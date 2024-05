Os animais de estimação proporcionam companheirismo, carinho e alegria - e também estresses inevitáveis

Ter um animal de estimação pode ser uma montanha-russa. Há os momentos altos, como quando seu cão o cumprimenta com um movimento de corpo inteiro quando você volta para casa ou quando seu gato ronrona alto enquanto vocês se abraçam. Depois, há os pontos baixos, como idas estressantes ao pronto-socorro, acordar com aquele barulho desagradável de vômito ou fazer a difícil escolha de dizer adeus devido a problemas médicos ou até mesmo a problemas comportamentais intratáveis.

Para os donos de animais de estimação que estão passando por dificuldades, é benéfico para sua saúde mental reconhecer que os animais de estimação podem gerar estresse e que alguns animais dão mais trabalho do que outros.

Pesquisas demonstraram que tanto cães quanto gatos podem ter impactos igualmente positivos na saúde mental.

Os animais de estimação podem ser úteis na redução do estresse, da ansiedade e da sensação de sobrecarga, inclusive em crianças. Também foi demonstrado que a posse de animais de estimação melhora o bem-estar ao incutir nas pessoas um senso de propósito e responsabilidade.

Como assistente social clínica licenciada, amante dos animais e orgulhosa mãe de cachorro, tenho visto tanto profissional quanto pessoalmente os impactos sobre a saúde mental de ter companheiros animais.

As matérias da mídia geralmente abordam os aspectos positivos de ter um animal de estimação. Mas as dificuldades e desvantagens de ter um animal de estimação não são discutidas com tanta frequência. Por exemplo, embora a posse de um animal desses tenha muitos aspectos positivos, algumas pesquisas mostram que eles podem levar a preocupações exacerbadas com a saúde mental ou até mesmo a problemas de sono.

Seja para adotar ou comprar, os animais de estimação podem trazer uma gama completa de emoções para nossas vidas. Pesquisas demonstraram até mesmo que os animais de estimação podem beneficiar os não-proprietários de animais de estimação ao seu redor também.

Como os animais de estimação podem enriquecer nossas vidas

O dono de um animal de estimação pode facilmente enumerar um número infinito de efeitos positivos que seu companheiro peludo teve em sua vida. As pesquisas confirmam isso.

Os animais de estimação podem proporcionar companhia constante para indivíduos e famílias. Isso é particularmente verdadeiro para adultos mais velhos. Houve um aumento nas adoções de animais de estimação durante os primeiros dias da pandemia de COVID-19. Muitas pessoas se beneficiaram dos animais de estimação durante os períodos de permanência em casa e quarentenas.

Pesquisas mostram que os cães podem reduzir a solidão em seus donos. De fato, estar acompanhado por um cão pode até fazer você parecer mais acessível.

Os animais de estimação, especialmente os cães, podem ajudar a melhorar a capacidade de socializar e se sentir conectado com outras pessoas, além de aumentar as perspectivas de interações sociais. As pessoas podem se relacionar com a experiência de ter animais de estimação, socializar no parque para cães ou até mesmo se encontrar no café para gatos local.

Animais e animais de estimação também têm sido usados para ajudar a detectar o início dos sintomas de episódios médicos, inclusive convulsões. A terapia assistida por animais e a terapia com animais de estimação mostraram-se promissoras na melhora do controle dos sintomas e da qualidade de vida geral em diversas condições, incluindo transtornos relacionados a trauma e estresse, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, autismo, lesões cerebrais traumáticas, transtornos neurológicos e muito mais.

Os fatores de estresse inerentes

Apesar dos muitos impactos positivos da posse de um animal de estimação, ela também pode ter impactos negativos. Por exemplo, uma pesquisa constatou que 47% dos americanos sentiam ansiedade de separação quando deixavam seus cães em casa.

A pesquisa também constatou que 41% dos donos de animais recusaram convites sociais porque não queriam deixar o cão em casa e que 70% dos donos de animais prefeririam trabalhar remotamente para poder ficar em casa com o animal. Os donos de animais de estimação também identificaram que se sentem ansiosos com a possibilidade de seu animal ficar doente ou fugir, ou com o risco de machucá-lo sem querer.

O estresse causado pela posse de um animal de estimação é comum. Há o estresse de treinar a casa e garantir que o animal de estimação esteja recebendo enriquecimento suficiente, tanto físico quanto mental. Além disso, há os desafios associados às consultas veterinárias e às doenças, bem como os estresses financeiros e a busca de babás para os animais.

Outro elemento da posse de um animal de estimação sobre o qual as pessoas geralmente não falam é o estresse e, muitas vezes, a vergonha que os donos de cães reativos sentem ao passear com o cão, receber pessoas em casa ou ter o cão perto de crianças.

Por fim, há a realidade de que nossos companheiros de estimação têm uma vida mais curta do que a nossa, o que leva ao planejamento do fim da vida, a tratamentos caros para doenças de idosos e, é claro, ao luto pela perda de um animal de estimação. Para algumas pessoas, a perda de um animal de estimação pode ser pior do que a perda de um ser humano.

As pessoas podem julgar ou criticar os donos de animais de estimação por uma reação de luto “exagerada”. A experiência comum de invalidação e falta de reconhecimento relacionada ao luto pela perda do animal de estimação - semelhante ao luto sentido em caso de divórcio e aborto espontâneo - é categorizada como luto desprivilegiado. Esse termo se refere ao luto que não é reconhecido, validado ou aceito socialmente.

Cordas presas

Os donos de animais de estimação, especialmente após a pandemia, relataram altos níveis de culpa relacionados a deixar seus animais de estimação em casa enquanto estão no trabalho ou em eventos sociais. Parte dessa culpa pode estar relacionada à preocupação de não dar atenção suficiente ao animal de estimação ou à saúde dele. Foi demonstrado que essa culpa é semelhante ao sentimento que os pais humanos têm em relação a seus filhos humanos.

Como alguém que adora seu cão, posso me identificar com a culpa de deixá-lo sozinho. Para complicar as coisas, meu cão tem problemas nas articulações, ansiedade e lúpus discoide, um tipo de lúpus que afeta a pele do nariz. Ele também pode ser reativo. Todos esses aspectos exigem que eu ofereça cuidados adicionais. Quando os amigos invalidam minhas preocupações e culpa, isso pode me isolar e envergonhar.

E não estou sozinha nesses sentimentos. De modo geral, quando há uma falta de consideração pelos sentimentos complexos que os donos de animais de estimação experimentam, a invalidação e os sentimentos de privação de direitos podem levar à depressão, ansiedade, sentimentos de isolamento e piorar a qualidade de vida.

Encontrando apoio

O vínculo humano-animal é único, com os seres humanos recebendo amor incondicional e aceitação total de seu companheiro animal. Quando a sociedade pode honrar e respeitar esse vínculo por meio de validação, paciência e compaixão, isso não só ajuda os donos de animais de estimação, mas também os médicos que tratam os animais.

Os empregadores podem dar apoio continuando a oferecer opções de trabalho remoto e híbrido, flexibilidade na programação e oportunidades para que os funcionários se sintam validados e recebam apoio. Se um ente querido estiver se sentindo culpado por deixar o cachorro em casa ou se um amigo estiver ansioso com a saúde do gato, em vez de minimizar a experiência dele, tente conversar com ele e perguntar qual a melhor forma de apoiá-lo em sua angústia.

Outra ferramenta de apoio é incentivar os donos de animais de estimação a praticar a autocompaixão e a atenção plena, estando presentes e concentrados no tempo que têm com o animal.

Os animais de estimação podem trazer infinita alegria e companheirismo para nossas vidas, seja por meio da posse de um animal de estimação, da adoção, do voluntariado ou da terapia assistida por animais.

No entanto, é importante reconhecer os estressores e as dificuldades que os donos de animais enfrentam. Afinal de contas, os altos e baixos da posse de um animal de estimação, assim como os altos e baixos da experiência humana, são o que torna a vida e os relacionamentos muito mais significativos.