O fenômeno dos fãs: a ciência por trás da veneração a figuras como Taylor Swift ou Coldplay

Em 1964, o aeroporto JFK de Nova York presenciou uma cena que entraria para a história: milhares de jovens gritavam e choravam enquanto aguardavam a chegada dos Beatles. Esse fenômeno, conhecido como beatlemania, foi um dos primeiros exemplos modernos de fanatismo em massa.

Décadas depois, artistas como Taylor Swift e Coldplay continuam a gerar devoção semelhante em seus fãs. O que está por trás desse comportamento?

A psicologia do fenômeno dos fãs

O fenômeno dos fãs refere-se à lealdade e à paixão desenfreadas que certos indivíduos sentem por uma figura pública, seja ela um músico, ator, atleta ou até mesmo um personagem fictício.

A teoria da identidade social de Henri Tajfel e John C. Turner (1979) sugere que as pessoas categorizam seu mundo social em grupos aos quais pertencem (“nós”) e coletivos aos quais não pertencem (“eles”). Nessa visão, os fãs de Taylor Swift, por exemplo, identificam-se fortemente como swifties, um grupo com valores, normas e comportamentos compartilhados.

Estudos mais recentes sugerem que o senso de pertencimento a um grupo de fãs pode melhorar o bem-estar emocional e a autoestima, proporcionando um espaço onde os indivíduos sentem aceitação e apoio.

Taylor Swift e a conexão emocional

Taylor Swift é um caso paradigmático de como um artista pode cultivar uma base de fãs extremamente leal. A cantora americana, conhecida por suas letras autobiográficas e emocionais, oferece a seus fãs mais do que apenas música: uma narrativa com a qual eles podem se identificar. Essa conexão emocional é fundamental para entender por que os swifties são tão devotados.

Um estudo de Donald Horton e R. Richard Wohl (1956) introduziu o conceito de “relacionamento parassocial”, que descreve a ilusão de um relacionamento pessoal entre o espectador e uma figura da mídia. As interações de mídia social, como veremos, reforçam essa ilusão.

Um estudo de 2019 amplia a ideia, mostrando que relacionamentos parassociais podem ser tão significativos quanto os reais em termos de apoio emocional e conexão.

Coldplay e a experiência coletiva

O Coldplay, por outro lado, oferece um exemplo claro de como a música pode promover um senso de comunidade e pertencimento. As apresentações ao vivo da banda britânica são conhecidas por sua atmosfera inclusiva e energizante. Durante seus shows, é comum ver milhares de fãs cantando em uníssono.

A teoria do fluxo do psicólogo Mihály Csikszentmihalyi (1990) pode nos ajudar a entender esse fato. “Fluxo” é um estado mental no qual uma pessoa está completamente imersa em uma atividade, experimentando uma sensação de foco e prazer.

Os shows do Coldplay, com sua música envolvente e efeitos visuais, criam um ambiente propício para que os fãs atinjam esse estado. Trabalhos recentes mostraram que as experiências de fluxo em eventos musicais também podem ter um impacto positivo duradouro no bem-estar emocional dos participantes.

Liberação de dopamina

O fenômeno dos fãs pode ser analisado por vários prismas. De uma perspectiva neurobiológica, pesquisa de 2011 descobriu que as emoções intensas desencadeadas pela audição de música estão associadas à liberação do neurotransmissor dopamina no sistema de recompensa do cérebro. Essa liberação reforça o comportamento, fazendo com que os indivíduos busquem repetidamente experiências semelhantes.

Assistir a shows ou interagir com outros fãs pode ativar as mesmas engrenagens, reforçando o comportamento de busca de experiências relacionadas ao artista.

Uma forma de pertencimento

Por sua vez, a psicologia social vê esse fenômeno como uma forma de conformidade e coesão. Como apontou o psicólogo e escritor americano Robert Cialdini, as pessoas têm maior probabilidade de se conformar com as normas e os comportamentos daqueles que consideram semelhantes ou pertencentes ao seu grupo.

A hipótese da comparação social do psicólogo Leon Festinger (1954) acrescenta que as pessoas avaliam suas próprias opiniões e habilidades por meio de comparações. No contexto em questão, os torcedores se comparam com outros membros do grupo para afirmar sua identidade. Isso pode levar a um maior envolvimento em atividades como assistir a shows ou participar de discussões online.

Benefícios e prejuízos de ser um fã

Em última análise, ser fã de um artista pode ter efeitos psicológicos positivos. O fato de pertencer a uma comunidade proporciona um senso de identidade e apoio social. Além disso, participar de atividades relacionadas ao fandom pode ser uma forma de escapismo, oferecendo alívio temporário do estresse e das preocupações diárias.

Entretanto, não devemos ignorar os aspectos negativos. Em alguns casos, a devoção extrema pode levar a um comportamento obsessivo ou até mesmo à idolatria, em que a figura pública é vista como infalível e perfeita.

Essa idealização pode levar a expectativas irreais e ao desencanto quando o ídolo não está à altura delas. Um estudo de 2004 associou a idolatria extrema a problemas psicológicos, como ansiedade e depressão.

O combustível da mídia social

Atualmente, as mídias sociais têm desempenhado um papel fundamental na evolução do fenômeno. Plataformas como o Twitter, o Instagram e o TikTok permitem que os fãs interajam diretamente com seus ídolos, criando comunidades globais e promovendo um senso de intimidade que antes era impensável.

Uma de suas principais vantagens é o acesso direto a figuras públicas, que podem se comunicar com seus seguidores por meio de publicações, vídeos ao vivo e comentários. Essa acessibilidade cria a ilusão de um relacionamento pessoal, mesmo que o relacionamento seja unilateral.

As redes sociais também facilitam a formação de comunidades e subculturas. Os fãs podem participar de grupos e fóruns nos quais compartilham seu amor pelo artista, trocam notícias e conteúdo e organizam eventos e atividades relacionados. Essas comunidades oferecem um espaço seguro e de apoio para expressar sua paixão e encontrar outras pessoas com interesses semelhantes, o que é fundamental para o bem-estar emocional e a formação de identidade.

Além disso, a capacidade da mídia social de tornar o conteúdo viral permitiu que os fãs organizassem campanhas em massa para apoiar seus ídolos. Um exemplo notável é o uso de hashtags para promover novos lançamentos musicais ou votar em prêmios.

Esses movimentos não apenas demonstram o poder coletivo dos fãs, mas podem ter um impacto significativo na carreira de um artista. Um estudo de 2013 já descobriu que as campanhas de fãs no Twitter podem influenciar as paradas de sucesso e as decisões das gravadoras.

Mas o uso da mídia social também traz riscos psicológicos: a comparação constante com a vida aparentemente perfeita das celebridades pode levar a sentimentos de inadequação e baixa autoestima. Isso foi sugerido, por exemplo, por pesquisa inicial (2014) que analisou equiparações sociais no Facebook.

O fenômeno dos fãs é um campo fascinante que combina elementos de psicologia, sociologia e cultura pop. Por meio de uma combinação de conexão emocional, experiências compartilhadas e formação de comunidades, esses artistas conseguem criar vínculos duradouros com seus seguidores, algo ampliado pela mídia social.