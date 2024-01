O que acontece com seu fígado quando você deixa de beber

De acordo com a mitologia grega, Zeus puniu Prometeu por ter dado fogo aos seres humanos. Ele acorrentou Prometeu e colocou uma águia para se banquetear com seu fígado. A cada noite, o fígado voltava a crescer e, a cada dia, a águia retornava para seu banquete. Na realidade, um fígado pode realmente voltar a crescer?

O fígado é o maior órgão interno do corpo humano. Ele é necessário para centenas de processos corporais, incluindo a quebra de toxinas como o álcool. Como é o primeiro órgão a “ver” o álcool que foi ingerido, não é de surpreender que seja o mais suscetível aos efeitos do álcool. Entretanto, outros órgãos, inclusive o cérebro e o coração, também podem ser danificados pelo uso excessivo de álcool a longo prazo.

Como especialista em fígado, encontro pessoas com doença hepática relacionada ao álcool todos os dias. Trata-se de um espectro de doença que vai desde o acúmulo de gordura no fígado (fígado gorduroso) até a formação de cicatrizes (cirrose) e, normalmente, não causa nenhum sintoma até os estágios finais do dano.

No início, o álcool torna o fígado gorduroso. Essa gordura faz com que o fígado fique inflamado. Em resposta, ele tenta se curar, produzindo tecido cicatricial. Se isso continuar sem controle, o fígado inteiro pode se tornar uma malha de cicatrizes com pequenas ilhas de fígado “bom” no meio - cirrose.

Nos estágios finais da cirrose, quando o fígado falha, as pessoas podem ficar amarelas (icterícia), inchar com líquido e ficar sonolentas e confusas. Isso é grave e pode ser fatal.

A maioria das pessoas que bebem regularmente mais do que o limite recomendado terá um fígado gorduroso. Que limite é esse? Cerca de seis pints (cada pint tem 570 ml) de cerveja de teor alcoólico normal (4% Alcohol By Volume) por semana ou cerca de seis taças médias (175 ml) de vinho (14% ABV). O uso prolongado e intenso de álcool aumenta o risco de desenvolvimento de cicatrizes e cirrose.

Boas notícias

Felizmente, há boas notícias. Em pessoas com fígado gorduroso, depois de apenas duas ou três semanas de abandono do álcool, o fígado pode se curar e ficar com aparência e funcionamento como novos.

Em pessoas com inflamação hepática ou cicatrizes leves, mesmo sete dias após o abandono do álcool, há reduções perceptíveis na gordura, na inflamação e nas cicatrizes do fígado. A interrupção do uso de álcool por vários meses permite que o fígado se recupere e volte ao normal.

Em bebedores pesados com cicatrizes mais graves ou insuficiência hepática, o abandono do álcool por vários anos reduz a chance de agravamento da insuficiência hepática e morte. No entanto, as pessoas que bebem muito podem ser fisicamente dependentes do álcool e parar repentinamente pode causar abstinência alcoólica.

Em sua forma leve, ela causa tremores e sudorese. Mas se for grave, pode causar alucinações, convulsões e até mesmo a morte. A abstinência nunca é recomendada para bebedores pesados, que devem procurar orientação médica sobre como abandonar o álcool com segurança.

Outros benefícios

Deixar de beber também tem efeitos positivos sobre o sono, a função cerebral e a pressão arterial.

Evitar o álcool por longos períodos também reduz o risco de vários tipos de câncer (inclusive de fígado, pâncreas e cólon) e o risco de doenças cardíacas e derrames.

Entretanto, o álcool não é a única causa de problemas de saúde. Abandoná-lo traz muitos benefícios à saúde, mas não é uma panaceia. Ele deve ser visto como parte de um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta equilibrada e exercícios físicos regulares.

Portanto, para responder à pergunta feita pelo mito de Prometeu, o fígado tem um poder incrível de se reparar depois de ter sido danificado. Mas ele não pode voltar a crescer como novo se já tiver sofrido cicatrizes graves.

Se você parar de beber e tiver apenas um fígado gorduroso, ele poderá voltar ao normal rapidamente. Se você já tinha um fígado com cicatrizes (cirrose), a interrupção do consumo de álcool permitirá alguma cicatrização e melhora da função, mas não poderá desfazer todos os danos já causados.

Se quiser cuidar de seu fígado, não beba álcool. Mas, se precisar, beba com moderação e tenha de dois a três dias sem álcool por semana. Dessa forma, você não precisará contar com o poder mágico de autocura do fígado para se manter saudável.