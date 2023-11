Os cavalos de corrida sabem que estão competindo uns com os outros? É improvável

Quando chega a temporada de corridas, todos se tornam especialistas nos cavalos que são as estrelas do espetáculo.

Personalidades da TV, analistas profissionais e guias de forma falam com confiança sobre a “vontade de vencer” do favorito. Em corridas acirradas, os competidores equinos “batalham”, demonstrando “coração”, “garra” e “determinação”.

Mas será que os cavalos sabem que estão em uma corrida, muito menos têm o desejo de vencê-la? Será que eles entendem o que significa quando seu nariz é o primeiro a passar pelo poste?

Com base em décadas de experiência e em tudo o que sabemos sobre o comportamento dos cavalos, acho que a resposta mais plausível é “não”.

Do ponto de vista do cavalo

Do ponto de vista do cavalo, há poucas recompensas intrínsecas por vencer uma corrida.

Chegar ao final pode significar o alívio da pressão de continuar galopando em alta velocidade e dos golpes do chicote do jóquei, mas o mesmo acontece com todos os cavalos depois que passam pela linha de chegada. Se a corrida for acirrada, o cavalo que eventualmente vencer poderá até ser chicoteado com mais frequência nos estágios finais do que os cavalos mais atrás no campo.

Portanto, embora ser o primeiro a chegar à linha de chegada possa ser extremamente importante para as conexões humanas do cavalo, há muito pouco benefício direto e intrínseco para o cavalo que o motivaria a galopar voluntariamente mais rápido para alcançar esse resultado.

Então, será que um cavalo sabe que está em uma corrida? Novamente, a resposta provavelmente é “não”.

Correr (galopar ou galopar) é um comportamento essencial do cavalo e os cavalos correm voluntariamente em grupos quando têm a oportunidade - mesmo em corridas sem jóqueis. No entanto, há várias razões para pensar que os cavalos não desenvolveram o desejo de “vencer” durante um galope em grupo.

Os cavalos são animais sociais. Na natureza, para minimizar sua exposição individual a predadores, eles sincronizam seus movimentos com outros cavalos de seu grupo.

Essa sincronização inclui manter velocidades semelhantes às de outros membros do grupo (para manter o grupo unido), estar atento às posições de seu próprio corpo e do corpo de seus vizinhos para evitar colisões e adaptar sua velocidade ao terreno e às pistas ambientais que indicam perigo ou obstáculos futuros. Na natureza, “vencer” - ou seja, chegar primeiro, muito antes dos outros membros do grupo - pode até ser negativo, expondo o “vencedor” a um risco maior de predação.

Esse comportamento coletivo é o oposto do que os proprietários, treinadores e apostadores querem dos cavalos durante uma corrida.

As preferências do cavalo (e como os cavaleiros as anulam)

As corridas de cavalos dependem de dois fatores relacionados aos cavalos: a tendência inata do cavalo de se sincronizar com outros cavalos e sua capacidade de ser treinado para ignorar essas tendências em resposta às dicas do jóquei durante uma corrida.

Os treinadores e jóqueis também aproveitam as preferências de cada cavalo. Alguns cavalos não gostam de se juntar a outros durante a corrida, por isso os jóqueis os deixam ir para a frente do campo (esses são os “corredores da frente”). Outros cavalos buscam a segurança do grupo, então os jóqueis os deixam permanecer no grupo até que se aproximem do posto de vencedor (esses são os vencedores que “vêm de trás”).

Os jóqueis usam várias intervenções diferentes para anular a tendência inata do cavalo de se sincronizar. Essas intervenções podem incluir:

orientar os cavalos para que andem muito mais perto dos outros cavalos (arriscando as lesões, às vezes fatais, que vemos nas pistas)

viajar em velocidades que não são escolhidas pelo cavalo (geralmente em velocidades muito mais altas e por períodos mais longos, e muitas vezes mantidas pelo uso do chicote)

impedir que o cavalo mude de curso para adaptar sua posição em relação a outros cavalos no campo (direcionando seu caminho por meio de pressão na boca com o bit ou batidas com o chicote).

Durante os estágios iniciais de uma corrida, os jóqueis confiam no desejo inato dos cavalos de permanecer com o grupo para garantir que eles mantenham o esforço físico necessário para manter contato com os corredores da frente. Essa tendência pode, então, ser anulada para que o cavalo aja independentemente do grupo, deixe-o para trás e chegue à frente para, com sorte, vencer.

Sem o conceito de estar em uma corrida

Portanto, os cavalos provavelmente não têm o conceito de estar em uma “corrida”, em que o objetivo de seu galope é chegar a um determinado local na pista antes de qualquer um dos outros cavalos. Entretanto, sem dúvida eles sabem como é estar em uma corrida. Ou seja, eles aprendem, por meio de experiência e treinamento anteriores, o que provavelmente acontecerá e o que fazer durante uma corrida.

E, com jóqueis e treinadores que entendem as preferências individuais de seus cavalos para maximizar suas chances durante a corrida, sempre haverá um cavalo que chegará àquela parte da pista designada como posto vencedor antes dos outros cavalos do grupo.

Mas e quanto aos cavalos vencedores que entendem que estão lá para “vencer”? É muito mais provável que seja a combinação de habilidade natural, condicionamento físico e habilidade do jóquei que determina qual cavalo vence, em vez de qualquer desejo inato desse cavalo de chegar ao posto de vencedor antes dos outros cavalos.