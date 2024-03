O quê seu cabelo pode dizer sobre sua saúde?

O cabelo fala muito. A maneira como cortamos, penteamos e pintamos muitas vezes funciona como uma representação de quem somos.

Mas o cabelo é mais do que apenas uma questão estética. Ele também tem muitas funções importantes - evitar a perda de calor da pele, por exemplo, ou (no caso de nossas sobrancelhas) impedir que o suor escorra para os olhos.

E o cabelo também pode ser um reflexo do que está acontecendo dentro do nosso corpo. Muitas doenças podem alterar a qualidade e a aparência do nosso cabelo. Prestar atenção ao estado do cabelo pode nos dar pistas sobre nosso estado de saúde.

O ciclo do cabelo

Os folículos que produzem e nutrem os cabelos estão entre os menores órgãos de nosso corpo. O cabelo só pode crescer onde existem folículos.

O crescimento do cabelo é um processo complexo. Cada minúsculo folículo passa por diferentes estágios cíclicos. O primeiro é de crescimento ativo do cabelo (a fase “anogênica”), antes que o crescimento seja interrompido (a fase “catágena”). Em seguida, o cabelo é perdido ou eliminado do folículo (fase “telógena”).

Muitos fatores, desde a genética até os hormônios e a idade, podem afetar esses folículos e seu crescimento.

Crescimento excessivo de pelos

A hipertricose é uma condição em que os pelos crescem em excesso em todo o corpo. Na maioria dos casos, trata-se de uma reação a um novo medicamento, como a fenitoína, que é usada para tratar a epilepsia. Mas também pode ser causado por doenças, como anorexia e infecção pelo HIV/Aids.

Algumas condições também fazem com que o cabelo cresça em lugares onde não deveria. Em bebês recém-nascidos, tufos de cabelo perto da base da coluna vertebral podem indicar espinha bífida oculta. Isso ocorre quando as vértebras inferiores da coluna vertebral não se formaram adequadamente, deixando a delicada medula espinhal coberta apenas pela pele.

Os aspectos e os motivos dessas condições e sua capacidade de desencadear a hipertricose permanecem pouco compreendidos.

O hirsutismo é outra condição em que os pelos crescem excessivamente, mas em um padrão tipicamente masculino - no rosto, nos lábios, no peito e nos braços. Isso é causado pelos hormônios andrógenos, principalmente a testosterona, que, em níveis elevados, promovem o crescimento de pelos nessas regiões. Isso pode ser observado na síndrome do ovário policístico.

Queda de cabelo

O cabelo também pode começar a cair em quantidades anormais, tornando-se mais fino ou ausente em determinadas regiões do corpo. O termo médico para queda de cabelo é alopecia e pode ser localizada ou generalizada. As causas da alopecia são diversas e incluem infecções por fungos, anemia por deficiência de ferro, baixos níveis de hormônio da tireoide e uso de medicamentos (inclusive quimioterapia).

A idade, o gênero e a genética também podem ser responsáveis pela perda de cabelos. A calvície de padrão masculino (Male pattern baldness) ocorre na linha do cabelo e na coroa da cabeça. Ela é influenciada pelo hormônio testosterona, que encurta a fase de crescimento dos cabelos e os torna mais finos. A maioria dos homens com calvície de padrão masculino começa a observar a perda de cabelo por volta dos 20-25 anos de idade.

A calvície de padrão feminino, por outro lado, geralmente afeta primeiro a linha frontal do cabelo e causa afinamento em vez de perda total. O papel da testosterona é mais discutível nas mulheres, mas uma causa hormonal está envolvida, pois o afinamento é mais comum por volta e após a menopausa.

A queda de cabelo também pode ocorrer como resultado de puxões de cabelo. Pentear o cabelo com muita força pode causar tração no folículo e perda da integridade do cabelo. Algumas pessoas também podem puxar ou arrancar os cabelos por hábito. Isso é chamado de tricotilomania.

Tratamento de problemas capilares

Ajudar o cabelo a crescer novamente pode ser tão simples quanto tratar a condição subjacente que está causando sua perda. Outro tratamento a ser considerado é o medicamento minoxidil, o ingrediente ativo do Rogaine. A substância foi desenvolvida inicialmente como um tratamento para pressão alta, mas foi observado que também promove o crescimento dos cabelos. Isso pode ocorrer por meio de um efeito direto sobre os folículos capilares ou pela melhora do fluxo sanguíneo para o couro cabeludo. Essas incertezas podem explicar por que alguns pacientes apresentam boa melhora com a medicação e outros não.

Os transplantes capilares também são uma possibilidade, realocando cabelos para as áreas calvas. Há duas maneiras de realizar estes transplantes: você pode realocar vários enxertos pequenos “perfurados”, ou uma faixa maior de pele. Os enxertos são retirados da pele peluda do próprio corpo do paciente - um exemplo de autoenxerto.

Às vezes, a presença de pelos em áreas visíveis não é desejável, e há certos tratamentos disponíveis para interromper o crescimento excessivo. Além dos métodos tradicionais de remoção de pelos, a pílula anticoncepcional e outros medicamentos que regulam a influência hormonal sobre os pelos (como a finasterida) podem ser considerados nos casos em que a causa é uma condição hormonal (como a síndrome do ovário policístico).

Teste seu próprio cabelo

Para ter uma noção melhor da saúde do seu cabelo, você mesmo pode realizar um teste simples em casa, conhecido como “puxão de cabelo” (hair pull).

Selecione um grupo de 30 a 50 fios de cabelo (um pequeno tufo) e passe os dedos desde a base dos fios no couro cabeludo até as pontas. Você não precisa puxar com força - uma tração suave é tudo o que é necessário para desalojar um fio de cabelo. Observe quantos você arrancou.

Normalmente, apenas um ou dois fios de cabelo saem com um puxão, mas isso pode variar de pessoa para pessoa. Se houver mais de dez fios, é provável que seu couro cabeludo esteja soltando mais fios do que o normal. Isso pode ser sugestivo de alopecia, embora a realização de um exame mais detalhado por um dermatologista possa ajudar a saber se a queda de cabelo indica um problema mais sério.

As mudanças em seu cabelo podem não ser simplesmente uma questão de idade ou de como você o tem penteado e modelado. Há muitos padrões de crescimento e queda de cabelo que devem ser observados. Preste atenção a qualquer diferença, notada por você ou pelo seu cabeleireiro ou barbeiro.