos oceanos. Eles também fornecem alimentos, renda e proteção costeira contra tempestades e inundações para um número estimado de 500 milhões de pessoas. Eles cobrem menos de 1% do fundo do mar, mas sustentam pelo menos 25% das espécies marinhas.

Assim como as regiões polares, os recifes de coral são especialmente vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. O aumento das concentrações de gases de efeito estufa está aquecendo os oceanos.

© AIMS | Grace Frank

Os recifes podem se recuperar desse evento?

Esse evento global atual ainda está se desenrolando. Seus impactos totais não serão conhecidos por algum tempo.

Algumas mortes de corais são imediatas. Algumas colônias se recuperam, enquanto outras sucumbem depois que o calor do oceano diminui. Complexas diferenças locais e específicas de cada espécie são típicas para as respostas dos corais ao estresse térmico e sua recuperação após um evento.

O branqueamento ocorre quando os corais sob estresse severo expulsam as algas simbióticas que vivem em seus tecidos, fazendo com que fiquem completamente brancos. Embora não estejam mortos, os corais são enfraquecidos pelo branqueamento. Aqueles que sobrevivem são mais suscetíveis a doenças. O branqueamento também pode prejudicar sua capacidade de reprodução.

Mais de 40 anos de dados analisados pela Rede Global de Monitoramento de Recifes de Coral mostram uma tendência de queda na quantidade de corais nos recifes entre 2009 e 2018. Essa perda de corais reflete os impactos cumulativos de eventos anteriores de branqueamento de corais e pressões locais, como poluição, desenvolvimento costeiro destrutivo e pesca excessiva.

Após o devastador evento de branqueamento plurianual de 2014-17, alguns recifes recuperaram parte da cobertura de coral perdida durante períodos de baixa perturbação. A maioria dos ganhos foi obtida por corais “tabulares” de crescimento rápido, o que pode alterar a composição de espécies dos recifes.

Uma oportunidade de aprender mais sobre como salvar os recifes

O monitoramento de longo prazo identifica áreas de recifes de coral que se recuperam naturalmente após um distúrbio e áreas que não se recuperam. Essas informações ajudam os gerentes de recifes e os cientistas a saber onde concentrar seus esforços para ajudar na proteção e recuperação dos recifes.

No momento, essas informações geralmente são escassas. Monitorar os recifes do mundo é um desafio. A área global total dos recifes de coral de águas rasas é estimada em 249.713 quilômetros quadrados. Muitos recifes estão em locais remotos.

O monitoramento recente inovações melhorará o acesso a dados de qualidade no médio prazo.

© AIMS | Neal Cantin

Embora devastadores, os eventos de branqueamento em massa de corais oferecem uma oportunidade única para pesquisa informar ações. Na Austrália e em todo o mundo, os cientistas estão estudando quais corais são mais tolerantes ao calor, se os corais estão se adaptando às ondas de calor marinhas, por que os corais se recuperam de forma diferente e como usar esse conhecimento para intervenções que podem melhorar a resiliência dos recifes.

A ciência que possibilita ações que refletem as condições locais - tanto biofísicas quanto socioeconômicas - permitirá que as intervenções sejam mais relevantes localmente.

O que podemos fazer?

A rapidez com que o mundo age para reduzir as emissões de gases de efeito estufa que provocam o aquecimento global determinará quais recifes, espécies marinhas e funções e serviços do ecossistema poderão ser mantidos.

Uma abordagem multifacetada para proteger e restaurar os recifes de coral tem orientado muitas estratégias de gerenciamento, planos e chamadas para ação em todo o mundo. Essas estratégias têm se concentrado principalmente em ações e soluções locais e regionais. Na Austrália, houve um investimento significativo em gestão da qualidade da água e em pesquisa e desenvolvimento de técnicas de restauração de recifes de coral.

A ciência desempenha um papel importante aqui. As ideias são baratas, mas a implementação é difícil e cara. Colaborações globais eficazes podem encontrar soluções mais econômicas para melhorar a resiliência dos recifes.

O combate aos fatores locais que afetam a saúde dos recifes de coral continua sendo importante, assim como as inovações para proteger e restaurar os recifes de coral. Mas, acima de tudo, uma ação urgente para conter os efeitos da mudança climática global é vital para a saúde de nossos oceanos e das pessoas que dependem dos recursos marinhos.