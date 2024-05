O Starliner da Boeing está prestes a ser lançado - se for bem-sucedido, o teste representará um marco importante para os voos espaciais comerciais

Se tudo correr bem, no final do dia 6 de maio de 2024, os astronautas da NASA Butch Wilmore e Suni Williams decolarão para o espaço na espaçonave Starliner da Boeing. Com lançamento a partir do Centro Espacial Kennedy, esse último teste crucial para a Starliner testará a nova espaçonave e levará a dupla à Estação Espacial Internacional por cerca de uma semana.

Parte do programa de tripulação comercial da NASA, essa missão, há muito adiada, representará o primeiro lançamento com tripulação do veículo. Se for bem-sucedida, ela dará à NASA - e, no futuro, aos turistas espaciais - mais opções para chegar à órbita baixa da Terra.

Do meu ponto de vista como especialista em política espacial, o lançamento da Starliner representa outro marco significativo no desenvolvimento do setor espacial comercial. Mas a história conturbada da missão também mostra o quão difícil pode ser o caminho para o espaço, mesmo para uma empresa experiente como a Boeing.

Origens e desenvolvimento

Após a aposentadoria do ônibus espacial da NASA em 2011, a NASA convidou empresas espaciais comerciais para ajudar a agência a transportar carga e tripulação para a Estação Espacial Internacional.

Em 2014, a NASA selecionou a Boeing e a SpaceX para construir seus respectivos veículos de tripulação: Starliner e Dragon.

O veículo da Boeing, Starliner, foi construído para transportar até sete tripulantes de e para a órbita baixa da Terra. Para as missões da NASA na Estação Espacial Internacional, ele transportará até quatro de cada vez, e foi projetado para permanecer acoplado à estação por até sete meses. Com 15 pés, a cápsula onde a tripulação se sentará é um pouco maior do que um módulo de comando da Apollo ou um SpaceX Dragon.

A Boeing projetou a Starliner para ser parcialmente reutilizável, a fim de reduzir o custo de chegar ao espaço. Embora o foguete Atlas V que levará ao espaço e o módulo de serviço que sustenta a nave sejam ambos dispensáveis, a cápsula da tripulação da Starliner pode ser reutilizada até 10 vezes, com um prazo de entrega de seis meses. A Boeing construiu duas Starliners em condições de voar até o momento.

O desenvolvimento da Starliner teve contratempos. Embora a Boeing tenha recebido US$ 4,2 bilhões da NASA, em comparação com US$ 2,6 bilhões da SpaceX, a Boeing gastou mais de US$ 1,5 bilhão a mais no desenvolvimento da espaçonave.

No primeiro voo de teste sem tripulação da Starliner em 2019, uma série de falhas de software e hardware impediu que ela chegasse à órbita planejada e se acoplasse à Estação Espacial Internacional. Depois de testar alguns de seus sistemas, aterrissou com sucesso em White Sands Missile Range, no Novo México.

Em 2022, depois de identificar e fazer mais de 80 correções, a Starliner realizou um segundo voo de teste sem tripulação. Dessa vez, o veículo se acoplou com sucesso à Estação Espacial Internacional e aterrissou seis dias depois no Novo México.

Ainda assim, a Boeing atrasou o primeiro lançamento da Starliner com tripulação de 2023 para 2024 devido a outros problemas. Um deles envolveu os paraquedas da Starliner, que ajudam a desacelerar o veículo quando ele retorna à Terra. Testes descobriram que alguns elos dessas linhas de paraquedas eram mais fracos do que o esperado, o que poderia ter causado sua ruptura. Um segundo problema foi o uso de fita inflamável que poderia representar um risco de incêndio.

Uma questão importante decorrente desses atrasos diz respeito ao fato de a Starliner ter sido tão difícil de desenvolver. Por um lado, os funcionários da NASA admitiram que não supervisionaram a Starliner tanto quanto o fizeram com a Dragon da SpaceX devido à familiaridade da agência com a Boeing.

E a Boeing teve vários problemas recentemente, mais visivelmente com a segurança de seus aviões. O astronauta Butch Wilmore negou que os problemas da Starliner reflitam esses problemas.

Mas várias outras atividades espaciais da Boeing além da Starliner também sofreram falhas mecânicas e pressão orçamentária, inclusive o Sistema de Lançamento Espacial. Esse sistema foi planejado para ser o principal foguete do programa Artemis da NASA, que planeja levar humanos à Lua pela primeira vez desde a era Apollo.

Importância para a NASA e para os voos espaciais comerciais

Devido a essas dificuldades, o sucesso da Starliner será importante para os futuros esforços espaciais da Boeing. Mesmo que o Dragon da SpaceX possa transportar com sucesso os astronautas da NASA para a Estação Espacial Internacional, a agência precisa de um backup. E é aí que entra o Starliner.

Após a explosão do Challenger em 1986 e o acidente com o ônibus espacial Columbia em 2003, a NASA aposentou o ônibus espacial em 2011. A agência ficou com poucas opções para levar os astronautas de e para o espaço. Ter um segundo fornecedor de veículos de tripulação comercial significa que a NASA não precisará depender de uma única empresa ou veículo para lançamentos espaciais, como acontecia anteriormente.

Talvez o mais importante seja o fato de que, se a Starliner for bem-sucedida, ela poderá competir com a SpaceX. Embora não exista uma demanda esmagadora por turismo espacial no momento, e a Boeing não tenha planos de comercializar a Starliner para turismo em breve, a concorrência é importante em qualquer mercado para reduzir os custos e aumentar a inovação.

É provável que haja mais concorrência desse tipo. O Dream Chaser da Sierra Space está planejando ser lançado no final deste ano para transportar carga para a NASA até a Estação Espacial Internacional. Uma versão tripulada do avião espacial também está sendo desenvolvida para a próxima rodada do programa de tripulação comercial da NASA. A Blue Origin está trabalhando com a NASA nessa última rodada de contratos de tripulação comercial e desenvolvendo um módulo de pouso lunar para o programa Artemis.

Embora a SpaceX tenha feito os voos espaciais comerciais parecerem relativamente fáceis, a experiência difícil da Boeing com a Starliner mostra como os voos espaciais continuam sendo difíceis, mesmo para uma empresa experiente.

A Starliner é importante não apenas para a NASA e a Boeing, mas para demonstrar que mais de uma empresa pode ter sucesso no setor espacial comercial. Um lançamento bem-sucedido também daria à NASA mais confiança na capacidade do setor de apoiar operações na órbita da Terra enquanto a agência se concentra em futuras missões à Lua e além.