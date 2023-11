Os anéis de Saturno realmente “desaparecerão” até 2025? Um astrônomo explica

Se você puder colocar as mãos em um telescópio, há poucas vistas mais espetaculares do que o magnífico planeta com anéis: Saturno.

Atualmente, Saturno está claramente visível no céu noturno, em seu ponto mais alto logo após o pôr do sol. É o momento ideal para usar um telescópio ou binóculos para ter uma boa visão do sexto planeta do Sistema Solar e seus famosos anéis.

No entanto, nos últimos dias, uma série de artigos foi divulgada como fogo nas mídias sociais em todo o mundo. Segundo eles, os anéis de Saturno estão sumindo rapidamente, e desaparecerão comletamente até 2025!

Mas e aí, qual é a história? Será que os próximos dois meses, antes que Saturno deixe de ser visto no céu noturno, podem realmente ser nossa última chance de ver seus poderosos anéis?

A resposta, curta e grossa, é não. Embora seja verdade que os anéis se tornarão quase invisíveis da Terra em 2025, isso não é uma surpresa nem motivo para pânico. Os anéis “reaparecerão” logo em seguida. Veja por quê.

Inclinação e inclinação da Terra

Para entender por que nossa visão de Saturno muda, vamos começar considerando a Terra em sua jornada constante ao redor do Sol. Essa jornada nos leva através das estações - do inverno à primavera, verão e outono, e depois de volta.

O que causa as estações? Simplificando, a Terra está inclinada para um lado, quando vista do Sol. Nosso equador está inclinado em cerca de 23,5 graus em relação ao plano de nossa órbita.

Bureau of Meteorology

O resultado? À medida que nos movemos ao redor do Sol, inclinamos alternadamente um hemisfério e depois o outro em direção à nossa estrela. Quando o hemisfério de sua casa está mais inclinado em direção ao Sol, os dias são mais longos do que as noites e há primavera e verão. Quando está mais inclinado para o lado oposto, os dias são mais curtos e as noites mais longas, o que resulta em outono e inverno.

Do ponto de vista do Sol, a Terra parece “balançar” para cima e para baixo, exibindo alternadamente seus hemisférios à medida que se move em torno de nossa estrela. Agora, vamos passar para Saturno.

Saturno, um mundo gigante e inclinado

Assim como a Terra, Saturno tem estações, mas mais de 29 vezes mais longas que as nossas. Enquanto o equador da Terra tem uma inclinação de 23,5 graus, o equador de Saturno tem uma inclinação de 26,7 graus. O resultado? À medida que Saturno se move em sua órbita de 29,4 anos ao redor de nossa estrela, ele também parece balançar para cima e para baixo quando visto da Terra e do Sol.

E quanto aos anéis de Saturno? O enorme sistema de anéis do planeta, composto de pedaços de gelo, poeira e rochas, se espalha por uma distância enorme - pouco mais de 280.000 km do planeta. Mas ele é muito fino - na maioria dos lugares, tem apenas dezenas de metros de espessura. Os anéis orbitam diretamente acima do equador de Saturno e, portanto, também estão inclinados em relação ao plano da órbita de Saturno.

Então, por que os anéis de Saturno “desaparecem”?

Os anéis são tão finos que, vistos à distância, parecem desaparecer quando vistos de perto. Você pode visualizar isso facilmente pegando uma folha de papel e girando-a até que ela fique na borda - o papel quase desaparece de vista.

À medida que Saturno se move ao redor do Sol, nosso ponto de vista muda. Durante metade da órbita, seu hemisfério norte está inclinado em nossa direção e a face norte dos anéis do planeta está inclinada para nós.

Quando Saturno está do outro lado do Sol, seu hemisfério sul está apontado em nossa direção. Pelo mesmo motivo, vemos a face sul dos anéis do planeta inclinada em nossa direção.

A melhor maneira de ilustrar isso é pegar sua folha de papel e segurá-la horizontalmente - paralela ao chão - na altura dos olhos. Agora, mova o papel para baixo, em direção ao chão, alguns centímetros. O que você vê? A parte superior do papel fica visível. Mova o papel de volta para cima, através da linha dos olhos, para segurá-lo acima de você e você poderá ver a parte inferior do papel. Mas ao passar pelo nível dos olhos, o papel praticamente desaparecerá.

Isso é o que vemos com os anéis de Saturno. À medida que as estações do ano em Saturno avançam, deixamos de ver o lado sul dos anéis inclinado para ver o lado norte. Em seguida, o planeta se inclina para trás, revelando o lado sul mais uma vez.

Duas vezes por ano em Saturno vemos os anéis de ponta a ponta - e nessas ocasiões eles praticamente desaparecem de vista.

É isso que acontecerá em 2025 - a razão pela qual os anéis de Saturno aparentemente “desaparecerão” é porque estaremos olhando para eles de ponta a ponta.

Isso acontece regularmente. A última vez foi em 2009 e os anéis voltaram a ser visíveis gradualmente, ao longo de alguns meses. Os anéis estarão novamente na borda em março de 2025. Em seguida, eles voltarão gradualmente a ser vistos por grandes telescópios, antes de sumirem de vista novamente em novembro de 2025.

Depois disso, os anéis ficarão cada vez mais óbvios, reaparecendo primeiro nos maiores telescópios nos meses seguintes. Nada com que se preocupar.

Mas se quiser ver claramente os anéis de Saturno, agora é a sua melhor chance, pelo menos até 2027 ou 2028. Corra para o planetário mais próximo!