O “turismo do sono” promete a viagem dos seus sonhos, mas aprenda dicas para tirar férias em casa

Imagine chegar ao hotel depois de um longo voo e ser recebido por seu mordomo pessoal do sono. Ele lhe apresenta um menu de travesseiros e o convida para fazer mais tarde uma sessão de meditação do sono.

Você desfaz as malas em um quarto equipado com uma cama inteligente com tecnologia de IA, cortinas com blecaute, óculos bloqueadores de luz azul e cobertores com pesos.

Tradicionalmente, as férias são para atividades ou passeios turísticos - comer um pastel parisiense sob a Torre Eiffel, patinar no gelo no Rockefeller Center de Nova York, deitar-se à beira da piscina em Bali ou saborear um limoncello na Sicília. Mas o “turismo do sono” oferece férias com o único objetivo de dormir bem.

Essa tendência vai além do setor de turismo de bem-estar - que, segundo estimativas, é globalmente superior a US$ 800 bilhões por ano e segue crescendo.

Luxuosos retiros para dormir e suítes para dormir em hotéis estão surgindo em todo o mundo para que os turistas tenham o tão necessário descanso, relaxamento e recuperação. Mas será que você realmente precisa sair de casa para dormir um pouco?

Não está dormindo o suficiente

O aumento do turismo do sono pode ser um sinal de como todos nós estamos cronicamente privados de sono.

O sono inadequado está ligado a problemas de saúde de longo prazo, incluindo saúde mental ruim, doenças cardíacas, doenças metabólicas e mortes por qualquer causa.

Um hotel de luxo pode lhe proporcionar um sono melhor?

Muitos dos serviços de sono disponíveis no setor de turismo do sono visam otimizar o quarto para dormir. Esse é um componente essencial da higiene do sono - uma série de práticas de sono saudáveis que facilitam um bom sono, inclusive dormir em um quarto confortável com bons colchões e travesseiros, dormir em um ambiente tranquilo e relaxar antes de dormir.

Quanto mais as pessoas seguirem as práticas de higiene do sono, melhor será a qualidade e quantidade do sono.

Quando nos hospedamos em um hotel, provavelmente também estamos longe dos fatores de estresse que encontramos no dia a dia (como a pressão do trabalho ou as responsabilidades de cuidar dos filhos). E estamos longe das possíveis interrupções noturnas do sono que poderíamos ter em casa (obras na casa ao lado, animais de estimação inquietos, crianças agitadas). Portanto, independentemente dos recursos de sono que os hotéis oferecem, é provável que tenhamos um sono melhor quando estivermos fora.

O que a ciência diz sobre pegar no sono

Podemos recuperar o sono em curto prazo. Isso pode acontecer, por exemplo, após uma noite de sono curto, quando nosso cérebro acumula “pressão do sono”. Esse termo descreve a intensidade do impulso biológico para dormir. Mais pressão do sono torna mais fácil dormir na noite seguinte e dormir por mais tempo.

Mas, embora um sono mais longo na noite seguinte possa aliviar a pressão do sono, ele não reverte os efeitos do sono curto em nosso cérebro e corpo. Cada noite de sono é importante para que nosso corpo se recupere e para que nosso cérebro processe os eventos do dia. Passar as férias “colocando o sono em dia” pode ajudá-lo a se sentir mais descansado, mas não substitui a priorização de um sono saudável e regular em casa.

Todas as coisas boas, inclusive as férias, têm um fim. Infelizmente, as vantagens do turismo do sono também podem acabar.

Nosso corpo não gosta da variabilidade na hora do dia em que dormimos. O exemplo mais comum disso é o chamado “jet lag social”, em que o sono durante a semana (acordar cedo para ir ao trabalho ou à escola) é muito diferente do sono no fim de semana (noites e noites mal dormidas). Isso pode resultar em um início de semana sonolento e mal-humorado na segunda-feira. O turismo do sono pode ser semelhante, se você não voltar para casa com a intenção de priorizar o sono.

Portanto, devemos estar cientes de que, além de dormir bem nas férias, é importante otimizar as condições em casa para obter um sono consistente e adequado todas as noites.

5 dicas para ter férias de sono em casa

Um colchão alimentado por IA e um mordomo do sono em casa podem ser o sonho. Mas esses recursos não são a única maneira de otimizar nosso ambiente de sono e dar a nós mesmos a melhor chance de ter uma boa noite de sono. Aqui estão cinco ideias para começar bem a noite:

1. Evite luz artificial intensa à noite (como luzes de teto, telefones, laptops);

2. Deixe sua cama o mais confortável possível, com bons travesseiros e colchão;

3. Use cortinas com blecaute e mantenha a temperatura do quarto agradável para obter o ambiente ideal para dormir;

4. Estabeleça uma rotina de relaxamento noturno, como um banho quente e a leitura de um livro antes de dormir;

5. Use a consistência como a chave para uma boa rotina de sono. Procure ter o mesmo horário para dormir e acordar, mesmo nos finais de semana.