Pato Donald aos 90 anos: como o personagem favorito da Disney evoluiu para agradar a uma sociedade em transformação

A primeira aparição do Pato Donald na tela foi o curta de animação intitulado “The Wise Little Hen” (no Brasil, “A Galinha Espertalhona”). Ele foi concebido como um personagem coadjuvante, mas sua popularidade imediata fez com que a Disney o usasse em outras histórias em quadrinhos e curtas animados.

Poucos anos após sua primeira aparição em 1934, o Pato Donald já havia alcançado um status de celebridade comparável ao de Shirley Temple ou Greta Garbo. Sua popularidade fica clara no curta animado de 1939 da Disney “The Autograph Hound”, em que a elite de Hollywood da época abandona seus compromissos de filmagem no estúdio para pedir o autógrafo de Donald.

Em 1940, o próprio Walt Disney se referiu ao Pato Donald como “o Gable do nosso estábulo” - associando a popularidade de Donald ao astro de Hollywood Clark Gable, o maior nome da MGM Studios na época. O status de ícone de Donald foi consolidado na década de 1940 em todo o mundo, desde histórias em quadrinhos na Europa e na América do Sul até a participação em propaganda doméstica do governo dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial.

Donald estrelou desenhos animados criados para incentivar os americanos a apoiar o esforço de guerra. Essas animações curtas iam desde incentivar as pessoas a investirem em títulos do governo americano até ridicularizar Hitler como um déspota perturbado. O último curta, “Der Fuehrer’s Face” (no Brasil, “A Face do Fuehrer”), rendeu a Donald seu primeiro Oscar em 1943, embora tenha sido amplamente criticado desde então por suas imagens caricaturais do povo japonês.

Donald é indiscutivelmente tão popular agora quanto era em seu auge em meados do século XX. O pesquisador de mídia Chris Rojek chegou a usar Donald como exemplo em sua categorização de celebridades. O pato representa o arquétipo do “celeator”, um “personagem fictício que é uma característica institucionalizada da cultura popular”.

Ao contrário de muitos personagens da Disney, as histórias de Donald se passam nos dias atuais e são contemporâneas ao público que as aprecia. Isso fica claro em seus relacionamentos com personagens femininas.

Nos primórdios do Donald, as personagens femininas geralmente se limitavam a representar a beleza, a domesticidade e a subserviência ao patriarcado, refletindo as experiências das mulheres em todo o mundo. Por exemplo, originalmente, a Margarida quase nunca era mostrada como tendo seu próprio emprego ou carreira, em nítido contraste com o Donald, que é mostrado em muitos empregos, incluindo detetive particular, funcionário dos correios e vendedor.

Nos últimos anos, porém, as personagens femininas se desenvolveram para refletir o mundo moderno. Isso inclui a estreia de personagens como a irmã do Pato Donald, Della Duck (Dumbela Pato). Della é uma pilota habilidosa, frequentemente encontrada no meio de cenas de ação e essencial para os enredos da série de quadrinhos DuckTales (2018), bem como do programa de televisão de mesmo nome. Della Duck, Daisy Duck (Margarida) e outras personagens femininas têm poder de ação nessas histórias - elas são personagens principais e não apenas estão lá para apoiar a superestrela masculina.

Sem dúvida, o Pato Donald é um personagem mais identificável do que os alienígenas de uma galáxia muito distante ou a realeza adolescente de um lugar onde “era uma vez”. Donald e seus amigos enfrentam os mesmos desafios e prazeres diários que nós: engarrafamentos, insatisfação no trabalho, férias à beira-mar, reuniões familiares festivas e assim por diante. Não é difícil para o público sentir empatia, identificar-se e entender as situações em que Donald se encontra.

Donald aproveitou os desenvolvimentos tecnológicos do rádio e da televisão nos curtas animados em que estrelou durante as décadas de 1930, 1940 e 1950. E em suas aparições animadas mais recentes em Ducktales, os personagens são vistos usando a plataforma de mídia social QuackChat, uma paródia óbvia do Snapchat.

O Pato Donald é eternamente popular porque ele é o “homem comum”. Pessoas de todo o mundo ainda encontram muito com o que se identificar e rir de suas birras com as dificuldades da vida. Ele oferece uma maneira de projetar nossas próprias frustrações de forma comparável a estrelas de desenhos animados mais adultas, como Homer Simpson, de Os Simpsons, ou Peter Griffin, de Family Guy.

Enquanto Donald acompanhar o ritmo da sociedade e continuar a refletir o mundo em constante mudança em que vivemos, é improvável que esse pato voe para longe tão cedo.