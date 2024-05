PEC no Senado acaba com Terrenos de Marinha e abre caminho para a privatização de áreas do litoral

O litoral brasileiro é muito extenso e diverso. Considerando as praias, os estuários, os banhados, as baías e ensedas, os costões rochosos, manguezais e marismas, as lagunas, as ilhas continentais e oceânicas e detalhadamente as reentrâncias de todos os segmentos onde há influência mensurável das águas oceânicas são mais de 20.000 km de extensão. Margeando esse litoral estão os Terrenos de Marinha. O nome pode confundir, logo é preciso destacar que esses não são terrenos da Marinha do Brasil - que aliás possui muitos terrenos junto ao litoral, em maioria bem preservados - mas sim terrenos da União.

Os Terrenos de Marinha, herança colonial, regulamentados pelo Decreto-Lei 9.760/1946 são bens patrimoniais imóveis da União delimitados a partir da linha de preamar (maré alta) média, ano base 1831, até uma distância de 33 metros, costa adentro, a partir da mesma. De lá pra cá, se por quaisquer motivos naturais ou artificiais houver ganho de território desta linha em direção ao oceano, tais terrenos também fazem parte do patrimônio da União sendo definidos como Acrescidos de Marinha.

Existem algumas dificuldades na demarcação precisa desses terrenos e seus acrescidos sobretudo em razão das dimensões e do litoral ser um ambiente muito dinâmico, ora crescendo em direção ao mar, ora recuando em direção ao continente. Para se ter uma ideia, em cerca de 11% do do litoral brasileiro as taxas anuais de erosão são extremas, superiores a cinco metros por ano. Fora isso, diante da ampla extensão do litoral brasileiro há dificuldades óbvias de fiscalização e de ordenamento dos usos, da ocupação e da integridade deste patrimônio nacional.

A União permite a ocupação dos Terrenos de Marinha e seus acrescidos. Pela sua condição dominical, de acordo com a Lei 6.936/98, é permitida a cessão para que Estados e municípios usufruam destes terrenos, assim como é permitida também a concessão para fins de moradia e a possibilidade de destinação a pessoas jurídicas e físicas, de forma onerosa ou não, de acordo com a vasta regulamentação atinente a matéria.

Diante disso, a ocupação privada, como edificações residenciais como casas e condomínios, edificações comerciais e plantas industriais, portos, aeroportos e marinas são notadamente tipos de concessões abertas e cadastradas junto à SPU - Secretaria de Patrimônio da União. Tal concessão, quando onerosa, é feita por meio do pagamento de um Foro anual, e ainda o pagamento de Laudêmio quando da negociação destes imóveis.

A estes ocupantes cadastrados chama-se de foreiros, hoje são um pouco mais de 550 mil cadastrados, gerando atualmente receitas superiores a 195 bilhões de reais aos cofres públicos. Há também muitos ocupantes não cadastrados que invadiram esses terrenos e não pagam por isso (estima-se mais de um milhão), alguns por nítida demanda social, outros não, outros ainda requerem o usucapião sobre esses bens, mas isso é vedado pelo artigo 102 do Código Civil.

Diante de algumas dificuldades e de muitos interesses neste segmento valioso do território nacional, são antigos os esforços e movimentos para acabar com os Terrenos de Marinha e seus acrescidos. Recentemente a PEC 39/2011 apareceu como uma iniciativa parlamentar para revogar o inciso VII do Art. 20 da Constituição Federal e o § 3º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para extinguir o instituto do terreno de marinha e seus acrescidos e para dispor sobre a propriedade desses imóveis.

Tal discussão seguiu por anos até ser aprovada na Câmara Federal em 2022. Agora, a mesma proposição prospera no Senado Federal, na forma da PEC 03/2022, com os mesmos objetivos claros, de passar (com ônus em alguns casos e sem ônus em outros) ao domínio pleno dos Estados, Municípios e ocupantes particulares (foreiros e não foreiros) tais terrenos de marinha e seus acrescidos, cabendo a União permanecer apenas com aqueles utilizados pelo serviço público federal, inclusive os destinados à utilização por concessionárias e permissionárias de serviços públicos e a unidades ambientais federais, e as áreas não ocupadas.

Existem questões variadas, complexas e polêmicas em torno desse tema. Neste texto optarei por chamar a atenção para as praias, outro patrimônio nacional.

Praias são bens públicos, de livre acesso

Conforme definida pelo Art. 10 da Lei 7.661/88 as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse da segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica. E para a sua identificação o mesmo artigo entende como praias a área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subseqüente de material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece um outro ecossistema.

Ocorre que esse limite superior que a lei define para as praias é, geralmente, o limite no qual há o alcance máximo das marés e, em muitos casos, onde se iniciam a linha que demarca os Terrenos de Marinha. Esse é também o limite no qual, em termos ecossistêmicos, começa a chamada retropraia ou pós-praia (ou ainda zona supralitoral ou supramarés), que são resumidamente segmentos superiores das praias onde notadamente se desenvolvem dunas frontais e a vegetação de restinga, segmentos integrantes do sistema praia e vitais para a sua manutenção e adaptação frente aos impactos de tempestades cada vez mais fortes no contexto das mudanças climáticas.

Em litorais urbanizados esses terrenos já estão em maioria ocupados e sobrepostos por calçadões, parques, ciclovias, quiosques, rodovias e avenidas, casas, edifícios, obras de proteção costeira e etc. Há pouco espaço para a manutenção do sistema praial que vem sendo efetivamente estrangulado, por um lado pela urbanização que avança sobre as praias e por outro pela elevação relativa do nível do mar e pelos impactos de eventos de ressacas do mar que a erodem.

Em litorais pouco ou não urbanizados as áreas ainda não degradadas são ‘protegidas’ pelo estatuto das áreas de preservação permanente (APPs), especificamente restingas e dunas vegetadas (ou dunas fixas), efetivamente pouco respeitadas e protegidas no Brasil. Em tais áreas já se observa uma corrida para a ocupação (grilagem) diante das expectativas positivas que a PEC 39/2011 criou aos que pretendem se apropriar dessas terras.

Debate invertido

Por fim, diante da imperiosa crise climática atual, o debate necessário sobre os terrenos de marinha e seus acrescidos parece invertido. No contexto do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, o debate atual deveria ser o de desocupação, recuperação, restauração e refuncionalização de boa parte desses Terrenos de Marinha e seus acrescidos, considerando-os como ativos nacionais para a estabilidade do litoral e para a conservação da biodiversidade, sobretudo nas áreas onde os impactos da erosão costeira e das inundações marinhas se fazem prognosticados, registrados e/ou recorrentes.

Comprovadamente o nível do mar está em elevação, as ondas de calor estão se tornando habituais, e as tempestades no oceano estão mais frequentes e intensas. Os ecossistemas associados aos terrenos de marinha oferecem serviços essenciais para a proteção costeira, para a captação, escoamento e abastecimento de água, para a conservação da biodiversidade, para a adaptação das comunidades litorâneas, para a fixação de carbono, para a regulação climática e para que possamos amenizar impactos negativos dos novos desastres naturais na zona costeira do país.