Pesquisadores estudam como receptores e meio podem afetar ato de contar uma mentira

Casos proeminentes de supostas mentiras continuam a dominar o ciclo de notícias. O filho do presidente Joe Biden, Hunter Biden, foi considerado culpado de mentir em um formulário do governo ao comprar uma arma de fogo. O deputado republicano George Santos supostamente mentiu de várias maneiras, inclusive para doadores por meio de uma terceira pessoa, a fim de usar indevidamente fundos arrecadados. O rapper Offset admitiu ter mentido no Instagram sobre a infidelidade de sua esposa, Cardi B.

Há uma série de variáveis que diferenciam esses casos. Uma delas é o público: um governo sem rosto, doadores específicos e milhões de seguidores online, respectivamente. Outra é o meio usado para transmitir a suposta mentira: em um formulário burocrático, por meio de intermediários e via mídia social.

Diferenças como essas levam pesquisadores como eu a se perguntarem quais fatores influenciam a divulgação de mentiras. Uma conexão pessoal aumenta ou diminui a probabilidade de se ater à verdade? As mentiras são mais comuns em textos ou e-mails do que por telefone ou pessoalmente?

Um conjunto emergente de pesquisas empíricas está tentando responder a essas perguntas, e algumas das descobertas são surpreendentes. Elas também trazem lições - sobre como pensar nas áreas de sua vida em que você pode ser mais propenso a contar mentiras e também sobre onde deve ser mais cauteloso ao confiar no que os outros estão dizendo. Como diretor recente do The Honesty Project e autor de “Honesty: The Philosophy and Psychology of a Neglected Virtue”, estou especialmente interessado em saber se a maioria das pessoas tende a ser honesta ou não.

A frequência das mentiras

A maioria das pesquisas sobre mentiras pede aos participantes que relatem seu comportamento mentiroso, por exemplo, no último dia ou na última semana. (Se você pode confiar que os mentirosos dirão a verdade sobre a mentira é outra questão).

O estudo clássico sobre a frequência da mentira foi conduzido pela psicóloga Bella DePaulo em meados da década de 1990. Ele se concentrou em interações face a face e usou um grupo de estudantes participantes e outro grupo de voluntários da comunidade ao redor da Universidade da Virgínia. Os membros da comunidade tinham uma média de uma mentira por dia, enquanto os alunos tinham uma média de duas mentiras por dia. Esse resultado tornou-se a descoberta de referência no campo da pesquisa sobre honestidade e ajudou a levar muitos pesquisadores a presumir que a mentira é comum.

Mas as médias não descrevem indivíduos. Pode ser que cada pessoa do grupo conte uma ou duas mentiras por dia. Mas também é possível que haja algumas pessoas que mentem vorazmente e outras que mentem muito raramente.

Em um influente estudo de 2010, esse segundo cenário é de fato o que o pesquisador de comunicação da Michigan State University Kim Serota e seus colegas descobriram. De 1.000 participantes americanos, 59,9% afirmaram não ter contado uma única mentira nas últimas 24 horas. Dos que admitiram ter mentido, a maioria disse ter contado pouquíssimas mentiras. Os participantes relataram 1.646 mentiras no total, mas metade delas foi contada por apenas 5,3% dos participantes.

Esse padrão geral nos dados foi replicado várias vezes. A mentira tende a ser rara, exceto no caso de um pequeno grupo de mentirosos frequentes.

O meio faz diferença?

A mentira pode se tornar mais frequente em diferentes condições? E se você não considerar apenas as interações face a face, mas introduzir alguma distância ao se comunicar por texto, e-mail ou telefone?

As pesquisas sugerem que o meio não tem muita importância. Por exemplo, um estudo de 2014 realizado pela pesquisadora de comunicação da Northwestern University Madeline Smith e seus colegas descobriu que, quando os participantes foram solicitados a analisar suas 30 mensagens de texto mais recentes, 23% disseram que não havia textos enganosos. Para o restante do grupo, a grande maioria disse que 10% ou menos de seus textos continham mentiras.

Uma pesquisa recente realizada por David Markowitz na Universidade de Oregon replicou com sucesso descobertas anteriores que compararam as taxas de mentiras usando diferentes tecnologias. As mentiras são mais comuns em texto, telefone ou e-mail? Com base em dados da pesquisa com 205 participantes, Markowitz descobriu que, em média, as pessoas contam 1,08 mentira por dia, mas, mais uma vez, com a distribuição de mentiras distorcida por alguns mentirosos frequentes.

Não apenas as porcentagens foram razoavelmente baixas, mas as diferenças entre a frequência com que as mentiras foram contadas por meio de diferentes mídias não foram grandes. Ainda assim, pode ser surpreendente descobrir que, por exemplo, mentir em um bate-papo por vídeo era mais comum do que mentir pessoalmente, sendo a mentira por e-mail a menos provável.

Alguns fatores podem estar desempenhando um papel nisso. A possibilidade de registro parece controlar as mentiras - talvez o fato de saber que a comunicação deixa um registro aumente a preocupação com a detecção e torne a mentira menos atraente. A sincronicidade também parece ser importante. Muitas mentiras ocorrem no calor do momento, portanto, faz sentido que, quando há um atraso na comunicação, como acontece com o e-mail, a mentira diminua.

O público muda as coisas?

Além da mídia, o receptor pretendido de uma possível mentira faz alguma diferença?

Inicialmente, você poderia pensar que as pessoas estão mais inclinadas a mentir para estranhos do que para amigos e familiares, dada a impessoalidade da interação em um caso e os laços de cuidado e preocupação no outro. Mas as coisas são um pouco mais complicadas.

Em seu trabalho clássico, DePaulo descobriu que as pessoas tendem a contar o que ela chamou de “mentiras cotidianas” mais frequentemente para estranhos do que para membros da família. Para usar seus exemplos, essas são mentiras menores, como “disse a ela (que) seus muffins eram os melhores de todos” e “exagerei ao dizer que lamentava ter me atrasado”. Por exemplo, DePaulo e sua colega Deborah Kashy relataram que os participantes de um de seus estudos mentiram menos de uma vez a cada 10 interações sociais com cônjuges e filhos.

Entretanto, quando se tratava de mentiras sérias, sobre coisas como casos extraconjugais ou lesões, por exemplo, o padrão se inverteu. Agora, 53% das mentiras graves eram para parceiros íntimos nos participantes da comunidade do estudo, proporção que subiu para 72,7% entre os estudantes voluntários. Talvez não seja surpreendente que, nessas situações, as pessoas valorizem mais o fato de não prejudicar seus relacionamentos do que a verdade. Outros dados também revelam que os participantes contam mais mentiras para amigos e familiares do que para estranhos.

A verdade sobre as mentiras

Vale a pena enfatizar que todas essas são descobertas iniciais. São necessários replicações adicionais, e estudos transculturais com participantes não ocidentais são escassos. Além disso, há muitas outras variáveis que poderiam ser examinadas, como idade, gênero, religião e posicionamento político.

No entanto, no que diz respeito à honestidade, considero os resultados, em geral, promissores. A mentira parece acontecer raramente para muitas pessoas, mesmo com estranhos e até mesmo por meio da mídia social e de mensagens de texto. No entanto, as pessoas precisam ter um discernimento especial para identificar - e evitar - o pequeno número de mentirosos desenfreados que existem por aí. Se você é um deles, talvez nunca tenha percebido que, na verdade, faz parte de uma pequena minoria.

*Este artigo foi atualizado para refletir o veredito no julgamento de Hunter Biden.