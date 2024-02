Paleontologia moderna continua a desmascarar fósseis falsos, e estudo revela a mais nova fraude

Fósseis falsos estão entre nós, passando quase despercebidos aos olhos de especialistas em todo o mundo. Esse é um problema sério - espécimes falsificados podem induzir os paleontólogos ao erro de estudar um passado antigo que nunca existiu.

Em um novo estudo, meus colegas e eu revelamos uma verdade surpreendente sobre um fóssil celebrado por décadas como um dos mais bem preservados dos Alpes.

O Tridentinosaurus antiquus era um pequeno réptil semelhante a um lagarto que viveu durante o período Permiano (299-252 milhões de anos atrás), onde hoje estão os Alpes. Descoberto em 1931, o espécime foi valorizado pelo que os cientistas pensavam ser traços carbonizados da pele visíveis na superfície da rocha. Gerações de paleontólogos pensaram que o fóssil era genuíno, talvez a múmia animal mais antiga já descoberta. Isso se deve, em parte, ao fato de o tipo de preservação ser raro.

O fóssil foi relatado em livros e artigos, mas nunca foi estudado em detalhes com técnicas modernas. Os especialistas não tinham certeza a que grupo de répteis o fóssil pertencia. Nosso estudo esperava resolver esse e outros debates de longa data entre os cientistas.

Mas nossa equipe descobriu que a pele é, na verdade, falsa. O que se pensava ser uma pele carbonizada bem preservada era apenas uma impressão de corpo esculpido em forma de lagarto coberto com tinta preta.

No entanto, o fóssil não é totalmente falso. Os ossos dos membros posteriores, em especial os fêmures, parecem genuínos. Também encontramos algumas escamas ósseas minúsculas (chamadas osteodermas, como as escamas dos crocodilos) preservadas no que talvez fosse o dorso do animal.

Foi com nossa investigação preliminar usando fotografia ultravioleta que revelamos que o contorno do corpo de cor escura e todos esses ossos e escamas haviam sido tratados com algum tipo de material de revestimento. O revestimento de fósseis com vernizes ou lacas costumava ser uma prática normal nos últimos dois séculos e, às vezes, ainda é necessário para preservar fósseis espécimes em armários e exposições de museus.

Esperávamos que, sob a camada de revestimento, os tecidos moles originais ainda estivessem em boas condições. Mas técnicas químicas descobriram que o material, na verdade, correspondia a um tipo de tinta preta feita de ossos de animais, o que significa que a pele foi de fato totalmente forjada.

Infelizmente, isso significa que nunca saberemos como o fóssil original realmente era.

As circunstâncias por trás dessa falsificação são desconhecidas, mas sabemos que ela ocorreu antes de 1959 - a data da descrição científica oficial do fóssil. Entretanto, essa descoberta é um lembrete de como é importante relatar tais espécimes e combater as falsificações de fósseis.

A história das falsificações de fósseis

A história da falsificação de fósseis remonta aos primórdios da própria paleontologia, com os primeiros relatos datando do final do século 18 e início do 19.

Isso foi motivado principalmente pelo lucrativo mercado de venda de espécimes fósseis para colecionadores particulares e museus. Por exemplo, um espécime original de _Archeopteryx_ (um dinossauro aviário) foi vendido pelo equivalente atual a £85.000 no início da década de 1860. Algumas pessoas também forjaram fósseis para fins científicos e de reconhecimento social.

Exemplos famosos abrangem uma série de tipos de fósseis, desde o Homem de Piltdown (1912), uma fraude elaborada que envolveu a construção de um hominídeo a partir de um amálgama de ossos humanos e de macacos, até o Archaeoraptor (1990), uma quimera (um fóssil reconstruído com elementos provenientes de mais de uma única espécie ou gênero de animal) formada por partes de esqueletos de dinossauros diferentes para formar um novo espécime que foi inicialmente relatado na revista National Geographic como genuíno em 1999.

Outros exemplos incluem casos de crânios parciais de mamíferos extintos que foram completados com ossos feitos de plástico. Às vezes, uma mistura de cimento, resinas, fragmentos de rocha e poeira é usada para esse tipo de falsificação. Os falsificadores também podem usar tinta marrom escura ou preta para mudar a aparência de espécimes mal preservados que, de outra forma, não seriam de interesse para pesquisadores ou colecionadores.

Isso aconteceu no caso da Mongolarachne chaoyangensis, uma aranha supostamente gigante encontrada na China. Descobriu-se que se tratava de um lagostim mal preservado depois que os paleontólogos deram uma olhada mais de perto no mesmo ano em que o primeiro artigo sobre ele foi publicado, em 2019.

Os cientistas descobriram que museus de história natural em todo o mundo têm espécimes falsificados em suas coleções. Embora a nova tecnologia esteja ajudando a estudar mais detalhadamente os fósseis de trilobitas, um tipo de invertebrado marinho antigo, ela também está mostrando que muitos espécimes são falsos.

O mesmo está acontecendo com restos de animais e plantas fossilizados em âmbar (fóssil de resina de árvore), adquiridos em épocas históricas e somente recentemente analisados em detalhes com técnicas modernas.

O mercado de fósseis falsos é um grande problema atualmente. Isso ocorre principalmente em países com menos regulamentação. O comércio de fósseis somente no Marrocos chega a US$ 40 milhões (£32 milhões) por ano e abastece exposições de fósseis em todo o mundo.

Enquanto isso, o colonialismo sufocou o conhecimento local na América do Sul e, como resultado, um grande número de estudos sobre fósseis da região se baseia em espécimes transferidos ilegalmente para coleções em outros países, principalmente na Alemanha e no Japão.

Precisamos que os governos de todo o mundo introduzam leis rigorosas para proteger o patrimônio paleontológico e geológico do mundo.

O caso do Tridentinosaurus antiquus é uma história de advertência. Acreditamos que nossa pesquisa pode informar práticas de conservação de fósseis que não são mais apropriadas, como a pintura sobre fósseis, e, por sua vez, delinear ações mais éticas a serem tomadas quando um fóssil é descoberto.

Por exemplo, o estado de um fóssil no momento da descoberta deve ser registrado em detalhes, junto com informações sobre quando e onde ele foi encontrado e como foi preparado e conservado. Os enfeites devem ser evitados.

Talvez não consigamos acabar com a fabricação de fósseis falsos, mas estamos aqui prontos para desmascará-los e proteger nosso maravilhoso patrimônio fóssil.